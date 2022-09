Le Premier ministre britannique Liz Truss a déclaré que la mort de la reine Elizabeth II avait provoqué une “effusion de chagrin sincère” au Royaume-Uni et dans le monde.

Truss a pris la parole vendredi au début d’une session extraordinaire du Parlement rendant hommage à la reine. Truss a qualifié la monarque de “plus grande diplomate du pays” et a déclaré que son dévouement au devoir était un exemple pour tout le monde.

Le Premier ministre a été officiellement nommé par la reine mardi, deux jours seulement avant sa mort. Truss a déclaré lors de la réunion, “elle a généreusement partagé avec moi sa profonde expérience du gouvernement, même ces derniers jours”.

Les affaires normales du Parlement ont été suspendues et les législateurs passeront deux jours à offrir leurs souvenirs et leurs réflexions sur la reine, décédée jeudi dans sa résidence de Balmoral en Écosse après sept décennies sur le trône.

Les hauts législateurs prêteront également serment au roi Charles III, le nouveau monarque.

“Le peuple britannique, le Commonwealth et nous tous dans cette Assemblée le soutiendrons alors qu’il fera avancer notre pays vers une nouvelle ère d’espoir et de progrès”, a déclaré Truss.

“La Couronne perdure, notre nation perdure et dans cet esprit, je dis:” Dieu sauve le roi “.”

Salve de 96 canons prévue

Charles et sa femme, Camilla, la reine consort, sont arrivés à Londres vendredi après avoir quitté Balmoral. Il devait rencontrer le Premier ministre pour la première fois dans son rôle officiel vendredi après-midi alors que le pays entamait sa période de deuil officiel.

Charles, 73 ans, devrait également s’adresser à la nation dans un discours plus tard dans la journée.

Des cloches ont sonné dans toute la Grande-Bretagne et une salve de 96 coups de canon était prévue vendredi en début d’après-midi à Londres – une pour chaque année de la longue vie de la reine.

Vendredi, Truss et d’autres hauts ministres devraient assister à un service commémoratif à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Charles, qui est devenu le monarque immédiatement après la mort de sa mère, sera ensuite officiellement proclamé roi lors d’une cérémonie spéciale samedi.

Elizabeth était la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne et un symbole de constance à une époque turbulente qui a vu le déclin de l’empire britannique et le désarroi dans sa propre famille.

Le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, au Parlement, a présenté ses condoléances à la famille royale en cette période de deuil privé et a paraphrasé le regretté poète britannique Philip Larkin.

“On a l’impression que nous sommes à nouveau dans un moment de notre histoire où, comme l’a dit Larkin, les choses” deviennent étranges “, où tout tourne et où la nation a besoin d’un point fixe”, a déclaré Starmer.

Mais, a ajouté Starmer, “la défunte reine voudrait que nous redoublions d’efforts, que nous tournions notre col et affrontions la tempête, pour continuer”.

“Le fondement de ma vie”

Des centaines de personnes sont arrivées dans la nuit pour déposer des fleurs devant les portes du palais de Buckingham, la maison londonienne du monarque, ou simplement pour faire une pause et réfléchir.

Giles Cudmore, employé des finances, a déclaré que la reine avait “juste été une constante à travers tout, tout ce qui est bon et mauvais”.

“Elle a juste été le fondement de ma vie, du pays”, a-t-il déclaré.

La politique quotidienne a été suspendue, les législateurs devant rendre hommage au monarque au Parlement pendant deux jours, à partir de midi. De nombreux événements sportifs et culturels ont été annulés en signe de respect, et certaines entreprises – dont le grand magasin Selfridges et le parc d’attractions Legoland – ont fermé leurs portes.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a déclaré que la mort de la reine marquait un “changement énorme” pour la Grande-Bretagne et le monde.

“Une partie de nos vies que nous tenions pour acquise comme étant permanente n’est plus là”, a-t-il déclaré.

Après une veillée à Édimbourg, le cercueil de la reine sera amené à Londres et elle restera en état pendant plusieurs jours avant ses funérailles à l’abbaye de Westminster.

Alors que le deuxième âge élisabéthain touchait à sa fin jeudi, la BBC a joué l’hymne national, Dieu sauve la reine, sur un portrait de la monarque en tenue d’apparat à l’annonce de sa mort. Le drapeau au-dessus de Buckingham Palace a été mis en berne. Et dans l’un des premiers quarts de travail à venir, l’hymne joué vendredi était que Dieu sauve le roi.

Vendredi, les gens se rassemblent devant le château de Windsor dans le Berkshire, en Angleterre, l’un des nombreux points de rassemblement alors que les Britanniques pleuraient la mort de la reine Elizabeth II. (Richard Heathcote/Getty Images)

Mardi, Elizabeth a présidé une cérémonie au château de Balmoral pour accepter la démission de Boris Johnson en tant que Premier ministre et nommer Truss comme son successeur.

Dans une déclaration jeudi, Johnson a pleuré Elizabeth comme “à bien des égards, le meilleur monarque de notre histoire”, mais a déclaré qu’en Charles, elle “a produit un héritier de son trône qui rendra amplement justice à son héritage, et dont le propre sens de devoir est dans les meilleures traditions de sa mère et de son pays.”