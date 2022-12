Les dirigeants de Google mettent en garde contre le risque de réputation avec un outil de type ChatGBT

Jeff Dean, chercheur principal de Google, prend la parole lors d’un événement en Chine en 2017. Source : Chris Wong | Google

Google les employés voient tout le buzz autour de ChatGPT, le chatbot d’intelligence artificielle qui a été rendu public fin novembre et est rapidement devenu une sensation sur Twitter. Certains d’entre eux se demandent où Google se situe dans la course pour créer des chatbots sophistiqués capables de répondre aux requêtes des utilisateurs. Après tout, l’activité principale de Google est la recherche sur le Web, et l’entreprise s’est longtemps présentée comme un pionnier de l’IA. La technologie de conversation de Google s’appelle LaMDA, qui signifie Language Model for Dialogue Applications. Lors d’une récente réunion générale, les employés ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’avantage concurrentiel de l’entreprise en matière d’IA, compte tenu de la popularité soudaine de ChatGPT, qui a été lancé par OpenAI, une startup basée à San Francisco et soutenue par Microsoft . “Est-ce une occasion manquée pour Google, étant donné que nous avons Lamda depuis un certain temps ?” lisez une des questions les mieux notées qui a été soulevée lors de la réunion de la semaine dernière. Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, et Jeff Dean, chef de longue date de la division IA de Google, ont répondu à la question en disant que l’entreprise avait des capacités similaires, mais que le coût en cas de problème serait plus élevé car les gens doivent faire confiance aux réponses qu’ils obtiennent. de Google. Des milliards de personnes à travers le monde utilisent le moteur de recherche de Google, tandis que ChatGPT vient de franchir le cap du million d’utilisateurs début décembre. “Cela répond vraiment à un besoin que les gens semblent avoir, mais il est également important de réaliser que ces modèles ont certains types de problèmes”, a déclaré Dean. Un porte-parole de Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire Morgan Stanley a publié un rapport sur le sujet lundi, examinant si ChatGPT est une menace pour Google. Brian Nowak, analyste principal de la banque sur Alphabet, a écrit que le cas baissier pour Google est que les modèles linguistiques pourraient prendre des parts de marché “et perturber la position de Google en tant que point d’entrée pour les personnes sur Internet”. Cependant, Nowak a déclaré que l’entreprise est toujours confiante dans la position de Google car l’entreprise continue d’améliorer la recherche, tandis que la création d’un changement de comportement est un énorme obstacle pour toute technologie nouvelle et compétitive. De plus, Google “construit des modèles de langage naturel similaires tels que LaMDA” et “nous recherchons d’autres produits à venir au fil du temps”, a-t-il écrit.

Pichai a déclaré lors de la réunion que la société avait “beaucoup” prévu dans l’espace pour 2023, et que “c’est un domaine où nous devons être audacieux et responsables, nous devons donc équilibrer cela”. Dans un tweet au cours du week-end, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a reconnu que ChatGPT a des limites et que les utilisateurs doivent faire attention à combien ils comptent sur les réponses qu’ils obtiennent. “C’est une erreur de s’y fier pour quelque chose d’important en ce moment”, a écrit Altman. “C’est un avant-goût de progrès, nous avons beaucoup de travail à faire sur la robustesse et la véracité.” Google, qui a une capitalisation boursière de plus de 1,2 billion de dollars, n’a pas ce luxe. Sa technologie est restée en grande partie interne jusqu’à présent, a déclaré Dean aux employés, soulignant que l’entreprise avait beaucoup plus de “risque de réputation” et évoluait “de manière plus conservatrice qu’une petite startup”. “Nous cherchons absolument à intégrer ces choses dans de vrais produits et dans des choses qui mettent davantage en évidence le modèle de langage plutôt que sous les couvertures, c’est là que nous les avons utilisées jusqu’à présent”, a déclaré Dean. “Mais, il est super important que nous fassions les choses correctement.” Il a poursuivi en disant “vous pouvez imaginer que pour les applications de type recherche, les problèmes de factualité sont vraiment importants et pour d’autres applications, les biais, la toxicité et les problèmes de sécurité sont également primordiaux”. Dean a déclaré que la technologie n’est pas là où elle doit être pour un déploiement à grande échelle et que les modèles actuels accessibles au public ont des problèmes. L’IA “peut inventer des choses”, a déclaré Dean. “S’ils ne sont pas vraiment sûrs de quelque chose, ils vous diront simplement que les éléphants sont les animaux qui pondent les plus gros œufs ou quoi que ce soit”, a-t-il dit en riant. Concernant les outils de chat internes de Google qui ont été mis à la disposition des employés, Dean a déclaré que pendant la pandémie “les gens discutaient en quelque sorte avec le système pendant un certain temps et avaient ces conversations engageantes” à l’heure du déjeuner. Pichai a déclaré que 2023 marquera un “point d’inflexion” dans la manière dont l’IA est utilisée pour les conversations et la recherche. “Nous pouvons évoluer de manière spectaculaire et expédier de nouvelles choses”, a-t-il déclaré.

