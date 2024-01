Les dirigeants chinois font allusion à une attention accrue portée à la politique et à la discipline du Parti communiste pour l’année à venir

Le gouvernement central pourrait encore dévoiler des plans de relance plus énergiques ultérieurement lors des « deux sessions annuelles », lorsque le corps législatif national et le plus haut organe consultatif politique se réuniront, mais il est peu probable que Pékin fasse de la croissance économique sa seule priorité.

Mais, rompant avec le précédent, la réunion de mercredi s’est conclue sans aucune référence à la troisième plénière une partie importante du cycle politique quinquennal qui trace généralement la voie de la future politique économique.

Cette omission suggère que l’événement, que de nombreux observateurs attendaient l’année dernière, n’aura pas lieu avant les deux sessions.

La déclaration du Politburo publiée par l’agence de presse officielle Xinhua avait un ton politique fort et soulignait la nécessité d’une discipline de parti, de consolider la base politique et de « maintenir un esprit combatif et de renforcer la capacité de lutte ».

Il a indiqué que la réunion avait examiné le travail de cinq organes supérieurs du parti, concluant qu’ils avaient « accompli leurs tâches avec diligence en entourant le parti et le pays » et « contribué au développement économique et à la stabilité sociale, réalisant un bon départ dans tous les aspects ».

Il a indiqué que l’un de ces organes, le Secrétariat central, avait « travaillé efficacement à la promotion et à la mise en œuvre des politiques du parti et au renforcement des lois et réglementations au sein du parti ».

La réunion a maintenant préparé le terrain pour les deux sessions, donnant à l’Assemblée populaire nationale et au Comité consultatif politique du peuple chinois l’occasion de faire rapport au Politburo avant l’événement principal.

La réunion du Politburo a également examiné un rapport sur l’étude de la philosophie politique de Xi et des réglementations du parti sur le travail d’inspection.

Le Politburo a entendu qu’il était important de se concentrer sur « le principe politique le plus élevé de direction centralisée et unifiée du Comité central du Parti, en se concentrant sur la plus grande question politique de la promotion de la modernisation à la chinoise » et de continuer à mettre en œuvre les grands plans stratégiques du parti.

L’accent a également été mis sur la sensibilisation des cadres aux nouvelles théories du parti, les exhortant à corriger la bureaucratie et le formalisme et à faire un travail pratique pour le peuple. Il a également été souligné lors de la réunion qu’il fallait garder un œil sur les « cadres supérieurs » ainsi que sur les questions qui suscitent de vives revendications dans l’opinion publique.

La réunion a également souligné qu’un développement de haute qualité et l’approfondissement de la réforme et de l’ouverture étaient également des tâches majeures et étaient nécessaires pour garantir la mise en œuvre fidèle des principaux points de la Conférence centrale sur le travail économique.

Cette année marque le 75e anniversaire de la création de la République populaire de Chine et une année clé dans le plan quinquennal actuel, élaboré en 2020.

La semaine dernière, le Premier ministre Li Qiang a ordonné aux autorités de trouver des moyens d’attirer davantage d’investisseurs à long terme sur les marchés de capitaux du pays, après que les marchés boursiers de Shanghai, Shenzhen et Hong Kong aient subi de fortes chutes.

Mais Pékin est également confronté à une situation difficile alors qu’il cherche à regagner la confiance au niveau international tout en étant confronté à une série de tensions géopolitiques et à l’impact incertain des élections américaines de cette année.

Brian Wong Yue-shun, professeur adjoint de philosophie à l’Université de Hong Kong, a déclaré que la réunion du Politburo a mis en évidence trois priorités clés.

« Le soutien à l’emploi des jeunes et d’autres questions de renouveau économique semblent être moins bien placés que les deux premiers objectifs, et n’ont d’importance que dans la mesure où [creating] les emplois sont concernés. Les objectifs en matière de PIB ne sont pas très importants, mais garder les ‘bols de riz’ pleins l’est.»

Mercredi, Xinhua a également publié un article de Xi, qui sera également publié dans la principale revue théorique du Parti communiste Qiushi, soulignant la nécessité de « forger un sentiment de communauté au sein de la nation chinoise ».

L’article indique que depuis le 18e congrès du parti en novembre 2012, lorsque Xi a été confirmé à la tête du parti, le parti a mis l’accent sur le concept de « grande famille de la nation chinoise » et a promu le sentiment de communauté.