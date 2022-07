Les dirigeants d’Amazon ont discuté de l’abandon d’Amazon Basics pour apaiser les régulateurs antitrust

Amazon a célébré le plus grand Prime Day de l’histoire de huit ans de l’événement de vente au début de cette semaine. Mais l’événement a été suivi quelques heures plus tard par la nouvelle d’une série de modifications majeures proposées à la façon dont Amazon fait des affaires en Europe visant à régler les accusations des régulateurs selon lesquelles Amazon se livre à un comportement anticoncurrentiel.

Les concessions proposées par Amazon consistent à donner plus de visibilité aux listes de plusieurs vendeurs pour un produit donné afin que les clients aient plus de choix, ainsi qu’à interdire à l’entreprise d’utiliser des données non publiques des vendeurs d’Amazon pour stimuler les activités de vente au détail d’Amazon, y compris sa marque de distributeur. marques.

Mais Recode a appris que les principaux dirigeants d’Amazon ont également discuté en interne d’une mesure plus radicale pour éloigner les régulateurs : abandonner complètement son activité de marque de distributeur. Au moins aussi récemment que l’année dernière, plusieurs hauts dirigeants d’Amazon, dont son actuel PDG mondial Doug Herrington et son avocat général David Zapolsky, ont exprimé leur volonté d’apporter ce changement différent mais significatif si cela signifiait éviter des recours potentiellement sévères résultant d’enquêtes gouvernementales dans aux États-Unis ou à l’étranger, selon une source au courant des discussions.

L’activité de marque maison d’Amazon comprend des marques locales comme Amazon Basics, qui vend de tout, des sacs poubelles aux batteries en passant par les chaises de bureau, ainsi que la ligne de vêtements Amazon Essentials. La ligne d’activité comprend également des marques qui ne portent pas le nom d’Amazon, telles que la marque de papeterie Presto, la marque alimentaire Happy Belly et la ligne de mode Goodthreads. Une telle concession ne s’appliquerait pas aux propres gammes de gadgets de l’entreprise, y compris les appareils Kindle, Echo et Fire TV. L’utilisation par Amazon des marques de distributeur a été critiquée par les politiciens et les régulateurs non seulement parce qu’elles existent, mais aussi à cause des données qu’Amazon exploite pour les créer et des tactiques qu’elle utilise pour les favoriser dans les résultats de recherche sur son site Web d’achat et son application.

“Il y avait un fort consensus sur le fait que cela pourrait être une option viable si jamais l’entreprise était poussée dans une position où elle devait négocier un règlement”, a déclaré la source à Recode. Cette personne a demandé l’anonymat car elle n’était pas autorisée à divulguer les discussions internes.

La porte-parole d’Amazon, Betsy Harden, a déclaré que la société n’avait pas “sérieusement envisagé” de fermer l’activité de marque de distributeur et continuait “d’investir dans ce domaine, tout comme nos nombreux concurrents de vente au détail l’ont fait pendant des décennies et continuent de le faire aujourd’hui”.

Tôt vendredi, le Wall Street Journal a rapporté qu’Amazon avait réduit sa sélection de marques de distributeur.

Les conversations chez Amazon concernant l’abandon de ses marques de distributeur se sont déroulées de manière intermittente pendant plusieurs années alors que l’examen du secteur d’activité s’intensifiait, a déclaré la source, les dirigeants exprimant le désir de garder ce remède potentiel secret afin qu’il puisse être transmis aux régulateurs. comme concession majeure. Les dirigeants en faveur d’une telle décision pensaient qu’Amazon avait le droit de vendre des marques de distributeur comme le font de nombreux détaillants, mais que l’entreprise n’était pas stratégiquement suffisamment cruciale pour se défendre face à des recours potentiels plus sévères recherchés par les autorités antitrust. Lorsqu’une entreprise comme Amazon offre une telle concession, elle le fait dans l’espoir de clore toute enquête en cours.

“L’un des objectifs des négociations est de sortir complètement du surplomb des enquêtes”, a déclaré Bill Kovacic, ancien président de la FTC, à Recode. “Cela signifie que tout cela disparaît.”

Amazon a déclaré que ses marques de distributeur représentaient un faible pourcentage à un chiffre des ventes globales de produits dans ses magasins en ligne. Mais ils restent sans aucun doute une source importante de bénéfices pour le commerce de détail d’Amazon, en partie parce que l’entreprise n’a pas à dépenser beaucoup d’argent en publicité comme le fait une marque extérieure. Chez les détaillants concurrents comme Walmart, Costco et Target, les marques maison représentent un pourcentage plus important des ventes totales. En 2019, l’impact le plus important de l’activité de marque de distributeur d’Amazon s’est fait sentir dans la catégorie dite “softlines”, qui comprend des marchandises telles que les vêtements et la literie. Dans cet espace, les propres marques d’Amazon représentaient 9% des ventes de première partie de l’entreprise dans cette catégorie, a révélé Amazon au Congrès en 2020.

