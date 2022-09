Les dirigeants de Comcast s’attendent à ce que Disney rachète la participation restante dans Hulu

Hulu Raphaël Henrique | SOPA Images | fusée lumineuse | Getty Images

L’avenir de Hulu continue d’être une question ouverte car Comcast et Disney ne se sont toujours pas mis d’accord sur les conditions qui régleront la propriété future de l’entreprise. Mais les dirigeants de Comcast prévoient de les racheter à Disney, même s’ils préfèrent le contraire. actualités liées à l’investissement Le redressement de Bed Bath & Beyond n’est pas suffisant pour réparer l’entreprise en difficulté, selon les analystes Disney détient les deux tiers de Hulu et a une option pour acheter les 33% restants de Comcast dès janvier 2024. Certains analystes et observateurs de l’industrie ont émis l’hypothèse que Comcast pourrait essayer d’acheter Hulu à Disney plutôt que l’inverse. Le directeur général de Comcast, Brian Roberts, croit depuis longtemps en Hulu et a toujours poussé à conserver l’actif plutôt qu’à vendre, y compris en 2013, lorsque Roberts a interrompu les discussions avec DirecTVselon des personnes proches du dossier. Comcast a abordé l’idée d’acheter la totalité de Hulu à Disney après que Disney a accepté d’acquérir la majorité des actifs de Fox dans le cadre d’un accord de 71 milliards de dollars qui a été conclu début 2019, ont déclaré deux des personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que les discussions étaient privé. Disney, armé d’une participation de 66% après avoir acquis la participation minoritaire de Fox dans Hulu, a rejeté l’idée, ont déclaré les gens. Bloqué d’acheter la totalité de Hulu, la confiance soutenue de Comcast dans l’entreprise a conduit à l’accord inhabituel que les deux sociétés ont conclu en mai 2019, Comcast acceptant de vendre à Disney sa participation minoritaire dès 2024. Dans le cadre de cette transaction, Disney a garanti une vente prix valorisant Hulu à un minimum de 27,5 milliards de dollars. Ce montant a augmenté plus tôt dans la pandémie, donnant à Comcast un peu d’espoir que Disney pourrait choisir de décharger Hulu plutôt que de payer à Comcast un énorme chèque pour le reste, ont déclaré deux des personnes. Le déchargement de Hulu aurait permis à Disney de se concentrer et de se concentrer principalement sur Disney +. “Je pense que si Disney pouvait revenir en arrière aujourd’hui, je ne suis pas sûr qu’ils concluraient cet accord”, a déclaré Neil Begley, analyste pour Moody’s Investors Services. “Disney a cette énorme facture à payer en 2024 à un moment où ils investissent déjà beaucoup d’argent dans Disney+.” L’acquisition de Hulu auprès de Disney dynamiserait également les efforts de diffusion en continu de Comcast. Hulu deviendrait instantanément l’actif de streaming phare de Comcast, remplaçant Peacock de NBCUniversal, qui n’a ajouté que 13 millions d’abonnés payants au cours de ses près de deux ans d’existence. Hulu compte 46,2 millions d’abonnés. Peacock pourrait continuer à vivre en tant qu’option gratuite financée par la publicité de NBCUniversal. Peacock a déjà un niveau gratuit, avec plus de 10 millions d’utilisateurs. Plusieurs hauts dirigeants de Comcast pensent également que Hulu n’a pas autant de sens associé aux actifs de Disney que chez NBCUniversal, en particulier avec l’annonce récente selon laquelle Disney + prévoit de lancer un niveau financé par la publicité en décembre, selon des personnes proches du sujet. Hulu est le service financé par la publicité de Disney depuis des années. Disney aurait pu positionner Hulu comme son jeu publicitaire à l’avenir, mais le PDG Bob Chapek a choisi de créer des versions de Disney + et Hulu avec et sans publicités. Les porte-parole de Disney et Comcast ont refusé de commenter.

