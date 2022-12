Les dirigeants de Bankman-Fried seront probablement libérés sous caution après des plaidoyers de fraude FTX

Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, prend la parole lors d’une nouvelle conférence au bureau du procureur américain du district sud de New York (SDNY) à New York, États-Unis, le mardi 13 décembre 2022.

Wang, 29 ans, et Ellison, 28 ans, ont tous deux plaidé coupables à des accusations de fraude découlant de leurs postes de direction chez FTX et Alameda, respectivement. Ils ont signé leurs accords au bureau du procureur américain de Manhattan lundi.

En plus d’admettre leur complicité dans l’effondrement de FTX, Wang et Ellison ont signé des ordonnances de consentement avec la Commodity Futures Trading Commission, une concession civile que Bankman-Fried n’a pas encore faite.

Wang et Ellison seraient tenus de verser chacun 250 000 dollars de caution, de rendre leurs passeports et de restreindre leurs déplacements vers la zone continentale des États-Unis.

Barbara Fried, la mère du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrive pour ses audiences de mise en accusation et de mise en liberté sous caution à la Cour fédérale de Manhattan le 22 décembre 2022 à New York.

L’effondrement de FTX a été précipité lorsque rapports par CoinDesk a révélé une position très concentrée dans les pièces FTT auto-émises, que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, a utilisées comme garantie pour des milliards de prêts cryptographiques. Binance, une bourse rivale, a annoncé qu’elle vendrait sa participation dans FTT, provoquant un retrait massif de fonds. La société a gelé des actifs et déclaré faillite quelques jours plus tard. Les accusations de la SEC et de la CFTC ont indiqué que FTX avait mélangé les fonds des clients avec Alameda Research et que des milliards de dépôts des clients avaient été perdus en cours de route.