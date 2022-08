Les dirigeants britanniques et irlandais se joignent aux funérailles du pacificateur David Trimble

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre irlandais Micheal Martin ont rejoint la veuve et les quatre enfants de Trimble pour le service à l’église presbytérienne Harmony Hill à Lisburn, au sud-ouest de Belfast. Trimble est décédé le 25 juillet à l’âge de 77 ans.

Trimble est devenu le premier ministre d’Irlande du Nord dans le gouvernement protestant-catholique de partage du pouvoir mis en place dans le cadre de l’accord. Il a rapidement été secoué par des désaccords sur le désarmement de l’IRA, et le parti de Trimble a été dépassé en termes de soutien public par le Parti unioniste démocrate, plus radical.

Trimble a démissionné de son poste de chef du parti et a perdu son siège au Parlement britannique en 2005 et a passé la dernière décennie et demie de sa vie en tant que membre de la chambre haute non élue du Parlement, la Chambre des lords.