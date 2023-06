Les dirigeants de Google espèrent que la nouvelle fonctionnalité de recherche aidera au milieu des pannes de Reddit

Google les utilisateurs peuvent depuis longtemps ajouter à leurs requêtes de recherche le terme « Reddit » pour trouver des ressources utiles sur des sujets spécifiques.

Lorsque des milliers de forums Reddit se sont éteints plus tôt ce mois-ci, cette tactique a perdu son efficacité. De nombreuses pages dans les résultats de recherche étaient soudainement inaccessibles ou inutiles, car les modérateurs de certains des forums les plus populaires ont rendu leurs pages privées dans le cadre d’une protestation généralisée contre la décision de Reddit de commencer à facturer les développeurs pour l’accès à ses données.

C’est un problème qui, selon les dirigeants de Google, est au moins partiellement résolu par une nouvelle fonctionnalité appelée Points de vue qui a été dévoilé lundi. L’onglet Perspectives, disponible dès maintenant sur le Web mobile et l’application Google aux États-Unis, promet de faire apparaître des forums de discussion et des vidéos de plateformes de médias sociaux comme TikTok, YouTube, Reddit et Quora.

Lors d’une réunion générale au début du mois, Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google en charge de la recherche, a déclaré aux employés que l’entreprise travaillait sur des moyens de recherche pour afficher des ressources utiles dans les résultats sans obliger les utilisateurs à ajouter « Reddit » à leurs recherches. . Raghavan a reconnu que les utilisateurs étaient devenus frustrés par l’expérience.

« Beaucoup d’entre vous se demandent peut-être comment nous avons une équipe de recherche qui itère et construit toutes ces nouvelles choses et pourtant, d’une manière ou d’une autre, les utilisateurs ne sont toujours pas tout à fait satisfaits », a déclaré Raghavan. « Nous devons rendre les utilisateurs heureux. »

Raghavan répondait à un commentaire d’employé concernant les commentaires négatifs des utilisateurs en raison d’un trop grand nombre d’annonces et de résultats non pertinents. « Que pouvons-nous faire pour améliorer l’expérience utilisateur sur le produit principal qui a fait de Google un nom connu ? » a demandé l’employé, selon l’audio de la réunion obtenu par CNBC.

Google est en train d’essayer de réorganiser la recherche pour suivre le rythme de ses rivaux en tirant parti des dernières avancées de l’intelligence artificielle générative, qui consiste à fournir des réponses plus sophistiquées et conversationnelles aux requêtes textuelles.

Lors de sa conférence annuelle des développeurs en mai, la société a déclaré qu’elle expérimentait un effort appelé Search Generative Experience, qui n’est toujours pas disponible pour tout le monde, montrant des résultats plus approfondis alimentés par l’IA générative. Google a également lancé un concurrent ChatGPT appelé Bard plus tôt cette année. Bard reste séparé de la recherche et est toujours en mode expérimental.