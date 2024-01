Les dirigeants de Hong Kong lancent une campagne législative pour renforcer les lois sur la sécurité nationale

Lee a déclaré que les libertés seraient sauvegardées et que les lois seraient conformes aux normes internationales.

“Même si nous, la société dans son ensemble, semblons calmes et très en sécurité, nous devons toujours faire attention aux sabotages potentiels, aux courants sous-jacents qui tentent de créer des troubles”, a-t-il déclaré, affirmant que certains agents étrangers pourraient encore être actifs à Hong Kong.

“Pourquoi maintenant ? Nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre plus longtemps”, a déclaré Lee.

Un document de consultation sera publié plus tard mardi, a déclaré Lee, et le gouvernement tentera d’adopter la législation “dès que possible”.

Le chef de la sécurité, Chris Tang, a déclaré que le paquet comprendrait des sections couvrant les secrets d’État et l’espionnage, la trahison, la sédition et l’utilisation de systèmes informatiques et électroniques pour mener des actions mettant en danger la sécurité nationale.

Alors que les responsables des gouvernements chinois et hongkongais ont déclaré que la loi de 2020 était vitale pour restaurer la stabilité après des mois de manifestations en faveur de la démocratie qui ont secoué la ville en 2019, le nouveau paquet est depuis longtemps requis par la mini-constitution, connue sous le nom de Loi fondamentale.

Ce document guide les relations de l’ancienne colonie britannique avec son souverain chinois, et l’article 23 stipule que la ville « doit promulguer elle-même des lois pour interdire les actes et les activités qui mettent en danger la sécurité nationale ».

Certains juristes affirment qu’en tant que lois locales, la nouvelle législation pourrait affiner la loi de 2020, parfois formulée de manière vague, et les anciennes lois de l’ère coloniale considérées comme irréalisables.

“Cela établira presque certainement des lignes rouges là où les lois existantes sont vagues, notamment en ce qui concerne la définition des secrets d’État et de l’espionnage”, a déclaré Simon Young, professeur à la faculté de droit de l’Université de Hong Kong.

Des sanctions plus sévères contre la sédition, une loi de l’époque coloniale qui prévoit actuellement une peine de deux ans, sont également attendues dans le paquet.

Une précédente tentative du gouvernement d’adopter des lois au titre de l’article 23 a été abandonnée après qu’environ 500 000 personnes ont organisé une manifestation pacifique en 2003, forçant la démission du ministre de la Sécurité de l’époque.