Les dirigeants d’Asie du Sud-Est appellent à l’unité face aux tensions mondiales

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Le dirigeant cambodgien Hun Sen a appelé à l’unité dimanche, déclarant à un rassemblement comprenant la Russie, la Chine et les États-Unis que les tensions mondiales actuelles ont fait des ravages sur tout le monde.

Le Premier ministre, dont le pays assure la présidence tournante de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, a déclaré à l’ouverture du Sommet de l’Asie de l’Est qu’il était dans l’intérêt commun du monde de coopérer pour résoudre pacifiquement les différends.

Les commentaires interviennent alors que les tensions régionales restent élevées entre les États-Unis et la Chine au sujet des aspirations régionales croissantes de Taïwan et de Pékin, et alors que l’invasion russe de l’Ukraine a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, provoquant une hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires bien au-delà de l’Europe.

Sans désigner aucune nation par son nom, Hun Sen a déclaré qu’il espérait que les dirigeants adopteraient un “esprit d’unité dans le maintien d’un multilatéralisme ouvert et inclusif, le pragmatisme et le respect mutuel pour relever les défis existentiels et stratégiques auxquels nous sommes tous confrontés”.

“De nombreux défis et tensions actuels ont entravé nos efforts passés durement gagnés pour promouvoir le développement durable et ont causé de plus grandes difficultés dans la vie des gens”, a-t-il déclaré en ouvrant la réunion, qui se déroule parallèlement au sommet principal du groupe de l’ASEAN.

Parmi les participants figuraient le président américain Joe Biden et le Premier ministre chinois Li Keqiang, et cela survient juste un jour avant la rencontre très attendue entre Biden et le président chinois Xi Jinping lors du sommet du Groupe des 20 à Bali.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, participait également aux réunions, qui comprenaient également les dirigeants de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud, du Japon et d’autres.

Samedi, Biden a promis que les États-Unis travailleraient avec l’ASEAN, déclarant aux dirigeants de la coalition stratégiquement vitale que “nous allons construire un avenir meilleur que nous voulons tous voir” dans la région où le rival américain, la Chine, s’efforce également de s’étendre. son emprise.

Il a promis de collaborer pour construire une région « libre et ouverte, stable et prospère, résiliente et sûre ».

“Je suis impatient de poursuivre notre travail avec l’ASEAN et avec chacun d’entre vous pour approfondir la paix et la prospérité dans toute la région afin de résoudre les défis de la mer de Chine méridionale au Myanmar et de trouver des solutions innovantes aux défis communs”, a déclaré Biden, citant le climat. et la sécurité sanitaire parmi les domaines de collaboration.

Li Keqiang, quant à lui, a déclaré lors d’une réunion de l’ASEAN, de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud qu’au milieu d’une situation de sécurité mondiale “turbulente”, “l’unilatéralisme et le protectionnisme augmentent, les risques économiques et financiers augmentent et le développement mondial est confronté à des défis sans précédent”. ”

En tant que grandes économies d’Asie de l’Est, Li a déclaré que le groupe devait “rester engagé à promouvoir la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la région et au-delà, et à améliorer le bien-être de la population”.

Rising rapporté de Bangkok

David Rising et Sopheng Cheang, The Associated Press