Bob Chapek, PDG de Walt Disney Company et ancien directeur de Walt Disney Parks and Experiences, prend la parole lors d’un aperçu médiatique de la D23 Expo 2019 à Anaheim, Californie, le 22 août 2019. Patrick T. Fallon | Bloomberg via Getty Images

Pourquoi Disney veut Hulu

Le ralentissement de la croissance de Netflix cette année a entraîné une dévaluation globale du secteur du streaming. Les dirigeants de Comcast évaluent Hulu “nettement plus haut” que 27,5 milliards de dollars, et peut-être jusqu’à 50 milliards de dollars, a déclaré l’une des personnes. Cela représente environ 60 milliards de dollars pendant la pandémie, a déclaré la personne. Si Disney s’en tient à son plan de rachat de Comcast d’ici janvier 2024, il reste encore du temps pour d’importantes fluctuations de valorisation. La décision de Disney d’abaisser Les prévisions de Disney + pour 2024 et sa décision ultérieure d’augmenter les prix ont signalé à Wall Street que Chapek ne se concentre plus sur l’ajout d’abonnés à tout prix. Cela a envoyé un signal à Comcast que Hulu est probablement dans les plans à long terme de Disney. Hors Hulu avec Live TV, le revenu moyen de Hulu par utilisateur est de 12,92 $ par mois. C’est presque le triple de l’ARPU mondial de Disney + de 4,35 $ et plus du double de l’ARPU de Disney + aux États-Unis et au Canada (6,27 $). Disney a construit une stratégie de streaming autour du regroupement de Disney +, Hulu et ESPN +. Alors que Disney a augmenté le prix de Disney + de 38% et le prix d’ESPN + de 43%, il n’a augmenté son offre groupée de Disney +, Hulu (avec publicités) et ESPN + que de 1 $, passant de 13,99 $ à 14,99 $. Cela suggère que l’option la plus préférée de Disney est que les clients paient pour l’ensemble du forfait, y compris Hulu. Les entreprises de médias et de divertissement ont commencé à se concentrer sur la création d’abonnés rentables, plutôt que sur la simple acquisition d’abonnés, ces derniers mois, alors que la croissance du streaming à l’échelle de l’industrie a ralenti. Si Disney ne négocie pas sur la croissance de Disney +, Hulu devient un élément plus important de sa stratégie à long terme. “Les gens deviennent plus judicieux dans leurs dépenses”, a déclaré Kevin Mayer, l’ancien responsable du streaming de Disney, sur CNBC le mois dernier. “Wall Street met un accent renouvelé non seulement sur le nombre d’abonnés supérieurs, mais sur le résultat net. Je pense que c’est sain.”

Comcast contre Disney

Il y a aussi la question de la dynamique concurrentielle. Selon des personnes proches du dossier, l’une des principales raisons pour lesquelles Disney a conservé Hulu (et a acquis d’autres actifs de Fox) était spécifiquement pour que Comcast ne le fasse pas. Remettre Hulu à Comcast modifierait l’équilibre des pouvoirs dans le monde des médias et affaiblirait Disney, pensait Bob Iger, alors PDG, ont déclaré les gens. Comcast a déjà pris des mesures pour affaiblir Hulu, en supposant que Disney le conservera. Plus tôt cette année, Comcast a pris la décision de supprimer des contenus tels que “Saturday Night Live” et “The Voice” du service de streaming et de les mettre sur Peacock à la place. Ce changement a lieu plus tard ce mois-ci. Comcast a déjà affecté une partie du produit qu’il recevra au remboursement de la dette. Les dirigeants de Comcast disent qu’ils n’ont pas besoin d’argent et ne cherchent pas indépendamment à accélérer un calendrier, ont déclaré deux des personnes.

Le désir de Dan Loeb

Daniel Loeb Simon Dawson | Bloomberg | Getty Images