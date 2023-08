Les dirigeants communautaires appellent au calme et à la patience alors que les équipages combattent les incendies de forêt dans l’Okanagan

Les dirigeants communautaires demandent aux résidents de respecter les ordres d’évacuation et de suivre les directives d’urgence relatives aux feux de forêt du centre de l’Okanagan.

« Le feu de forêt de McDougall Creek a été choquant, traumatisant et dévastateur pour la communauté de West Kelowna », a déclaré le maire Gord Milsom lors d’une mise à jour régionale sur les incendies de forêt. « Je remercie nos résidents d’avoir respecté les alertes et les ordres d’évacuation et d’être restés calmes. »

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, a noté que les dernières 48 heures ont été extrêmement difficiles.

« Comme nous l’ont dit nos chefs des pompiers, ce n’est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de travail que nous devons faire pour nous assurer que tout le monde est en sécurité. »

Dyas a déclaré qu’il y avait environ 5 053 propriétés en état d’alerte et 2 057 en ordre d’évacuation à Kelowna. Il a ajouté que des plans de relance sont déjà en cours.

« Plus d’informations seront disponibles dans les prochains jours en ce qui concerne les structures individuelles. »

Le maire a également demandé au public de rester à l’écart des zones d’incendie actives et de certaines parties du lac Okanagan.

« Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, les plaisanciers doivent éviter la zone au nord du pont William R. Bennett, pour assurer la sécurité alors que les bombardiers et les équipes d’urgence continuent de travailler dans ces zones. »

Le chef de la Première Nation de Westbank, Robert Louie, a déclaré que la perte de biens et d’entreprises a été dévastatrice.

« Il y a beaucoup de chagrin collectif et de fortes émotions », a-t-il déclaré. « Je ne peux que vous demander d’être aussi calme que possible, patient et vigilant. »

Louie a ajouté que le gymnase de la Première Nation de Westbank sur Quail Lane est ouvert au grand public pour l’hébergement, la nourriture et les services d’urgence.

« Nous ferons de notre mieux pour aider toute personne dans le besoin. »

Le maire de Lake Country, Blair Ireland, a déclaré que des structures avaient été perdues dans sa communauté, Okanagan Centre.

« Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Nous essaierons d’informer les gens dès que possible sur les structures qui ont été touchées. Nous les exhortons à faire preuve de patience.

L’Irlande a mentionné que de nombreuses personnes s’arrêtaient à Lake Country pour observer les incendies de forêt.

« Nous avons beaucoup de trafic de bateaux », a-t-il déclaré. «J’ai personnellement vu la GRC chasser des yachts qui naviguaient de long en large ce matin. C’est très frustrant de devoir faire face à ce genre de choses.

Loyal Wooldridge, président du district régional du centre de l’Okanagan, a souligné que la priorité actuelle est la sécurité des résidents et des premiers intervenants.

« Nous savons que les gens sont impatients de rentrer chez eux et connaissent les résultats de la perte structurelle », a-t-il ajouté. « Sachez qu’après l’extinction de cet incendie, ce travail sera fait et nous veillerons à ce que les quartiers soient sûrs afin que vous puissiez rentrer chez vous. Nous sommes déjà venus ici et nous nous en sommes sortis ensemble.

Actuellement, 10 700 propriétés dans le centre de l’Okanagan sont sous ordre d’évacuation, et 9 500 autres sont en état d’alerte.

Plus d’informations sur les incendies de forêt sont disponibles sur le site Web des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan.

