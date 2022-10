Les dirigeants d’Amazon supervisant Alexa et le groupe de matériel quittent l’entreprise

Amazone a perdu deux cadres de haut niveau qui ont aidé à superviser les efforts de l’entreprise en matière de matériel.

Gregg Zehr, président du groupe de recherche et développement sur le matériel d’Amazon, connu sous le nom de Lab126, a pris sa retraite, a confirmé la société à CNBC. Zehr est crédité d’avoir inventé l’énorme succès de la liseuse Kindle.

Tom Taylor, vice-président senior d’Amazon Alexa et membre de l’élite S-Team du PDG Andy Jassy, ​​prend également sa retraite, a déclaré Amazon. Taylor et Zehr ont passé plus d’une décennie dans l’entreprise.

“Nous avons de solides plans de succession pour toutes les entreprises, et ces deux postes ont été pourvus par de solides dirigeants internes il y a quelque temps”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué.

Interne du milieu des affaires plus tôt rendu compte des départs de Zehr et Taylor.

Pour Jassy, ​​cela marque les dernières sorties de haut niveau à un moment où Amazon est confronté à une multitude de défis, de la flambée de l’inflation au ralentissement des ventes. Heather MacDougall, responsable de la santé et de la sécurité au travail d’Amazon, a quitté l’entreprise en septembre. En juillet, le chef de la politique publique Jay Carney est parti pour rejoindre Airbnb, et le vétéran de 23 ans d’Amazon Dave Clark a démissionné de son poste de chef du commerce de détail un mois plus tard.

Deux éminents dirigeants noirs – le directeur des opérations Dave Bozeman et Alicia Boler-Davis, vice-présidente principale de la satisfaction client mondiale – ont également annoncé leur départ en juin.

Amazon a déclaré qu’il maintenait toujours des taux de rétention élevés. Le mandat moyen des vice-présidents est d’environ 10 ans, et pour les vice-présidents seniors, il est “beaucoup plus long”, a déclaré le porte-parole.

L’exode des cadres survient également alors que Jassy a freiné les dépenses dans toute l’entreprise. Amazon a mis en place un gel des embauches pour les postes de vente au détail dans les entreprises et a interrompu un certain nombre de projets ces derniers mois, allant de son service de télésanté Care à son projecteur d’appel vidéo Glow.

