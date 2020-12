BERLIN – Pendant des mois, les dirigeants de dizaines d’institutions culturelles les plus importantes d’Allemagne se sont rencontrés en secret, échangeant des histoires d’autocensure, des heures passées à s’inquiéter de l’histoire des médias sociaux des artistes ou des universitaires qu’ils voulaient inviter à leurs programmes, et des craintes pour leur avenir. , s’ils ont glissé.

Leur préoccupation? Qu’ils ou leurs institutions pourraient faire face à des accusations d’antisémitisme pour des liens – réels ou perçus – avec le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël, largement connu sous le nom de BDS C’est ce qui est arrivé plus tôt cette année à un éminent philosophe camerounais, qui a été désinvité de s’adressant à un festival des arts de haut niveau en Allemagne pour établir des parallèles entre la situation des Palestiniens et l’apartheid en Afrique du Sud dans ses écrits.

le frappe d’Achille Mbembe du programme de la Ruhrtreinniale, en mai, a conduit à un débat public de plusieurs mois ici, au cours duquel la relation du génocide et du colonialisme avec l’Holocauste, et la relation spéciale de l’Allemagne avec Israël, ont toutes été remises en question. Cela a également déclenché la décision des leaders culturels de rendre publique leurs craintes que la discussion ne prenne une tournure indésirable.

Lors d’une conférence de presse à Berlin jeudi, les directeurs de 32 institutions ont publié une lettre ouverte dans laquelle ils rejetaient le mouvement des sanctions. « Dans le même temps », ajoute la lettre, « nous considérons la logique d’un contre-boycott, déclenché par la résolution parlementaire anti-BDS, comme dangereuse. »