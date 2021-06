Les dirigeants de 17 États de l’UE signent une lettre contre la discrimination LGBT + alors que la dispute avec la Hongrie au sujet d’une loi controversée s’intensifie

La lettre, publiée par le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel sur Twitter, indique que « le respect et la tolérance sont au cœur du projet européen », et s’engage à « continuer à lutter contre la discrimination envers la communauté LGBTI. » Parmi les signataires figurent le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, les premiers ministres italien et espagnol, ainsi que des dirigeants des États scandinaves et baltes, entre autres.

La haine, l’intolérance et la discrimination n’ont pas leur place dans notre Union. C’est pourquoi, aujourd’hui et chaque jour, nous défendons la diversité et l’égalité LGBTI afin que nos générations futures puissent grandir dans une Europe d’égalité et de respect. pic.twitter.com/iBP0j6G4Up — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 24 juin 2021

La lettre comporte 16 noms, mais le chancelier autrichien Sebastian Kurz a également ajouté sa signature après la publication de la lettre, portant le nombre de signataires à 17.

La lettre est adressée aux hauts gradés de l’UE et précède la Journée internationale de la fierté LGBT+ le 28 juin. Elle ne nomme pas explicitement la Hongrie, mais elle intervient un jour après que la Commission européenne a promis des procédures judiciaires contre la Hongrie, avec le président de la commission , Ursula von der Leyen, appelant à la nouvelle législation anti-LGBT+ de la Hongrie « une honte. »

Le document a été publié alors que les dirigeants de l’UE se réunissaient à Bruxelles pour un sommet afin de discuter de «défis mondiaux et enjeux géopolitiques. À son arrivée à l’événement, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a défendu la loi controversée, adoptée par le parlement du pays la semaine dernière, qui interdit aux matériels scolaires d’inclure du contenu LGBT+ pour les enfants.

« La loi a été approuvée. Il ne s’agit pas d’homosexualité, il s’agit d’éducation qui relève des parents », Orban a déclaré aux médias.

La législation fait partie d’un projet de loi plus large réprimant les crimes sexuels contre les mineurs et a suscité de vives critiques de la part de Bruxelles en tant que menace pour les valeurs européennes fondamentales. Les critiques disent que le projet de loi discrimine et stigmatise la communauté LGBT+. La Hongrie a défendu les dispositions, qui ont été soutenues à la fois par le parti au pouvoir et par l’opposition. Il insiste sur le fait que la loi « protège les droits des enfants » et nie qu’il soit discriminatoire.

Le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban a accusé von der Leyen d’avoir fait « fausses allégations » et dit le projet de loi « ne contient aucun élément discriminatoire » parce qu’il « ne s’applique pas aux droits d’orientation sexuelle des personnes de plus de 18 ans ».

Le sommet de l’UE se réunit à Bruxelles ce jeudi et vendredi, pour discuter de Covid-19, de la reprise économique, des migrations et des relations extérieures, selon l’ordre du jour officiel.

