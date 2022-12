Les dirigeants de FTX ont dépensé 256 millions de dollars dans l’immobilier aux Bahamas

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes ; les travailleurs à distance et les étudiants peuvent vivre sur 16 d’entre eux, y compris Eleuthera (illustré ici).

Les avocats bahhamiens affirment que les dirigeants de FTX, Sam Bankman-Fried et Ryan Salame, ont dépensé 256,3 millions de dollars pour acheter et entretenir 35 propriétés différentes à New Providence, aux Bahamas.

Maintenant, les régulateurs des Bahamas tentent de récupérer la propriété de la procédure de protection contre la faillite de FTX aux États-Unis, déclarant à un juge fédéral des faillites du Delaware qu’autoriser l’administration des propriétés devant les tribunaux américains serait à la fois inefficace sur le plan administratif et illégal en vertu de la loi des Bahamas.

C’est le premier vrai regard derrière le rideau sur les dépenses immobilières gigantesques de FTX. Des dizaines de millions ont été dépensés uniquement dans le développement de la petite île que Bankman-Fried appelait chez lui, la société holding de FTX achetant au moins 15 propriétés et un terrain vacant pour un total combiné de plus de 143 millions de dollars.

Deux des plus grands appartements de ce développement privé d’Albany ont coûté 30 millions de dollars, tandis qu’un autre a coûté 21,3 millions de dollars.

Bankman-Fried et Salame, les anciens co-PDG de l’échange de crypto en faillite, ont également investi des dizaines de millions dans leur siège social actuel, enfonçant plus de 25 millions de dollars dans le Veridian Corporate Center. FTX a inauguré un nouveau siège social en avril 2022mais il est en attente depuis que la bourse a déposé son bilan en novembre.

Maintenant, les régulateurs des Bahamas se battent pour récupérer ces actifs. Dans un dépôt lundi soir, les avocats bahamiens ont demandé à un juge américain de rejeter la procédure du chapitre 11 pour la filiale immobilière de FTX. Les avocats des Bahamas ont déclaré au tribunal que, parce que tous les biens se trouvaient aux Bahamas, et parce que “la loi des Bahamas n’autorise pas la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère pour une société des Bahamas”, la procédure de faillite américaine devrait être suspendue et les régulateurs des Bahamas devraient être autorisés d’assumer le contrôle total du processus immobilier bahamien.

Cette décision est susceptible de susciter un recul de la part des avocats américains et du PDG de FTX, John Ray, qui s’est engagé à maximiser la récupération des clients de FTX aux États-Unis et à l’étranger par le biais de restructurations et de ventes d’actifs. Des avocats américains et bahamiens se sont disputés devant les tribunaux sur la compétence, chaque partie criant à l’autre.

FTX a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre après que le rapport de CoinDesk a révélé d’importantes irrégularités dans les bilans du fonds spéculatif sœur Alameda Research. Un sauvetage de la onzième heure par Binance a finalement échoué, précipitant une ruée sur la banque et une soudaine crise de liquidité pour un échange qui avait autrefois été annoncé comme la grâce salvatrice de la crypto.

Le fondateur Bankman-Fried est maintenant en prison aux Bahamas, faisant face à des accusations non précisées par les procureurs américains ; l’acte d’accusation doit être rendu public mardi. La crise continue de planer sur l’ensemble de l’espace cryptographique. BlockFi a déposé son bilan en novembre. Une myriade d’échanges ont gelé ou suspendu les rachats et les retraits. Des rumeurs circulent sur quel échange, le cas échéant, sera le prochain à tomber, alors même que les sociétés de cryptographie publient des preuves de réserves apparemment auditées dans le but de renforcer la confiance des investisseurs.