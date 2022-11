Les dirigeants de Kroger et Albertsons défendent le projet de fusion lors de l’audience

Supermarchés Albertsons et Kroger

Ils ont souligné que l’accord proposé intervient à un moment où l’épicerie absorbe davantage le budget des familles américaines. Les prix des denrées alimentaires ont bondi alors que l’inflation avoisine les plus hauts de quatre décennies. Les prix des articles de tous les jours, y compris le beurre, les œufs, la volaille et le lait, ont bondi à deux chiffres par rapport à la période de l’année précédente en octobre, selon les dernières données fédérales disponibles.

La sénatrice Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota, a dirigé l’audience mardi avec le sénateur Mike Lee, un républicain de l’Utah. Les deux ont défié les entreprises sur leurs actions, y compris les rachats d’actions de 1 milliard de dollars par Kroger annoncés l’année dernière et les plans de versement de dividendes aux actionnaires ainsi que les transactions précédentes, telles que l’acquisition de Safeway par Albertsons.

Pourtant, la fusion proposée s’est heurtée à une opposition intense de la part des élus des deux partis politiques et à l’opposition des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, un important syndicat de l’épicerie qui représente des milliers d’employés des épiciers.

Lors de l’audience de mardi, McMullen a déclaré que la société fusionnée pourrait contribuer à faire baisser les prix des denrées alimentaires et à améliorer l’expérience client, en particulier à un moment où les épiciers se précipitent pour s’adapter aux changements tels que les achats en ligne. Il a déclaré que les détaillants doivent continuer à se réinventer pour rester pertinents et convaincre les clients de se rendre dans leurs magasins.

Kroger a annoncé en octobre son intention d’acquérir Albertsons dans le cadre d’un accord évalué à 24,6 milliards de dollars. La société basée à Cincinnati est le deuxième plus grand épicier en termes de part de marché aux États-Unis, derrière Walmart, et Albertsons est le quatrième, après Costco, selon le chercheur de marché Numerator. Ensemble, Kroger et Albertsons seraient un deuxième plus proche de Walmart.

“Je ne vois tout simplement pas moins de concurrence à l’avenir”, a déclaré le PDG de Kroger, Rodney McMullen, lors de l’audition par le sous-comité judiciaire du Sénat sur la politique de concurrence, l’antitrust et les droits des consommateurs. “Il est facile pour les clients de faire un virage à droite ou un virage à gauche.”

Mardi, les dirigeants des deux sociétés ont défendu leur proposition de fusion lors d’une audience du Congrès à Washington, où ils ont été confrontés à une série de questions sur la manière dont l’accord pourrait bouleverser le paysage concurrentiel – et potentiellement les prix que les consommateurs paient au magasin.

La bataille pour savoir si les géants de l’épicerie Kroger et Albertson devrait être autorisé à se combiner chauffe.

L’audience offre un aperçu de la plus grande bataille antitrust à venir.

Pour Kroger et Albertsons, l’argument est clair : la combinaison les aidera à surmonter les changements dramatiques de l’industrie. Les ventes d’épicerie en ligne grignotent des marges déjà minces. De nouveaux acteurs, tels que des discounters profonds comme Aldi et des acteurs du commerce électronique comme Amazon, font également pression sur les épiciers traditionnels.

“Le marché de l’épicerie au cours de la dernière décennie s’est complètement transformé, rendant la concurrence féroce pour les consommateurs”, a déclaré le PDG d’Albertsons, Vivek Sankaran, lors de l’audience. “La meilleure façon de concurrencer les méga-magasins comme Walmart et les entreprises en ligne fortement capitalisées comme Amazon sera de fusionner avec Kroger.”

Il a fait valoir que même en tant que société fusionnée, Kroger et Albertsons seront toujours petits par rapport à Walmart, Costco et Amazon.

