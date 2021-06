Les dirigeants de Black Lives Matter ont rencontré des responsables de la Maison Blanche de Biden sur la réforme de la police

Les dirigeants de Black Lives Matter ont rencontré des membres de l’équipe du président Joe Biden alors que la Maison Blanche et les législateurs négocient les détails d’un éventuel accord de réforme de la police.

Dans une déclaration fournie pour la première fois à CNBC, Black Lives Matter a déclaré que les dirigeants avaient récemment rencontré des responsables de la Maison Blanche pour discuter de leur programme. Le groupe d’activistes n’est pas satisfait de ce qui s’est passé depuis la discussion, à savoir des propositions visant à donner plus de financement aux services de police.

« Les dirigeants de Black Lives Matter ont rencontré des responsables de la Maison Blanche plus tôt cette année pour discuter de notre programme politique, et bien que nous apprécions la chance de parler avec eux, nous sommes surpris par leur manque de progrès sur les questions qui comptent pour les Noirs, les mêmes communautés qui a si fortement soutenu Biden-Harris lors des élections de l’année dernière », a déclaré mardi la Black Lives Matter Global Network Foundation à CNBC dans un e-mail.

On ne sait pas quand la réunion a eu lieu ni quels responsables des deux côtés étaient présents. Politico rapporté dans Mai que BLM n’avait pas encore rencontré la Maison Blanche de Biden. Le Washington Post a rapporté à la fin de l’année dernière que Patrisse Cullors, co-fondateur de Black Lives Matter, a écrit un lettre à Biden et Kamala Harris au sujet d’une éventuelle rencontre.

Les représentants de la presse de Black Lives Matter ont renvoyé des demandes de commentaires supplémentaires. La Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La représentante Karen Bass, D-Calif., qui est l’un des législateurs travaillant sur la réforme de la police, a déclaré à NBC News que les négociations se sont heurtées à des barrages routiers en raison de luttes intestines entre les groupes chargés de l’application des lois.

« Je crains que cela ne nous empêche de parvenir à un accord. Et vous savez ce que je pense que ce serait une déclaration vraiment triste à propos de la profession qu’ils empêcheraient en fait les réformes et refuseraient de se moderniser », a-t-elle déclaré.

La réunion et ses conséquences indiquent que Black Lives Matter et l’équipe Biden se dirigent vers une impasse. C’est également un signe que Black Lives Matter n’a peut-être pas autant d’influence à la Maison Blanche de Biden que le groupe l’avait espéré.

Black Lives Matter, qui a été créé après l’acquittement de George Zimmerman en 2013 pour le meurtre de l’adolescent noir non armé Trayvon Martin, a appelé à une réduction des dépenses policières. Pendant des années, le groupe a inspiré et organisé de grandes manifestations contre la brutalité envers les Noirs.

L’année dernière, le groupe et la devise Black Lives Matter ont gagné en popularité et en pertinence après les meurtres par la police de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains alors que des manifestations éclataient à travers le pays.

Biden a remporté les élections de 2020 avec le soutien écrasant des électeurs noirs.

Le président a récemment déclaré que les États pourraient retirer 350 milliards de dollars de fonds de relance afin de donner un coup de pouce aux services de police. Biden a également annoncé une liste de mesures que son administration prend pour freiner la hausse de la criminalité et de la violence armée.

Cela n’a pas bien plu à Black Lives Matter ou à des militants appelant au financement des services de police.

« Et maintenant, nous voyons le président plaider pour une augmentation des dépenses de police plutôt que d’investir dans le logement, l’éducation, la préparation au climat et les soins de santé », a déclaré la déclaration de Black Lives Matter à CNBC. « Ce n’est pas le moment de revenir à l’époque dangereuse de la peur du crime des années 1990, lorsque davantage de policiers ont été placés dans nos quartiers, plutôt que des services qui améliorent la vie et assurent la sécurité des communautés noires. »