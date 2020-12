BEIJING (AP) – Le Parti communiste au pouvoir en Chine a appelé vendredi à un développement technologique plus rapide pour accroître l’indépendance économique du pays au milieu des tensions avec Washington qui ont perturbé l’accès aux puces informatiques et à d’autres composants de haute technologie.

La Chine doit également améliorer le contrôle de ses chaînes d’approvisionnement industrielles et accroître la demande des consommateurs pour soutenir une croissance économique autosuffisante, ont déclaré les dirigeants du parti dans un communiqué à l’issue d’une réunion visant à définir les priorités économiques pour l’année à venir.

Le gouvernement du président Xi Jinping se montre de plus en plus pressé de développer des concurrents chinois dans les voitures électriques, les télécommunications, la biotechnologie et d’autres domaines comme une voie vers la prospérité et l’influence mondiale. Le parti au pouvoir veut réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, ce qu’il considère comme une faiblesse stratégique.

Pékin a beaucoup dépensé au cours des deux dernières décennies pour le développement technologique. Il a accentué ses efforts sur ces efforts face au conflit avec l’administration Trump, qui a coupé l’accès à la technologie et aux marchés américains pour certaines entreprises chinoises pour des raisons de sécurité.

La priorité absolue est de «renforcer le pouvoir stratégique national de la science et de la technologie», a indiqué le communiqué publié après la Conférence centrale de travail économique.

Il a noté que la Chine était en passe d’être la seule grande économie à croître cette année après la pandémie de coronavirus, mais a déclaré que sa reprise n’était « pas encore solide ». L’annonce ne dit rien sur la querelle de Pékin avec Washington sur la technologie et la sécurité.

Les dirigeants du parti ont appelé à un «plan d’action» de 10 ans pour créer des centres de recherche et de développement et une «équipe nationale» d’universités et d’autres institutions. Ils ont déclaré que les entreprises seraient encouragées à former des «clubs d’innovation».

La déclaration de vendredi fait écho au plan de développement quinquennal du parti au pouvoir annoncé en octobre. Il appelle à faire de la Chine une «puissance technologique» autonome et à prendre des mesures pour renforcer l’Armée populaire de libération de 2 millions de membres, déjà l’une des armées les plus lourdement armées du monde.

La technologie est la pierre angulaire de la campagne marathon du parti au pouvoir pour promouvoir une croissance autonome alimentée par les dépenses de consommation nationales plutôt que par le commerce et l’investissement et pour construire une «société modérément prospère».

Les usines chinoises assemblent la plupart des smartphones, des ordinateurs personnels et de l’électronique grand public du monde, mais ont besoin de puces de processeur et d’autres composants américains, européens et japonais.

L’administration Trump a coupé l’accès à la plupart des puces américaines et à d’autres technologies pour le géant des équipements de télécommunications Huawei Technologies Ltd., la première marque technologique mondiale de Chine. Le mois dernier, Huawei a vendu son smartphone Honor à petit prix, l’une des marques les plus vendues au monde, dans le but de le sauver des sanctions imposées à la société mère.

Washington a également imposé des restrictions à l’exportation et d’autres restrictions à des entreprises telles que le plus grand fabricant de puces chinois, Semiconductor Manufacturing International Corp., le fournisseur de vidéosurveillance HikVision Digital Technology Co.et les fournisseurs d’équipements aérospatiaux, de fusées et d’énergie nucléaire.

Les dirigeants communistes sont particulièrement préoccupés par la dépendance aux puces de processeur américaines pour les smartphones, les voitures électriques et d’autres technologies. Les semi-conducteurs sont la plus grande importation de la Chine en valeur, devant le pétrole brut.

La déclaration de vendredi a également appelé à améliorer la «contrôlabilité indépendante» de la chaîne d’approvisionnement industrielle, ou le flux de composants à travers les vastes industries manufacturières chinoises. Il a appelé à des efforts pour jeter les bases de la Chine afin de fournir davantage de ses propres matériaux de base, mais n’a donné aucun détail.

Le parti a également appelé à l’augmentation de la demande intérieure comme «un soutien important pour la construction d’un nouveau modèle de développement». Il a promis de promouvoir la «prospérité commune» et d’améliorer les services médicaux et les soins aux personnes âgées.