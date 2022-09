BEIJING (AP) – Le président chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine et des dirigeants de l’Inde et des pays d’Asie centrale se sont rendus jeudi en Ouzbékistan pour un sommet d’un groupe de sécurité formé par Pékin et Moscou pour contrebalancer l’influence américaine.

La réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai, composée de huit nations, intervient à un moment où Poutine est isolé à l’étranger après son invasion de l’Ukraine. Les relations de Pékin avec Washington, l’Europe, le Japon et l’Inde sont tendues par des différends sur la technologie, la sécurité et le territoire.

L’événement dans l’ancien sultanat de Samarcande fait partie du premier voyage à l’étranger de Xi depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus il y a 2 ans et demi, soulignant la volonté de Pékin de s’affirmer en tant que puissance régionale.

Xi a été accueilli à l’aéroport de Samarcande par le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, a rapporté l’agence de presse officielle chinoise Xinhua. Les musiciens ont joué une fanfare sur des karnays, un instrument à vent traditionnel qui ressemble à une longue trompette.

Poutine et Xi devaient se rencontrer en tête-à-tête et discuter de l’Ukraine, selon le conseiller aux affaires étrangères du président russe.

Le Premier ministre indien Narendra Modi devait arriver jeudi, selon son gouvernement, bien que rien n’indique s’il pourrait rencontrer séparément Xi ou Poutine.

Les relations sino-indiennes sont tendues en raison d’affrontements entre soldats des deux parties dans un différend sur une frontière dans une région reculée de l’Himalaya.

Les autres gouvernements de l’OCS comprennent le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan et le Tadjikistan. Les observateurs incluent l’Iran et l’Afghanistan.

Le dirigeant chinois promeut une “Initiative de sécurité mondiale” annoncée en avril suite à la formation du Quad par Washington, le Japon, l’Australie et l’Inde en réponse à la politique étrangère plus affirmée de Pékin. Xi a donné peu de détails, mais les responsables américains se plaignent que cela fasse écho aux arguments russes en faveur de l’attaque de Moscou contre l’Ukraine.

La région fait partie de l’initiative chinoise Belt and Road de plusieurs milliards de dollars visant à développer le commerce en construisant des ports, des chemins de fer et d’autres infrastructures dans un arc de dizaines de pays du Pacifique Sud à l’Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique.

Les percées économiques de la Chine en Asie centrale ont alimenté le malaise en Russie, qui considère la région comme sa sphère d’influence. Le Kazakhstan et ses voisins tentent d’attirer les investissements chinois sans contrarier Moscou.

Xi a effectué mercredi une visite d’une journée au Kazakhstan en route vers l’Ouzbékistan.

Le pape François était au Kazakhstan en même temps que Xi, mais ils ne se sont pas rencontrés.

The Associated Press