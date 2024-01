Les dirigeants chinois sont moins populaires qu’ils ne le pensent

C LES DIRIGEANTS DE HINA n’hésitent pas à recourir à l’intimidation et à la force pour rester au pouvoir. Mais le Parti communiste prétend également qu’il mérite de gouverner parce qu’il gouverne bien et qu’il bénéficie du soutien de l’opinion publique. Les responsables soulignent des décennies de croissance économique impressionnante et une série d’enquêtes d’opinion menées par des chercheurs de l’Université Harvard entre 2003 et 2016. Lors de la dernière enquête de ce type, plus de 90 % des Chinois ont exprimé leur satisfaction à l’égard du parti. « Des taux d’approbation aussi élevés dépassent les rêves les plus fous des politiciens américains », s’est vanté Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en 2020.

Il est difficile d’évaluer l’opinion publique chinoise. Il est généralement interdit aux entreprises étrangères de mener des enquêtes à l’intérieur du pays. Les sondeurs chinois ont tendance à éviter les sujets délicats, même si certains travaillent avec des chercheurs occidentaux (c’est ainsi que Harvard a mené son étude). Quelle que soit la personne qui pose les questions, les personnes interrogées peuvent ne pas partager leurs véritables opinions par crainte de représailles. Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud et de la Hoover Institution de l’Université Stanford ont tenté de contourner ce problème en utilisant une méthode d’enquête appelée « expérience de liste ». Leurs conclusions, publiées ce mois-ci, suggèrent que le Parti communiste compte moins de fans qu’on ne le pensait auparavant.

Les expériences de liste garantissent l’anonymat des répondants. Les chercheurs ont divisé les participants à leur enquête (menée en ligne) en deux groupes. Les participants du premier ont vu trois déclarations anodines, telles que « Je me considère comme un fan de sport ». Les participants à la seconde ont vu les trois mêmes éléments, plus une déclaration sensible, telle que « Je soutiens le leadership du camarade Xi Jinping » ou « Le système de gouvernement chinois est meilleur que tout autre auquel je puisse penser ».

Il a ensuite été demandé aux répondants des deux groupes avec combien d’énoncés ils étaient d’accord, sans avoir à les identifier. Cela leur a permis d’exprimer indirectement leurs opinions politiques. En soustrayant la moyenne du premier groupe de celle du deuxième groupe, les chercheurs ont pu estimer la part des répondants qui étaient d’accord avec la déclaration sensible.

Les résultats suggèrent que lorsque l’enquête a été menée en juin et novembre 2020, entre 50 % et 70 % des Chinois soutenaient le parti. (Il s’agit d’une limite supérieure, disent les chercheurs, car les inquiétudes concernant la surveillance en ligne peuvent avoir incité certains répondants à donner des réponses positives.) Environ la moitié des personnes interrogées ne sont pas d’accord avec l’idée que le système de gouvernement chinois est le meilleur. Près de 40 % ont déclaré avoir « peur des conséquences » d’une manifestation contre l’État. Le soutien à M. Xi se situait entre 65 et 70 %.

Sa cote de popularité a probablement chuté depuis. La politique « zéro covid » de M. Xi a provoqué la colère de nombreux Chinois, fatigués des tests et des confinements constants. Lorsque le gouvernement a finalement abandonné ses mesures de lutte contre la pandémie fin 2022, les analystes prévoyaient un fort rebond de l’activité économique. Mais les consommateurs restent moroses et de nombreux jeunes Chinois ont du mal à trouver un emploi.

Même si elle baisse, la note de M. Xi pourrait encore faire l’envie des hommes politiques occidentaux. Selon un récent sondage, seulement 33 % des Américains approuvent le travail du président Joe Biden. Toutefois, les résultats de l’étude pourraient inquiéter les dirigeants chinois. Le Parti communiste s’appuie sur la présomption (circulaire) selon laquelle le public pense qu’il est extrêmement populaire. Si les citoyens mécontents pensent qu’ils appartiennent à une petite minorité, ils sont moins susceptibles de discuter de questions politiques, et encore moins de résister au parti. Mais s’ils croient qu’il y en a beaucoup d’autres comme eux, la dissidence pourrait faire boule de neige, explique Erin Baggott Carter, auteur de l’étude.

Cette dynamique contribue à expliquer l’effondrement des régimes communistes en Europe de l’Est en 1989. Pendant des années, les habitants de la région qui discutaient avec des spécialistes des sciences sociales ont caché leur mécontentement aux dirigeants locaux, craignant d’être punis. Lorsqu’ils ont finalement réalisé que leur colère était généralisée, les mouvements d’opposition se sont rapidement développés. Une enquête menée quatre mois après la chute du mur de Berlin demandait aux Allemands de l’Est s’ils l’avaient vu venir. Les trois quarts des personnes interrogées se disent totalement surprises.

Rien n’indique que le Parti communiste chinois soit sur le point de faire face à une révolution. Mais les responsables du parti sont de fervents étudiants en histoire. M. Xi, en particulier, est hanté par la chute de l’Union soviétique. Il ordonne à ses propagandistes de « se conformer aux orientations correctes de l’opinion publique ». Cela, dit-il, est une question de sécurité nationale.■