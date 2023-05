Les dirigeants commencent à arriver au Japon pour une réunion des pays du G-7, avec la guerre en Ukraine en tête de l’ordre du jour

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida est arrivé jeudi à Hiroshima alors qu’il se préparait à accueillir les dirigeants mondiaux à une réunion du Groupe des Sept dans la ville de l’ouest du Japon qui a été le site du premier attentat à la bombe atomique au monde.

Le dirigeant japonais prévoyait de tenir des réunions séparées avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak plus tard dans la journée, avant le coup d’envoi du sommet plus large vendredi.

Les dirigeants du G-7 devraient aborder une série de questions au cours de leur réunion de trois jours, la guerre de la Russie en Ukraine étant susceptible d’être une priorité à l’ordre du jour.

Alors que les participants se dirigeaient vers Hiroshima, Moscou a déclenché une nouvelle attaque aérienne contre la capitale ukrainienne. De fortes explosions ont tonné sur Kiev au petit matin, marquant la neuvième fois ce mois-ci que des raids aériens russes ont ciblé la ville après des semaines de calme relatif.

« La crise en Ukraine : je suis sûr que c’est par là que la conversation va commencer », a déclaré Matthew P. Goodman, vice-président senior pour l’économie au Centre d’études stratégiques et internationales.

S’adressant aux journalistes à bord d’Air Force One, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré qu’il y aurait des « discussions sur le champ de bataille » en Ukraine et sur « l’état d’avancement des sanctions et les mesures que le G-7 engagera collectivement ». à l’exécution en particulier.

Les dirigeants du G-7 et des invités de plusieurs autres pays devraient également discuter de l’affirmation croissante de la Chine et de son renforcement militaire alors que l’on craint qu’elle ne tente de s’emparer de Taïwan par la force, déclenchant un conflit plus large. La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre à proximité.

La sécurité était renforcée à Hiroshima, avec d’importants groupes de policiers déployés en de nombreux points de la ville. Un petit groupe de manifestants était considérablement plus nombreux que la police alors qu’ils se rassemblaient mercredi soir à côté des ruines du mémorial Atomic Peace Dome, brandissant des pancartes dont une indiquant « Pas de sommet impérialiste du G7! »

Dans un duel diplomatique, le président chinois Xi Jinping accueille les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan pour un sommet de deux jours dans la ville chinoise de Xi’an à partir de jeudi.

Kishida espère également souligner les risques de prolifération nucléaire lors de la réunion d’Hiroshima. Les dirigeants devraient visiter un parc commémoratif qui commémore le bombardement atomique de 1945 par les États-Unis qui a détruit la ville et tué 140 000 personnes.

La perspective d’une autre attaque nucléaire a été cristallisée par le programme nucléaire de la Corée du Nord à proximité et la série d’essais de missiles récents, ainsi que les menaces de la Russie d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine. La Chine, quant à elle, étend rapidement son arsenal nucléaire.

Les dirigeants discuteront également probablement des efforts visant à renforcer l’économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui comprime les budgets des familles et des gouvernements du monde entier, en particulier dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Le débat sur l’augmentation du plafond de la dette aux États-Unis, la plus grande économie du monde, éclipse les pourparlers. Biden prévoit de se dépêcher de rentrer à Washington après le sommet pour les négociations sur la dette, supprimant les réunions prévues en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie.

Le Premier ministre britannique est arrivé au Japon plus tôt jeudi et a rendu visite au JS Izumo, un navire pouvant transporter des hélicoptères et des avions de combat capables de décoller et d’atterrir à la verticale.

Au cours de leur réunion bilatérale jeudi, Sunak et Kishida devraient annoncer une série de nouveaux accords sur des questions telles que la défense ; commerce et investissement; technologie; et le changement climatique, a déclaré le bureau de Sunak.

Le G-7 comprend le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada et l’Italie, ainsi que l’Union européenne.

De nombreux autres pays ont également été invités à participer. Le G-7 espère renforcer les liens de ses membres avec des pays autres que les pays industrialisés les plus riches du monde, tout en renforçant le soutien à des efforts tels que l’isolement de la Russie.

Des dirigeants d’Australie, du Brésil, d’Inde, d’Indonésie et de Corée du Sud font partie des participants. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devrait se joindre par liaison vidéo.

L’écrivain d’Associated Press, Zeke Miller, a contribué aux reportages d’Air Force One.

Adam Schreck, l’Associated Press