Les dirigeants d’Arsenal affrontent West Ham alors que la Premier League reprend

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, est confronté à un défi qui éclipse la réussite de la montée du club au sommet du tableau de la Premier League dans la partie pré-Coupe du monde de la campagne : comment maintenir l’improbable course ?

Les Gunners espèrent reprendre leur saison de championnat là où ils s’étaient arrêtés il y a six semaines lorsqu’ils accueilleront West Ham lors du dernier match du Boxing Day qui conclura un programme de sept matchs lundi.

Arsenal était la meilleure équipe de Premier League au cours de la première moitié de la saison et détient un avantage de cinq points sur Manchester City, mais leur tâche sera d’autant plus difficile sans le talisman Gabriel Jesus, qui se remet d’une blessure au genou qu’il a contractée. au Qatar alors qu’il jouait pour le Brésil.

Championnats nationaux de boxe féminine 2022 : Lovlina et Zareen entrent en finale

En revanche, West Ham, qui est 16e, a tout juste réussi à rester en dehors de la zone de relégation après un départ lent qui comprenait quatre victoires sur les 15 premiers matches de l’équipe, mais Arteta ne prend pas les Hammers à la légère.

«Nous devons le faire (créer une dynamique) sur le terrain. Nous en avons beaucoup parlé. Nous connaissons l’importance de commencer fort et nous jouons à domicile », a déclaré Arteta. “C’est une journée très spéciale dans l’histoire de la Premier League, c’est une journée familiale très spéciale pour jouer au football, c’est une atmosphère incroyable ce jour-là et nous voulons en profiter au maximum.”

Il a également tenu à louer la constance de sa jeune équipe lors des 14 premiers matches de la saison, une séquence qui comprend des victoires sur ses rivaux Liverpool, Tottenham et Chelsea. Cependant, des tests plus sévères nous attendaient.

“Probablement le niveau que nous avons montré et la cohérence que nous avons montrée à ce niveau, ce qui, avec le groupe et l’âge que nous avons, n’est pas facile”, a déclaré Arteta. « Nous avons montré une réelle maturité à certains moments, notamment face à de gros adversaires.

Fin d’année 2022 : Sharath Kamal et Manika illuminent la scène du tennis de table

“L’objectif est de mieux jouer chaque jour, de continuer à grandir individuellement, collectivement et de continuer à mériter de gagner des matchs. C’est tout ce que nous pouvons espérer car le football est un jeu très délicat.”

Alors qu’Arsenal ne reprendra sa campagne en Ligue Europa qu’en mars, la FA Cup débutera en janvier et Arteta sait que la rotation sera la clé, surtout après qu’un certain nombre de son équipe ait participé à la Coupe du monde au Qatar.

Les Gunners devraient disputer six matchs au cours des 28 prochains jours et ont un calendrier tout aussi chargé en février.

“Il va y avoir des périodes où vous avez le temps de vous entraîner et d’autres périodes où les matchs vont arriver rapidement et vous avez de grandes périodes de congestion”, a déclaré Arteta. “Il sera très important de savoir comment l’équipe est en bonne santé, à quel point elle est en forme et combien de rotation peut nous aider à maintenir le niveau que nous voulons.”

Lors du premier match de la journée, Tottenham voyage à travers Londres pour affronter Brentford à l’heure du déjeuner avec le manager des Spurs, Antonio Conte, catégorique sur le fait que le redémarrage du jeu en championnat arrive trop tôt après la finale de la Coupe du monde.

La Premier League reprend huit jours seulement après que le duo des Spurs Hugo Lloris et Cristian Romero se soient affrontés au Qatar pour la Coupe du monde.

Alors que Conte a déjà confirmé que les finalistes de la Coupe du monde ne joueront pas lundi, l’Italien a la décision de remplacer le Croate Ivan Perisic ainsi que la paire anglaise Harry Kane et Eric Dier après que le trio se soit qualifié pour les huit derniers.

“C’est une situation étrange et honnêtement, jouer si vite – seulement une semaine après la Coupe du monde – je ne suis pas vraiment content”, a-t-il déclaré. “D’un côté, tu es content parce que pour mon club, Tottenham, avoir 12 joueurs à la Coupe du monde, ça veut dire qu’on est sur la bonne voie pour essayer d’être compétitifs et essayer à l’avenir de gagner quelque chose.

“Mais c’est normal que quand tu as autant de joueurs qui jouent un tournoi comme celui-là, surtout pendant la saison, que maintenant ce ne soit pas facile car la condition physique n’est pas au top.”

Dans les autres matchs de la journée, Crystal Palace accueille Fulham dans un autre derby londonien, Everton accueille les Wolves, Newcastle visite Leicester, Brighton se rend à Southampton, son rival de la côte sud, et Liverpool se rend à Aston Villa.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)