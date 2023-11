Les dirigeants de la CFP se rapprochent de l’ajustement du format des séries éliminatoires à 12 équipes

Les dirigeants du CFP progressent dans leurs efforts pour changer le format des séries éliminatoires. (Jevone Moore/Icon Sportswire via Getty Images) (Icône Sportswire via Getty Images)

Les dirigeants des séries éliminatoires de football universitaire continuent de se rapprocher de l’ajustement du format des séries éliminatoires à la suite du réalignement.

Le comité de gestion du CFP, les 10 commissaires de la conférence FBS et Notre Dame recommandent que le terrain élargi des séries éliminatoires du football universitaire comprenne cinq qualifications automatiques (5) et sept places en général (7). Le format 5+7 constituerait un changement par rapport au modèle 6+6 initialement approuvé.

Lors de leur réunion jeudi à Dallas, les commissaires ont voté pour envoyer une recommandation au conseil d’administration du CFP – leurs présidents d’école correspondants – pour effectuer le changement. Plusieurs personnes au courant des discussions ont parlé à Yahoo Sports sous couvert d’anonymat.

D’autres discussions sont nécessaires et un vote final et unanime est nécessaire de la part du conseil d’administration pour que la décision soit définitive.

Les commissaires ont également établi une nouvelle politique exigeant qu’une ligue compte huit membres pour être éligible à une place de qualification automatique pour les séries éliminatoires à 12 équipes.

Les deux mesures ont été prises à la suite de l’effondrement du Pac-12. Dans le format 6+6 initialement approuvé, les six champions de conférence les mieux classés obtiennent des qualifications automatiques et les six équipes suivantes les mieux classées remportent des offres générales. Ce format a été conçu sur la base de l’existence de 10 conférences FBS. Le réalignement laisse à FBS neuf ligues, bien que l’État de l’Oregon et l’État de Washington tentent depuis au moins deux ans de préserver le Pac-12 en tant que ligue à deux équipes.

La nouvelle politique exigeant que les ligues comptent huit membres rend le champion d’une ligue à deux équipes inéligible pour remporter une enchère automatique.

Le changement de format, de 6+6 à 5+7, a été un sujet très débattu avec une grande majorité de commissaires favorables à un tel changement à la lumière de la situation du Pac-12. Un format 6+6 sans Pac-12 accorderait non seulement à un mais à deux champions du Groupe des Cinq une offre dans le peloton de 12 équipes – ce contre quoi le commissaire de la SEC, Greg Sankey, s’est prononcé avec véhémence. Il est possible que le deuxième meilleur champion du G5 ne soit pas classé ou, à tout le moins, en dehors du top 15.

“Le système ne peut vraiment pas justifier cela”, a déclaré Sankey à Yahoo Sports le mois dernier. “Si vous remplacez la 11e meilleure équipe (en général) par une équipe non classée, le système ne peut pas s’expliquer.”

Aucun commissaire n’a voté contre le changement de format, ont indiqué des sources à Yahoo Sports, même si les discussions ont été intenses et parfois animées.

La décision revient désormais au Conseil d’administration, la plus haute instance dirigeante du CFP, composée d’un président d’école issu des 10 conférences FBS et de Notre Dame. Le changement de format nécessite l’unanimité pour entrer en vigueur avec les premières séries éliminatoires élargies l’année prochaine. C’est une note intéressante et importante puisque le Pac-12 conserve son privilège de vote au conseil d’administration.

Le représentant du Pac-12 au conseil d’administration, le président de l’État de Washington, Kirk Schulz, pourrait empêcher le changement. Cependant, ceux de l’OSU et de la WSU sont conscients qu’un modèle 6+6 dans un FBS de neuf conférences pourrait avoir un impact sur « l’intégrité » des séries éliminatoires, a déclaré le directeur sportif des Cougars, Pat Chun, à Yahoo Sports dans le passé. « Les deux écoles respectent les séries éliminatoires et comprennent la nécessité de maintenir l’intégrité des séries éliminatoires », a-t-il déclaré le mois dernier.

L’automne dernier, les présidents du CFP ont approuvé l’extension des séries éliminatoires qui débuteront en 2026 avec un nouveau contrat de télévision. Les commissaires ont ensuite convenu d’accélérer l’expansion pour une mise en œuvre également en 2024 et 2025. Le contrat actuel de 12 ans avec ESPN expire après les séries éliminatoires de 2025. Il n’existe aucun contrat liant les 10 ligues FBS et Notre Dame à un événement éliminatoire au-delà de cette année, bien que les commissaires soient en négociations en vue d’un accord télévisé à long terme.

Un changement vers un modèle 5+7 maintient quatre places pour ce qui est désormais les champions de la conférence Power Four – bien qu’elles ne soient pas garanties – et une offre pour le champion du Groupe des Cinq le mieux classé. Les places de qualification automatique ne sont pas désignées pour une conférence spécifique mais sont gagnées en fonction du classement. Il serait très inhabituel qu’un champion d’une Power League soit exclu d’un peloton de 12 équipes utilisant un format 5+7.

Une seule fois au cours de la dernière décennie, en 2020, le deuxième meilleur champion du Groupe des Cinq a terminé plus haut dans le classement CFP que le pire champion de la Power League. Au cours de cette saison, le champion du Pac-12 aurait raté les séries éliminatoires tandis que Cincinnati, alors aux États-Unis, et la Caroline côtière de Sun Belt, auraient fait leur entrée sur le terrain.

Les quatre champions de conférence les mieux classés reçoivent des laissez-passer au premier tour, tandis que les têtes de série 5 à 8 accueillent les matchs du premier tour sur le campus. Les indépendants, comme Notre Dame, ne sont pas éligibles à une qualification automatique ni à un laissez-passer au premier tour. Une rotation de six bols accueille les quarts de finale et les demi-finales.

Voici combien d’équipes de chaque conférence auraient participé aux éliminatoires du football universitaire au cours des 10 dernières années avec le nouveau format. (Illustration Yahoo Sports)

L’application d’un format 5+7 au cours de la décennie précédente produit des résultats intéressants. La SEC et le Big Ten dominent le terrain. À eux deux, ils auraient représenté 73 des 120 places (61 %) dans des séries éliminatoires 5+7 à 12 équipes. Le dernier réalignement a affaibli le Groupe des Cinq, qui a perdu certaines de ses écoles les plus rémunératrices au profit des Big 12 (Cincinnati, UCF et Houston). Au cours de quatre années sur dix, la candidature automobile du Groupe des Cinq aurait été attribuée à une équipe classée 19e ou pire dans un modèle 5+7.

Cependant, cette logique a ses défauts. Ces calculs ont été effectués en supposant qu’il n’y avait pas de Pac-12. Les équipes Pac-12 ont été comptées dans leurs nouvelles ligues.