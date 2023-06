Les dirigeants communautaires unissent leurs forces pour offrir de l’aide – Shaw Local

La révérende Betty Starks a quitté l’école élémentaire Anne M. Jeans avec un optimisme prudent quant à l’arrivée de changements à Willowbrook Corner.

Starks faisait partie des 25 invités qui se sont rencontrés à l’école près de Willowbrook à la suite d’une fusillade mortelle le 19 juin pour parler des besoins de la communauté dans une région qui a connu sa juste part de criminalité et qui fait partie des zones à faible revenu du comté de DuPage.

« La seule chose que je puisse faire, c’est espérer », a déclaré Starks, notant une réponse similaire en 2012 après une fusillade mortelle dans la région. « Ce que j’ai entendu aujourd’hui, je l’ai déjà entendu, mais peut-être que cela fera une différence. »

Une personne a été tuée et plus de 20 ont été blessées lorsque des coups de feu ont éclaté lors d’une célébration du 18 juin peu après minuit. Des témoins ont déclaré que plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées sur le parking de Somerset Plaza, près de Kingery Highway, à côté du complexe d’appartements lorsque la fusillade s’est produite.

Reginald Meadows, un père de deux enfants de 31 ans qui vivait dans le complexe d’appartements Hinsdale Lakes Terrace, a été abattu. Plusieurs autres ont été blessés et certains restent à l’hôpital, selon le Bureau du shérif du comté de DuPage.

Dans un communiqué de presse lundi, le bureau du shérif a déclaré qu’il comptait plus de 100 membres de l’équipe métropolitaine d’intervention et d’enquête d’urgence du comté dédiés à l’affaire. Les enquêteurs ont mené « plusieurs centaines » d’entretiens avec des témoins, des victimes et des suspects potentiels et ont examiné des centaines d’heures de séquences vidéo provenant de téléphones portables, de médias sociaux et d’entreprises locales, a indiqué le bureau.

La réunion de lundi, dirigée par la présidente du comté de DuPage, Deborah Conroy, s’est concentrée sur les besoins de la communauté. Le groupe comprenait des dirigeants du conseil de comté, des responsables scolaires de la région, des organisations communautaires et des représentants des appartements de Hinsdale Lake Terrace.

Après la réunion, Conroy a déclaré que les services de santé mentale sont une priorité absolue.

« De nombreuses personnes et familles ont été touchées par cette tragédie et nous voulons nous assurer que nous les soutenons », a-t-elle déclaré.

Elle s’attendait à ce que le département de la santé du comté soit dans la communauté d’ici la fin de la semaine pour fournir de l’aide aux personnes dans le besoin.

Conroy a déclaré qu’un plan d’action sera élaboré et que le groupe se réunira à nouveau bientôt, bien qu’une date n’ait pas encore été fixée.

D’autres domaines de besoin comprennent la programmation pour les enfants, l’aide à l’emploi et un bureau satellite pour le bureau du shérif du comté de DuPage, ont déclaré des responsables.

Starks, qui a vécu à Hinsdale Lake Terrace jusqu’en 2019 environ, a ouvert une église dans le complexe d’appartements. Elle a également participé à un groupe qui travaillait avec les responsables de l’école pour organiser des activités mensuelles telles que des spectacles de talents.

« Nous n’avons plus autant de programmes qu’avant », a déclaré Starks, qui a quitté le complexe d’appartements en 2019 et a déplacé son église à quelques minutes de la route.

Conroy a déclaré que le comté examinera les possibilités de subventions pour aider les groupes communautaires à étendre les services à Willowbrook Corner.