Amazon a constamment minimisé l’importance de son activité de marque de distributeur dans les témoignages et les communications avec le Congrès lors de son enquête sur les grandes technologies de 2019 et 2020. La Federal Trade Commission, l’une des deux principales agences américaines d’application des lois antitrust, enquête sur Amazon depuis 2019 mais a pas encore confirmé une enquête ou intenté une action en justice contre l’entreprise. L’agence est maintenant dirigée par la présidente Lina Khan, qui a rédigé en 2017 un article juridique intitulé The Amazon Antitrust Paradox. Dans ce document, Khan fait valoir que le cadre de l’application des lois antitrust au cours des 40 dernières années – qui donne généralement un laissez-passer aux entreprises offrant des prix bas ou des services populaires aux consommateurs – n’a pas pris en compte les dommages à la concurrence que posent les gardiens numériques comme Amazon. Khan a également joué un rôle crucial en tant que conseiller juridique du L’enquête de 16 mois du sous-comité antitrust de la Chambre sur les géants de la Big Tech et la production des rapports de 400 pages des démocrates de la Chambre, qui alléguaient que les quatre principaux géants américains de la technologie se livraient à des pratiques anticoncurrentielles et devaient être maîtrisés.

Amazon est également l’une des principales cibles de la loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne, défendue par la sénatrice Amy Klobuchar et le représentant David Cicilline. La législation «d’auto-préférence» donnerait aux régulateurs le pouvoir de poursuivre les géants de la technologie pour des pratiques commerciales qui favorisent leurs propres produits et services par rapport à ceux de tiers qui font des affaires sur leurs plateformes, ou qui utilisent des données non publiques de leurs propres utilisateurs bénéficier de leurs propres services. L’utilisation par Amazon de données non publiques, y compris les chiffres de vente, a attiré des accusations selon lesquelles Amazon utilise ce type d’informations pour copier les produits les plus vendus.

Amazon a combattu le projet de loi de manière agressive, finançant des campagnes publicitaires qui avancent l’argument discutable selon lequel, s’il était adopté, la loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne briserait Amazon Prime. Les partisans du projet de loi attendent toujours que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, le programme pour un vote complet au Sénat avant la montée en puissance des élections de mi-mandat de novembre.

Bien que l’on ne sache pas ce que les législateurs et les régulateurs américains feront ensuite, certaines des concessions proposées par Amazon aux responsables antitrust de la Commission européenne de l’UE semblent correspondre à certains des objectifs du projet de loi américain sur l’auto-préférence.

Par exemple, Amazon a déclaré à la commission antitrust européenne qu’il interdirait à ses employés et à ses systèmes informatiques d’utiliser les données “non publiques” des vendeurs d’Amazon – qu’il s’agisse d’un vendeur individuel ou d’un groupe de vendeurs – pour aider l’activité de vente au détail d’Amazon. Cette activité de première partie comprend des produits qu’Amazon achète au prix de gros d’autres marques et revend aux acheteurs, ainsi que des marques de distributeur comme Amazon Basics qu’Amazon fabrique et vend elle-même.

C’est la première des cinq concessions clés, dont trois liées à Amazon Prime. Le premier des changements liés à Prime serait laissez les vendeurs se qualifier pour le badge Prime même s’ils n’utilisent pas le service d’entreposage et d’expédition d’Amazon connu sous le nom de Fulfillment by Amazon, ou FBA. (Amazon a autorisé un petit pourcentage de vendeurs à le faire ces dernières années, mais a rendu la tâche de plus en plus difficile, ce qui signifie que la grande majorité des vendeurs doivent utiliser FBA pour obtenir le badge Prime pour leurs produits.) Une seconde serait interdire à Amazon d’utiliser les informations recueillies par Prime sur les performances ou les tarifs des prestataires logistiques externes au profit des activités de logistique et de livraison d’Amazon. La dernière proposition liée à Prime verrait Amazon ne tenez plus compte du badge Prime dans l’algorithme qui décide quelle entreprise – qu’il s’agisse d’Amazon ou de l’un des marchands tiers vendant via Amazon – remporte une vente donnée lorsqu’un client recherche un produit vendu par plusieurs parties.

Enfin, Amazon a proposé d’afficher deux “Buy Boxes” différentes pour donner plus de visibilité aux listes de produits de différents vendeurs lorsqu’ils vendent le même article à des prix ou des délais de livraison différents. Aujourd’hui, les clients Amazon du monde entier doivent cliquer sur un petit onglet pour voir les options d’achat autres que celle que l’algorithme d’Amazon choisit comme gagnant de la Buy Box.

C’est ainsi qu’Amazon pourrait ajouter une deuxième “Buy Box” sur son application dans le cadre des concessions qu’elle a offertes à l’Union européenne pour mettre fin aux enquêtes antitrust https://t.co/IuaJyR7eC8 —Jason Del Rey (@DelRey) 14 juillet 2022

Maintenant que la proposition européenne d’Amazon est publique, les entreprises concernées par la façon dont Amazon fait des affaires ont jusqu’au 9 septembre pour faire part de leurs commentaires sur les concessions. La Commission européenne décidera alors d’accepter ou non la proposition d’Amazon concessions ou demander des modifications ou des ajouts à la proposition.

Rien n’indique actuellement que les régulateurs européens souhaitent qu’Amazon arrête toutes les ventes de ses produits de marque maison. Pourtant, nous savons maintenant que certains hauts dirigeants d’Amazon ont envisagé les avantages d’une telle décision, et il reste à voir comment ils réagiraient à la pression accrue des régulateurs américains. Quoi qu’il en soit, les preuves s’accumulent qu’Amazon prend au sérieux les menaces antitrust.