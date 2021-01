L’intérêt de Cupertino pour le secteur des voitures électriques est une présence constante dans le moulin à rumeurs depuis quelques années maintenant. Plus tôt ce mois-ci, le géant coréen Hyundai a en fait publié une déclaration provisoire selon laquelle il était en pourparlers en cours avec Apple à ce sujet, pour se démener rapidement pour modifier les informations à plusieurs reprises. Rien d’extraordinaire, vraiment, compte tenu des antécédents d’Apple en matière de secret extrême sur les projets et les produits.

Cependant, une chose est devenue claire à la suite de ces événements: le groupe Hyundai Motor Co a au moins un aperçu de la question. Nous ne pouvons que supposer que cela a incité Reuters à creuser davantage, ce qui a permis de révéler quelques déclarations fragmentées de divers initiés anonymes de Hyundai et de l’industrie.



Hyundai a développé le premier système de régulateur de vitesse basé sur l’apprentissage automatique

Nous allons passer par la plupart, mais l’essentiel semble être que Hyundai est certainement l’un, sinon la principale partie avec laquelle Apple discute de ses projets de véhicules électriques et autonomes. Cependant, les dirigeants du géant automobile traditionnellement indépendant et verticalement intégré sont divisés sur la décision de devenir constructeur sous contrat pour Cupertino.

Nous nous demandons comment le faire, que ce soit bon ou non… Nous ne sommes pas une entreprise qui fabrique des voitures pour les autres. Ce n’est pas comme si travailler avec Apple produirait toujours d’excellents résultats.

Selon les initiés de l’industrie, les discussions et le partenariat entre Apple et Hyundai ont commencé en 2018, avec « Project Titan », dirigé par Alexander Hitzinger, qui n’est pas un cadre de Volkswagen. Bien que cela puisse sembler une progression lente et donc un mauvais indicateur pour l’avenir, ce n’est pas nécessairement le cas, car un cycle de développement automobile est bien plus long que les quelques mois que nous avons l’habitude de voir pour les smartphones RnD. Sans parler d’une voiture intelligente et autonome et selon les sources, une voiture pour laquelle Apple voudrait en fin de compte se procurer des composants majeurs, tels que des cadres, des carrosseries, des groupes motopropulseurs et d’autres pièces à partir de divers endroits, en s’appuyant simplement sur Hyundai ou sa filiale Kia pour l’assemblage . Quelque chose qui se heurte à la réticence actuelle de Hyundai à travailler avec des étrangers, à fabriquer des moteurs, des transmissions et même son propre acier en interne.



Premier véhicule de test de la technologie de conduite autonome Apple

Une autre source ajoute également qu’Apple souhaiterait idéalement que l’assemblage ait lieu aux États-Unis, ce qui a du sens à plusieurs niveaux, compte tenu des réalités économiques et tarifaires commerciales actuelles. Apparemment, Hyundai Motor Group a même « provisoirement décidé » que s’il passe l’accord, il voudrait que Kia s’associe à Apple. Certaines des justifications étant:

Le Groupe craint que la marque Hyundai ne devienne le seul constructeur sous contrat d’Apple, ce qui n’aiderait pas Hyundai dans ses efforts pour se construire une image plus premium avec sa marque Genesis.

De plus, Kia évolue plus rapidement en matière de voitures électriques et dispose actuellement d’une capacité de production disponible dans son usine de Gorgia aux États-Unis. Cela ressemble à une situation potentielle «gagnant-gagnant» pour les deux parties concernées. De plus, les experts ont également ajouté que cela permettrait à la paire un accès croisé à la plate-forme de voiture électrique de Hyundai et au fournisseur essentiel pour des choses comme les batteries, d’une part, et la pile de véhicules autonomes et les logiciels d’Apple, d’autre part.

Cependant, les préoccupations de Hyundai pour la foi de sa propre entreprise et de sa marque demeurent et semblent être très fortes. Comme quelques autres citations provenant de diverses sources l’illustrent:

Une coopération peut dans un premier temps contribuer à rehausser l’image de marque de Hyundai ou Kia. Mais à moyen ou à long terme, nous ne fournirons que des coques pour les voitures, et Apple ferait le cerveau.

C’est vraiment difficile (pour Hyundai) de s’ouvrir… Apple est le patron. Ils font leur marketing, ils font leurs produits, ils font leur marque. Hyundai est également le patron. Cela ne fonctionne pas vraiment…

Tout le monde appelle à savoir si ce partenariat particulier se concrétisera, mais il est encourageant d’entendre au moins que des progrès sont réalisés. Selon un précédent rapport de Reuters, Apple vise en fait à lancer son véhicule d’ici 2024. Peut-être un peu ambitieux, étant donné les circonstances, mais une perspective passionnante non moins.

La source