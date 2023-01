Les dirigeants de FTX ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation des fonds des clients, selon des documents

Les avocats de M. Wang et M. Singh ont refusé de commenter. Un avocat de Mme Ellison n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du bureau du procureur américain du district sud de New York, qui mène l’enquête criminelle sur FTX, a refusé de commenter.

Un porte-parole de M. Bankman-Fried a refusé de commenter.

Les communications du gouvernement sont intervenues à un stade relativement précoce de l’enquête sur M. Bankman-Fried, avant que Mme Ellison et M. Wang ne plaident coupables, et il est possible que la compréhension des procureurs de certains détails de l’affaire ait évolué.

Mais selon les documents, en 2020, l’un des développeurs de logiciels FTX, connu sous le nom de CC-1, a exécuté une requête dans une base de données de l’entreprise et a appris qu’Alameda avait un solde négatif sur l’échange d'”environ des centaines de millions de dollars”. Les données ont conduit CC-1 à conclure qu’Alameda “utilisait de manière inappropriée les fonds des clients FTX.com”, indiquent les documents.

L’exécutif a soulevé la question avec M. Bankman-Fried, qui a répondu que “ça allait”, disent les documents, car l’argent qu’Alameda avait emprunté était garanti par FTT, une crypto-monnaie inventée par FTX.

À peu près au même moment, FTX faisait l’objet d’un audit, selon les documents, et le cadre supérieur d’Alameda a demandé à M. Bankman-Fried si les auditeurs soulèveraient des inquiétudes quant à l’utilisation par Alameda des fonds des clients. “Bankman-Fried a répondu que les auditeurs ne se concentraient généralement pas sur de telles questions”, indiquent les documents.

Les inquiétudes concernant Alameda se sont intensifiées vers septembre dernier. L’entreprise avait récemment perdu environ 5 milliards de dollars et M. Bankman-Fried a évoqué la possibilité de la fermer, selon les documents.

À cette époque, selon les documents, le développeur de logiciels connu sous le nom de CC-1 a déclaré à l’autre développeur de logiciels, étiqueté CC-2, qu’Alameda avait emprunté environ 13 milliards de dollars à FTX.