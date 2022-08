Les dirigeants britanniques et irlandais se joignent aux funérailles du pacificateur David Trimble

LONDRES (AP) – Les dirigeants britanniques et irlandais se sont joints aux personnes en deuil lundi pour les funérailles du politicien David Trimble, qui a partagé le prix Nobel de la paix pour avoir aidé à mettre fin à des décennies de violence en Irlande du Nord.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre irlandais Micheal Martin ont rejoint la veuve et les quatre enfants de Trimble pour le service à l’église presbytérienne Harmony Hill à Lisburn, au sud-ouest de Belfast. Trimble est décédé le 25 juillet à l’âge de 77 ans.

Le président irlandais Michael D. Higgins, de hauts responsables britanniques et des politiciens des deux côtés de la division catholique-protestante d’Irlande du Nord ont également assisté aux funérailles, y compris l’ancien ennemi de Trimble, l’ancien dirigeant du Sinn Fein, Gerry Adams.

Trimble, qui a dirigé le Parti unioniste d’Ulster de 1995 à 2005, est devenu un architecte clé de l’accord de paix du Vendredi Saint de 1998 après avoir renversé son opposition de longue date à la négociation avec le parti Sinn Fein, lié à l’Armée républicaine irlandaise.

Il a partagé le prix Nobel de la paix 1998 avec le leader nationaliste irlandais modéré John Hume pour avoir mis fin à trois décennies de conflit sectaire au cours duquel plus de 3 000 personnes sont mortes.

Trimble est devenu le premier ministre d’Irlande du Nord dans le gouvernement protestant-catholique de partage du pouvoir mis en place dans le cadre de l’accord. Il a rapidement été secoué par des désaccords sur le désarmement de l’IRA, et le parti de Trimble a été dépassé en termes de soutien public par le Parti unioniste démocrate, plus radical.

Trimble a démissionné de son poste de chef du parti et a perdu son siège au Parlement britannique en 2005 et a passé la dernière décennie et demie de sa vie en tant que membre de la chambre haute non élue du Parlement, la Chambre des lords.

Le révérend Charles McMullen a déclaré dans un éloge funèbre que les actions de Trimble avaient “sauvé de nombreuses vies et permis à une génération de grandir dans une paix relative”.

“L’histoire sera extrêmement gentille avec David, même si la vie a apporté de nombreuses pressions et exigences incessantes”, a-t-il déclaré.

“Pouvons-nous utiliser ce service aujourd’hui, dans un hommage approprié à l’un des grands, pour redoubler d’efforts sur cette île qui est la nôtre ?”

The Associated Press