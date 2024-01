Les dirigeants de Georgia House font pression pour réduire les impôts sur les revenus, la propriété et les enfants

Alors que l’État est assis sur une montagne de réserves, le gouverneur Brian Kemp et les dirigeants législatifs ont annoncé le mois dernier qu’ils voulaient accélérer la mise en œuvre d’une loi adoptée en 2022 pour réduire le taux d’imposition sur le revenu en Géorgie. En vertu de cette loi – adoptée comme Projet de loi parlementaire 1437 — le taux diminuerait progressivement de 5,75 % à 4,99 % d’ici 2029. Cela accordait également aux Géorgiens des exonérations plus importantes lorsqu’ils remplissent leurs déclarations de revenus.

Le taux est tombé à 5,49 % le 1er janvier, mais Kemp, Burns et les dirigeants législatifs souhaitent le ramener à 5,39 % cette année. S’il est approuvé, ce changement à lui seul permettrait aux Géorgiens d’économiser environ 300 millions de dollars par an en impôts, a déclaré Kemp.

Les recettes de l’impôt sur le revenu des particuliers représentent environ la moitié de l’argent que l’État utilise pour financer les écoles, les programmes de soins de santé publics, la police, les prisons et des dizaines d’autres choses.

L’Atlanta Journal-Constitution a rapporté en octobre que l’État avait terminé l’exercice 2023 le 30 juin avec 16 milliards de dollars en « mauvais temps » et en réserves non désignées, soit presque assez pour faire fonctionner le gouvernement de l’État pendant six mois s’il n’avait pas d’autres revenus.

Au cours des deux années précédentes, Kemp et les législateurs ont approuvé des réductions d’impôt sur le revenu, redonnant ainsi 250 à 500 dollars aux Géorgiens. L’année dernière, ils ont également approuvé un allégement de l’impôt foncier. Et les Géorgiens ont économisé environ 2 milliards de dollars grâce à deux suspensions de la taxe nationale sur l’essence, dont la première a commencé en mars 2022.

Une fois pleinement mis en œuvre, Président de la Chambre des Voies et Moyens Shaw Blackmon, R-Bonaire, a déclaré que les changements permettraient à une famille de quatre personnes avec un revenu de 75 000 $ d’économiser environ 650 $ par an.

Les législateurs ont voté en 2018 pour réduire le taux d’imposition sur le revenu le plus élevé de l’État de 6 % à 5,75 % en réponse aux modifications fiscales fédérales qui, selon les responsables, obligeraient de nombreux Géorgiens à payer des impôts plus élevés.

La première réduction, en 2018, a permis aux Géorgiens d’économiser plus de 500 millions de dollars par an.

La législation de 2018 prévoyait un deuxième vote, en 2020, pour abaisser à nouveau le taux à 5,5 %, mais ensuite le COVID-19 a frappé, la session de l’Assemblée générale a été suspendue et l’État a été confronté à une brève récession.

L’économie de l’État a bien rebondi, en grande partie grâce aux vagues de fonds fédéraux de secours contre le COVID-19 que le Congrès a approuvés presque aussitôt que l’économie du pays s’est arrêtée pour lutter contre la pandémie.

Pour cette raison, l’État a terminé l’exercice 2021 avec un excédent de 3,7 milliards de dollars. L’année suivante, l’excédent a atteint environ 6,6 milliards de dollars, et au cours de l’exercice 2023, il a dépassé 5,3 milliards de dollars.

Outre la réduction du taux d’impôt sur le revenu, qui sera examinée par le comité de Blackmon, le projet de la Chambre augmenterait la déduction fiscale de l’État pour les enfants de 3 000 $ par an à 4 000 $ par an. Cela doublerait également l’exonération standard de l’État sur la propriété, la faisant passer de 2 000 $ à 4 000 $ par an.

De nombreux comtés ont déjà des exemptions de propriété supérieures aux montants offerts par l’État.

Les membres du personnel de la Chambre ont déclaré qu’ensemble, ces deux dispositions permettraient aux Géorgiens d’économiser environ 250 millions de dollars par an.

La législation supprimerait en outre une limite au montant que l’État peut mettre de côté dans les réserves « pour les mauvais jours » destinées à aider à payer les services gouvernementaux en cas de crise financière. Actuellement, l’État peut investir 15 % des réserves de l’année précédente dans le fonds, qui est actuellement plein à environ 5,3 milliards de dollars.

En raison de cette limite, Kemp a utilisé les excédents pour constituer un fonds de réserve distinct qu’il souhaite consacrer, cette session, en partie à de grands projets de construction et de rénovation. Même après cela, il restera des milliards au fonds.

