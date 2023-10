Les dirigeants chrétiens du nord de l’Irak appellent à une enquête internationale sur l’incendie mortel d’un mariage

Les chefs religieux chrétiens du nord de l’Irak demandent une enquête internationale sur l’incendie meurtrier d’un mariage qui a coûté la vie à plus de 100 personnes.

L’incendie s’est déclaré lorsque les panneaux du plafond situés au-dessus d’une machine pyrotechnique ont pris feu, provoquant la panique parmi les invités.

Certains responsables locaux de Ninive ont été confrontés à des conséquences administratives pour négligence.

Les chefs religieux chrétiens du nord de l’Irak ont ​​appelé lundi à une enquête internationale sur l’incendie meurtrier d’un mariage qui a tué plus de 100 personnes la semaine dernière et ont critiqué l’enquête du gouvernement, qui avait imputé l’incendie à la négligence et au manque de mesures de précaution.

Un prêtre syriaque catholique irakien a, quant à lui, déclaré que la corruption généralisée dans le pays et l’influence des milices armées sur le gouvernement étaient l’un des facteurs ayant permis cet incendie.

Le père Boutros Sheeto s’est entretenu par téléphone avec l’Associated Press depuis la ville de Qaraqosh, où cinq membres de sa famille, dont sa sœur irako-américaine, ont été enterrés lundi matin. Il a affirmé que l’incendie était « intentionnel », sans apporter aucune preuve.

Des dizaines d’invités paniqués se sont précipités vers les sorties mardi soir dans la salle de mariage royale de Haitham, dans le quartier à majorité chrétienne de Hamdaniya, dans la province de Ninive, après que les panneaux du plafond au-dessus d’une machine pyrotechnique ont pris feu.

L’Irak a publié dimanche les résultats de son enquête, affirmant que des feux d’artifice dangereux étaient la principale raison à l’origine de l’incendie qui a fait 107 morts et 82 blessés. Plusieurs responsables locaux de Ninive ont également été soumis à des « mesures administratives » pour négligence.

« Nous rejetons l’idée que la cause de l’incendie soit un accident », a déclaré Sheeto. « Nous sommes convaincus que c’était intentionnel et c’est pourquoi nous exigeons une enquête internationale. »

Dix de ses proches, dont sa sœur Faten Sheeto qui s’était rendue en Irak depuis son domicile en Arizona pour assister au mariage, ont été tués par l’incendie.

Les médias irakiens ont cité le cardinal catholique chaldéen Louis Raphael Sako de Rome, affirmant que l’incendie « était l’acte de quelqu’un qui a vendu sa conscience et sa nation pour un programme spécifique ».

En juillet, Sako a quitté son siège de Bagdad et est retourné dans la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak après que le président irakien Abdul Latif Rashid a révoqué un décret reconnaissant sa position de patriarche des Chaldéens, la plus grande confession chrétienne d’Irak et l’un des rites orientaux de l’Église catholique.

Un autre chef religieux chrétien irakien, l’archevêque syriaque catholique de Mossoul Benedictus Younan Hanno, a déclaré qu’une enquête devrait être menée sous « la supervision d’enquêteurs internationaux », et a ajouté que lui et d’autres chrétiens irakiens n’acceptent pas les résultats de l’enquête irakienne.

Lundi, le département de santé de Ninive a actualisé le bilan des morts à 113, dont 41 n’ont pas encore été identifiés. Douze personnes gravement brûlées ont été envoyées pour être soignées à l’étranger et huit suivront.

Cette tragédie est la dernière à frapper la minorité chrétienne d’Irak, dont la taille n’est plus qu’une fraction de sa taille antérieure au cours des deux dernières décennies.

Le déclin a commencé avant la persécution des minorités religieuses par le groupe militant État islamique après que les extrémistes se sont emparés de grandes parties de l’Irak en 2014. Les chrétiens faisaient partie des groupes ciblés par les militants alors que la sécurité s’est effondrée après l’invasion menée par les États-Unis en 2003 qui a renversé Saddam Hussein.

Le nombre de chrétiens en Irak est aujourd’hui estimé à 150 000, contre 1,5 million en 2003. La population totale de l’Irak dépasse les 40 millions.