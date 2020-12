PARIS (AP) – Les dirigeants mondiaux organisent samedi un rassemblement virtuel pour célébrer le 5e anniversaire de l’accord de Paris sur le climat, qui s’est fixé comme objectif d’empêcher les températures mondiales de dépasser des niveaux qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour l’humanité.

L’événement, organisé par la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Chili et les Nations Unies, verra les chefs d’État et de gouvernement de plus de 70 pays s’engager à intensifier leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui alimentent le réchauffement climatique.

Les experts affirment que les engagements pris par la communauté internationale ont déjà amélioré les perspectives à long terme sur le changement climatique, rendant les pires scénarios moins probables d’ici la fin du siècle. Mais les incendies de forêt en Amazonie, en Australie et en Amérique, les inondations au Bangladesh et en Afrique de l’Est et les températures records dans l’Arctique ont mis en évidence l’impact d’une augmentation de 1,2 degrés Celsius (2,2 Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle sur la planète.

L’accord de Paris vise à plafonner le réchauffement climatique à bien moins de 2 ° C (3,6 ° F), idéalement pas plus de 1,5 ° C (2,7 ° F), d’ici la fin du siècle.

Pour y parvenir, il faudra abandonner progressivement les combustibles fossiles et mieux protéger les forêts, les zones humides et les océans du monde, imbibés de carbone.

Les États-Unis, qui ont quitté l’accord de Paris sous le président Donald Trump, n’assisteront pas à l’événement au niveau fédéral. Mais plusieurs gouverneurs et chefs d’entreprise américains, comme le directeur général d’Apple, Tim Cook, y participeront.

Le président élu Joe Biden s’est engagé à rejoindre le pacte et à mettre les États-Unis sur la bonne voie pour réduire leurs émissions à zéro net d’ici 2050.

Site Web du sommet: https://www.climateambitionsummit2020.org