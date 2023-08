Les dirigeants de Google ont changé de rôle ces derniers mois

Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet Inc., prend la parole lors d’une conférence de presse à la gare centrale du Michigan à Detroit, Michigan, le vendredi 4 février 2022. Jeff Kowalsky | Bloomberg | Getty Images

Des membres clés de la vieille garde de Google ont changé de rôle ou quitté l’entreprise alors qu’elle cherchait sa nouvelle identité. Les changements concernent des cadres de haut niveau tels que la directrice financière Ruth Porat, la PDG de YouTube Susan Wojcicki et l’employé n ° 8, Urs Hölzle, entre autres. Certains disent avoir quitté leur poste pour un nouveau défi et d’autres sont partis chercher des opportunités dans l’intelligence artificielle. En février, Wojcicki – l’une des femmes les plus en vue de la Silicon Valley – a annoncé qu’elle se retirait après neuf ans à la tête de la plate-forme appartenant à Google qui est devenue le service vidéo le plus populaire au monde. Elle était chez Google depuis plus de 25 ans, après avoir prêté son garage aux fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, pour en faire leur premier bureau. Alors qu’elle occupera toujours un poste de conseillère chez Google, elle dit elle voulait « commencer un nouveau chapitre ». Wojcicki n’était pas le seul dirigeant à quitter YouTube. Robert Kyncl, directeur commercial pendant 12 ans, s’est retiré pour devenir PDG de Warner Music Group au début de l’année. En mars, le fondateur de CapitalG et employé de longue date de Google, David Lawee, a quitté ses fonctions après 17 ans chez Alphabet, en disant il voulait explorer de nouveaux domaines d’intérêt et passer plus de temps avec sa famille. Hölzle, qui a longtemps supervisé l’infrastructure technique de Google et était son huitième employé, a déclaré qu’il se retirerait de la direction après 24 ans à la tête d’équipes techniques, a rapporté CNBC en juillet. Hölzle sera classé comme « contributeur individuel », ce qui signifie qu’il travaillera de manière indépendante et ne gérera plus d’employés. Toujours en juillet, Porat a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions de directrice financière d’Alphabet après huit ans et assumerait un nouveau rôle en tant que présidente et directrice des investissements. Interrogé sur le moment du déménagement, Porat, qui était auparavant Morgan Stanley ‘s CFO, a déclaré qu’elle souhaitait relever un autre ensemble de défis. Porat s’engagera également avec les décideurs politiques pour « reconnaître l’importance de la technologie » et sur des questions telles que l’emploi, l’économie, la compétitivité et l’expansion des infrastructures », a déclaré la société. « Nous avons une équipe de direction stable et expérimentée, dont beaucoup sont dans l’entreprise depuis plus d’une décennie », a déclaré le porte-parole de Google, Courtenay Mencini, dans un communiqué sur les changements. « Nous avons également un groupe solide de dirigeants chez Google qui peuvent effectuer une transition en douceur lorsque des personnes qui ont eu une longue et fructueuse carrière ici décident de rechercher de nouvelles opportunités à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. »

Se chercher dans un monde axé sur l’IA

Alors que Google cherche des remplaçants pour des cadres comme Porat, il cherche également sa propre identité à un moment charnière de l’histoire de l’entreprise. La société a été prise au dépourvu l’automne dernier lorsque OpenAI a lancé son chatbot ChatGPT alimenté par l’IA, et s’est soudainement retrouvée dans un endroit rare où son activité de recherche principale était menacée. Les observateurs de l’industrie se sont demandé si les utilisateurs pouvaient simplement obtenir des réponses d’un chatbot alimenté par l’IA, combien de temps continueraient-ils à saisir des requêtes dans un moteur de recherche ? Ce fut un moment ironique pour le géant de la recherche, étant donné que le PDG Sundar Pichai avait parlé de la stratégie « AI-first » de l’entreprise. depuis 2016, avec peu à montrer à l’extérieur. En juin, les dirigeants de Google ont admis aux employés que les utilisateurs n’étaient « toujours pas satisfaits » de l’expérience de recherche, a rapporté CNBC. Le patron de la recherche Prabhakar Raghavan et le vice-président de l’ingénierie HJ Kim ont passé plusieurs minutes à s’engager à faire un meilleur travail aux employés tandis que Pichai a noté qu’il s’agissait toujours du moteur de recherche le plus fiable. Geoffrey Hinton, connu comme « Le parrain de l’IA » et l’une des voix les plus respectées dans le domaine, a déclaré au New York Times en mai qu’il quittait l’entreprise après une décennie pour avertir le monde de la menace potentielle de l’IA, qui il a dit arriver plus tôt qu’il ne le pensait auparavant. Peu de temps avant ça, au milieu d’une réorganisation des équipes d’IA de Google, la société a promu le PDG de sa filiale DeepMind, Demis Hassabis, pour diriger l’IA pour l’ensemble de l’entreprise, et l’ancien directeur de McKinsey, James Manyika, pour devenir le vice-président senior de la technologie et de la société de Google et pour superviser Google Research. . Le responsable de l’IA de Google, Jeff Dean, qui travaille dans l’entreprise depuis 1999, est devenu scientifique en chef dans le cadre du changement. L’entreprise a qualifié cela de promotion, mais cela l’a effectivement retiré d’un rôle de premier plan dans l’IA pour devenir un contributeur individuel, aurait aider à superviser Gemini, l’un de ses grands modèles linguistiques critiques. La société réduit également les coûts, une autre rareté, tandis que le produit de recherche de base est confronté à un changement de comportement des utilisateurs, à des retraits publicitaires et à un boom de l’IA qui nécessite des investissements croissants, le tout dans un contexte de ralentissement de l’économie et d’appels des investisseurs à réduire les dépenses. Il regarde également plusieurs poursuites fédérales, y compris un procès antitrust imminent qui doit commencer en septembre et qui allègue que Google a illégalement maintenu un monopole en coupant ses rivaux des canaux de distribution de recherche.

Plus comme d’autres grandes entreprises, disent certains employés