Les dirigeants de Heiltsuk rejettent les excuses de la police de Vancouver après que les agents en arrestation bancaire n’ont pas assisté à la cérémonie

Près de 20 officiers de police et membres du conseil de police de haut rang de Vancouver, dont le chef Adam Palmer, sont venus avec des cadeaux pour organiser ce qui devait être une fête d’excuses dans la communauté de la nation Heiltsuk de Bella Bella.

Mais les cadeaux et les excuses ont été rejetés.

Les dirigeants de la nation s’attendaient à ce que les deux agents du service de police de Vancouver (VPD) qui ont arrêté l’homme Heiltsuk Maxwell Johnson et sa petite-fille en 2019 assistent à la cérémonie afin de s’excuser face à face.

Aucun des deux ne s’est présenté.

“Nous sommes profondément attristés et blessés par cette décision de ces deux hommes car c’est leur décision et celle de personne d’autre”, a déclaré la dirigeante du Heiltsuk, Kelly Brown.

“La nation Heiltsuk a adressé plusieurs invitations à Mitchel Tong et Canon Wong.”

Palmer a déclaré à CBC News que les officiers ne pouvaient pas être présents pour des raisons personnelles.

Johnson, qui a été menotté devant une succursale du centre-ville de Vancouver de la Banque de Montréal en décembre 2019 aux côtés de sa petite-fille alors âgée de 12 ans après que le personnel a appelé la police alors qu’il tentait d’ouvrir un compte bancaire pour elle, a également exprimé sa déception et colère à l’absence des officiers.

Il a dit qu’il ne pourrait pas guérir tant qu’il n’aurait pas obtenu des excuses directement des officiers.

“Cela a été très traumatisant ces trois dernières années”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas accepter ce cadeau”

Bien que la fête d’excuses n’ait pas eu lieu, les dirigeants Heiltsuk ont ​​​​organisé une cérémonie édifiante pour la famille de Johnson afin de les aider à guérir de l’incident.

Les membres et les officiers de la commission de police ont assisté à l’événement, aux côtés d’environ 150 invités et de plusieurs journalistes.

Lors de discours lors de la cérémonie, les dirigeants de Heiltsuk ont ​​condamné Palmer pour avoir précédemment nié que les officiers qui avaient arrêté Johnson et sa petite-fille étaient racistes.

“J’ai entendu dire que le chef de la police de Vancouver a dit qu’il n’y avait pas de racisme dans ce service de police, mais pourtant ce [human rights] tribunal a conclu qu’il y en avait », a déclaré le chef héréditaire Frank Brown.

Faisant référence aux menottes de Johnson et de sa petite-fille, il a ajouté: “La police de la ville de Vancouver a braqué la lumière sur le visage hideux du racisme à Vancouver.”

Brown a ensuite traversé le sol jusqu’à l’endroit où Palmer était assis avec d’autres policiers et a rendu un bol de fête que le VPD avait donné aux chefs héréditaires.

“Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas accepter ce cadeau”, a déclaré Brown sous les applaudissements de la grande maison.

Malgré les fortes émotions, Palmer a déclaré aux journalistes qu’il pensait que c’était une cérémonie réfléchie.

“La cérémonie de ce soir a été très puissante et percutante et nous voulons avancer de manière positive avec la nation Heiltsuk, c’est ce qu’ils veulent faire et ce que nous voulons faire”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Palmer a également déclaré à CBC News qu’il serait en pourparlers avec les Heiltsuk pour envisager des arrangements pour amener les deux officiers à Bella Bella pour présenter des excuses en personne.

“C’est quelque chose que nous allons travailler avec notre syndicat et avec les officiers et nous verrons si nous pouvons trouver une solution à ce sujet.”

“Nous devons avoir la fermeture”

Dans le cadre de la cérémonie édifiante, Johnson, sa petite-fille et son fils, qui ont été témoins du menottage, ont été brossés avec des branches de cèdre et ont dit que la cérémonie aiderait à atténuer la douleur de l’événement.

Maxwell Johnson et sa petite-fille participent à une cérémonie à Bella Bella, en Colombie-Britannique (Angela Sterritt/CBC)

Johnson a déclaré qu’il souhaitait fournir des tirages de ses œuvres d’art au VPD, mais qu’il attendrait que les deux officiers décident de venir en personne dans la communauté.

“Si l’un d’entre vous peut leur dire que je souhaite vraiment qu’ils puissent venir afin que nous puissions tous fermer”, a-t-il déclaré.

“Cette partie de notre culture, nous devons avoir une fermeture”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas encore fini, nous devons avoir ce pardon.”