Les producteurs de BACHELOR ont critiqué le «harcèlement en ligne sévère» que Rachel Lindsay a reçu comme «inexcusable» après avoir été forcée de quitter Instagram.

Suivant semaines d’indignation sur le scandale raciste en cours de l’émission qui a animé Chris Harrison et concurrent Rachael Kirkconnell au centre, la production a rompu leur silence.

Les dirigeants ont expliqué clairement leur Bachelier Compte de la nation selon lequel la haine envers les premiers Bachelorette en raison de son entretien avec Chris sur la race est «inacceptable».

«En tant que producteurs exécutifs de The Bachelor Franchise, nous tenons à préciser que tout harcèlement dirigé contre Rachel Lindsay à la suite de son entretien avec Chris Harrison est totalement inexcusable», lit-on dans le communiqué.

Ils ont poursuivi: «Rachel a reçu une quantité inimaginable de haine et a été victime d’intimidation en ligne sévère, qui, le plus souvent, a été enracinée dans le racisme.

«C’est totalement inacceptable. Rachel a été une incroyable défenseure de notre distribution, et nous sommes reconnaissants qu’elle ait travaillé sans relâche pour l’équité et l’inclusion raciales. »

Le mois dernier, Rachel avait demandé à l’hôte Chris ce qu’il pensait la controverse autour de Rachael Kirkconnell’s Soirée sur le thème de la plantation Antebellum et il a fait une série de commentaires controversés qui l’ont mis dans l’eau chaude.

Après des semaines où Rachel s’est prononcée contre les deux Chris et Rachael pour avoir perpétué le racisme historique, la première Bachelorette noire a été forcée de quitter Instagram après que des trolls lui aient rendu la vie impossible sur les réseaux sociaux.

Rachel L s’est impliquée dans la controverse désordonnée où Chris s’est retrouvé en tant qu’hôte de Bachelor Nation après avoir défendu Rachael K en allant à un fête problématique.

Après le des images problématiques de Rachael ont fait surface, Chris a dit à Rachel L lors d’un entretien: « Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion.

«Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de ‘juge, jury, bourreau’ où les gens déchirent la vie de cette fille.

Au cours de la conversation de 16 minutes, Chris a également continué à parler de Rachel et a affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

Cependant, bien que de nombreux fans aient défendu Chris, beaucoup ont appelé à son licenciement pour son comportement offensif.

Avec les 49 ans position sur le billot comme le contrecoup fait rage pour ses commentaires, une source dit que c’est une question de «quand, pas si» Chris obtiendra le démarrage.

L’initié a déclaré en exclusivité au Sun: «Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une annonce ne soit faite que Chris ne reviendra pas.

«À ce stade, ce n’est pas si, c’est quand. On parle encore de le garder en tant que producteur exécutif.

«Mais à moins que Chris ne change la donne, son rôle devant la caméra est terminé.»

Samedi, ancienne star de la NFL Emmanuel Acho a annoncé qu’il acceptait la rose d’ABC et hébergera Matt James‘spin-off post-finale le mois prochain.

Il a annoncé la nouvelle sur Twitter en écrivant: «C’EST OFFICIEL: j’ai accepté la Rose et je suis honoré d’accueillir The Bachelor After the Final Rose cette année.

«Cela a été une saison charnière et cet épisode sera l’une des émissions les plus mémorables de son histoire. L’empathie est nécessaire et le changement est à venir. Alors voyez-vous tous!

Dans un tweet séparé, il a qualifié son nouveau concert de « changement de vie », tout en ajoutant qu’il « ne peut pas attendre! »

Le secondeur à la retraite des Eagles de Philadelphie est resté fidèle au thème de l’émission en brandissant une rose pour son premier coup de théâtre.