Avant l’audience, les membres de l’UCFW – qui représente plus de 100 000 travailleurs de Kroger et Albertsons – ont partagé leurs inquiétudes lors d’une conférence de presse à Capitol Hill. Leurs préoccupations allaient de la perte potentielle de leurs régimes de retraite à la hausse des prix des aliments en passant par les pertes d’emplois.

Les employés d’Albertsons qui appartiennent au syndicat se sont souvenus de l’impact des fusions passées. Judy Wood, une décoratrice de gâteaux de longue date pour le géant de l’épicerie, a déclaré qu’elle et ses collègues avaient été choqués par les fermetures de magasins qui ont résulté de la fusion de Safeway avec Albertsons, qui a été annoncée en 2014.

Les membres du syndicat ont également pesté contre les sociétés de capital-investissement qui bénéficieront du dividende spécial proposé de 4 $ par action pour les actionnaires d’Albertsons annoncé dans le cadre de l’accord. Cerberus Capital Management détient une participation de 28,4% dans Albertsons, selon Factset. Pour l’instant, le versement du dividende est suspendu jusqu’au 9 décembre au moins en raison d’une décision du tribunal de l’État de Washington.

McMullen a déclaré mardi que la société ne prévoyait pas de fermer des magasins ou de licencier des employés, mais a déclaré qu’elle travaillerait avec la Federal Trade Commission, si nécessaire, pour créer des magasins pour des raisons de concurrence.

Dans le cadre de sa proposition initiale, Kroger a déclaré qu’il avait déjà un plan pour surmonter les inquiétudes concernant la fusion – cession entre 100 et 375 magasins dans une spin-off. Kroger et Albertsons travailleraient ensemble – et avec la FTC – pour décider quels magasins feraient partie de la société dérivée.

Mardi, McMullen a déclaré que l’entreprise était en “conversation active” avec les syndicats au sujet de l’accord et de ce qu’il signifie pour ses effectifs. Il a déclaré que l’accord élargirait finalement les opportunités pour les employés. Kroger dépensera également 1 milliard de dollars pour des salaires plus élevés et de meilleurs avantages sociaux pour les employés du magasin après la conclusion de l’accord, a-t-il déclaré.

“Une entreprise prospère est ce qui crée sa sécurité d’emploi”, a-t-il déclaré. “Et nous pensons que nous aurons une entreprise incroyablement prospère qui créera une sécurité d’emploi.”

Certains concurrents de l’épicerie et experts de l’industrie se sont également opposés à l’accord lors de l’audience.

Michael Needler, directeur général de Fresh Encounter, une chaîne d’épicerie indépendante basée dans le nord-ouest de l’Ohio, a déclaré que des entreprises comme Walmart et Amazon utilisent leur taille pour faire pression sur les fournisseurs pour obtenir des prix plus bas et de meilleures conditions. Au lieu de créer des règles du jeu équitables, a-t-il déclaré, l’accord Kroger-Albertsons créerait un autre acteur puissant qui rendrait difficile, voire impossible, la concurrence pour les petits épiciers.

Par exemple, a-t-il dit, de plus grands épiciers ont mené des campagnes prédatrices contre sa propre chaîne en offrant des coupons pour des produits d’épicerie gratuits.

“Je ne connais pas d’autre moyen de signaler les prix prédateurs que d’acheter vos concurrents”, a-t-il déclaré.

Sumit Sharma, chercheur principal spécialisé dans les questions antitrust et la concurrence chez Consumer Reports, a également déclaré lors de l’audience qu’il ne voyait aucun avantage à combiner les entreprises. Au lieu de cela, il a déclaré que les détaillants auraient moins de raisons d’augmenter les salaires des employés. Les acheteurs auraient moins de choix et plus de choc avec les autocollants.

“Même s’ils vendent quelques magasins, cela éliminera la concurrence du marché”, a-t-il déclaré. “Alors les prix vont augmenter.”

CNBC Amélie Lucas contribué à ce rapport.