Les dirigeants de Highland Park disent qu’ils prendront leur temps pour le mémorial permanent des victimes de la fusillade – Shaw Local

Le processus de conception du mémorial permanent en l’honneur des victimes de la fusillade de masse du jour de l’indépendance de Highland Park sera inclusif, axé sur la communauté et prendra probablement des années, ont déclaré les dirigeants de la ville lors de la première discussion officielle de la structure cette semaine.

La mairesse de Highland Park, Nancy Rotering, a déclaré que la création du monument permanent serait un processus délibératif.

“Nous essayons absolument d’être aussi bien informés et de refléter autant que possible les besoins de notre communauté”, a déclaré Rotering lors de la réunion du conseil municipal de lundi soir.

Dans les heures et les jours qui ont suivi la fusillade qui a tué sept personnes et blessé des dizaines d’autres, un mémorial de fortune aux victimes de la fusillade a été formé près du mémorial des anciens combattants sur les avenues St. Johns et Central.

Alors que c’était un réconfort pour certains, le mémorial de fortune a conduit d’autres pour qui le traumatisme était encore frais à éviter la zone. En septembre, les autorités municipales ont déplacé le mémorial dans une roseraie à côté de l’hôtel de ville sur l’avenue St. Johns.

En novembre, Rotering et d’autres responsables ont établi et dédié un nouveau mémorial temporaire dans la roseraie avec une plaque pour chacune des sept personnes tuées. Ce mémorial temporaire restera jusqu’à ce qu’une version permanente soit achevée, ont annoncé lundi des responsables.

Rotering a déclaré qu’il est primordial que le public soit engagé tout au long du processus de conception du mémorial permanent. Elle a déclaré qu’un accent particulier sera mis sur les familles des victimes et des survivants directement touchés.

Au début de la discussion, qui a duré environ 30 minutes lundi soir, Rotering a été submergé par l’émotion et a dû faire une pause tout en remerciant les survivants des tirs et les familles des victimes pour leur présence.

“Alors que nous continuons à travailler à travers le processus de deuil et de souvenir, nous franchissons une autre étape ensemble ce soir alors que nous commençons à discuter d’un mémorial permanent”, a déclaré Rotering, continuant à travers les larmes. “Bien qu’absolument rien ne puisse remplacer une vie, un mémorial permanent peut fournir un lieu de souvenir, de réflexion et, espérons-le, de répit.”

Le directeur municipal, Gita Newkirk, a déclaré que la communication continue avec le public, le gouvernement et les partenaires de ressources communautaires ainsi qu’avec les familles des victimes et les survivants sera un élément essentiel.

Newkirk a déclaré que la principale façon dont la ville communiquera avec le public est par le biais de son bulletin d’information en ligne et de son site Web, CityHPIL.com. La ville enverra des sondages communautaires, organisera des journées portes ouvertes et organisera des groupes de discussion, a-t-elle déclaré.

