Les dirigeants de Bachelor ont fait appel à Emmanuel Acho pour remplacer Chris Harrison en tant qu’hôte de Paradise, mais ont choisi David Spade en raison d’un conflit d’emploi

Les dirigeants de BACHELOR ont fait appel à Emmanuel Acho pour remplacer Chris Harrison en tant qu’hôte de Bachelor in Paradise.

David Spade a finalement été embauché car Emmanuel avait un conflit d’emploi.

David a été annoncé comme l’hôte de l’émission mercredi[/caption]

La nouvelle intervient après que l’hôte de longue date Chris a démissionné de la franchise[/caption]

L’acteur de 56 ans était a annoncé que le remplaçant de l’hôte de longue date mercredi.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que Le célibataire les producteurs voulaient Emmanuelle – qui a accueilli la finale After The Final Rose Bachelor en mars – pour être l’hôte à temps plein de la prochaine saison de Bachelor in Paradise.

Le joueur de 30 ans n’a pas pu s’engager à cause de son emploi du temps, alors ils ont fini par choisir un combo tournant de célébrités à remplir en tant qu’hôte.

L’initié a déclaré: « Emmanuel Acho était le premier choix pour animer Paradise, mais ses autres engagements professionnels ont entravé la programmation de l’émission.

« Il est probable qu’il apparaîtra brièvement dans l’émission en tant que l’un des hôtes, cependant. »

Emmanuel n’a pas pu s’engager en raison d’un conflit de travail[/caption]

Il a précédemment animé l’émission spéciale After the Final Rose[/caption]

La source a conclu: « C’est ce que les dirigeants recherchent si son emploi du temps le permet. »

Sixième page a annoncé mercredi que Chris , 49 ans, n’accueillera pas la prochaine saison de Bachelor in Paradise, avec David intervenant pour remplacer ses chaussures.

David s’est avéré familier avec Le célibataire franchise, car l’acteur a construit un culte parmi les autres fans en raison de ses commentaires hilarants sur la série, qu’il partage souvent sur son compte instagram.

Des sources ont déclaré au point de vente que David avait été choisi pour remplacer Chris parce qu’il était un super fan.

L’initié a expliqué que David est un candidat parfait pour remplir le rôle, déclarant: « Les producteurs veulent mettre du plaisir dans la série. Ils pensent que c’est devenu trop grave.

David aurait été choisi parce qu’il est un super fan de The Bachelor[/caption]

Chris a démissionné de son poste d’hôte après avoir été accusé d’avoir fait des déclarations racistes[/caption]

La nouvelle saison de Bachelor in Paradise commencera à être diffusée sur ABC le 16 août.

Chris avait précédemment annoncé qu’il se retirait de la série après s’être retrouvé au centre d’un scandale raciste.

La controverse a débuté lorsque des photos ont refait surface de la candidate Rachael Kirkconnell assistant à un fête « vieux sud ».

Elle a conquis le cœur de Matt lors de la dernière saison de la série[/caption]

Rachael K. a concouru pour gagner Matt James sur la saison la plus récente de Le célibataire, alors qu’elle a finalement remporté la saison.

Chris a défendu le candidat tout en étant interviewé par l’ancien Bachelorette Rachel Lindsay sur Extra, déclarant: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de « juge, jury, bourreau » où les gens déchirent simplement la vie de cette fille. «

Après un contrecoup, Chris a démissionné de la série et s’est publiquement excusé auprès de Rachel.

Chris a défendu le candidat lors d’un entretien avec l’ancienne star Rachel Lindsay[/caption]





En discutant avec Michael Strahan de GMA, Chris a déclaré: « Je suis attristé et choqué de voir à quel point j’étais insensible lors de cette interview avec Rachel Lindsay. Je ne peux pas croire que je n’ai pas parlé contre les partis d’avant-guerre, ce qu’ils défendent.

« Je m’oppose à toutes les formes de racisme et je suis profondément désolé de Rachel Lindsay et à la communauté noire.

Il a affirmé qu’il s’était excusé auprès de Rachel et l’a fait à nouveau au cours de l’interview, déclarant: «À tous ceux qui lancent de la haine contre Lindsay, s’il vous plaît arrêtez. C’est inadmissible. »

Chris n’organisera pas non plus la prochaine saison de La bachelorette comme d’anciennes stars Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe sont intervenus en tant qu’hôtes.

Chris n’apparaîtra pas non plus dans les prochaines saisons de The Bachelorette[/caption]