Un nouveau sondage a révélé que les minorités au Royaume-Uni sont nettement moins susceptibles de se faire vacciner contre le Covid-19. Les autorités accusent la désinformation ciblée sur le racisme, mais un schéma similaire se dessine aux États-Unis.

Après avoir approuvé le vaccin Covid-19 de Pfizer plus tôt ce mois-ci, la Grande-Bretagne a lancé son programme de vaccination de masse, visant à administrer 800 000 doses d’ici la fin de l’année. Cependant, une grande partie du public reste sceptique à l’égard du jab expérimental, en particulier les minorités ethniques britanniques.

Un sondage publié mercredi par la Royal Society for Public Health (RSPH) a révélé que 79% des Britanniques blancs prendraient la photo sur les conseils de leur médecin, contre 57%. « Des arrière-plans BAME » (Noir, asiatique et ethnique minoritaire). Les Asiatiques, ce qui dans le cas du Royaume-Uni signifie généralement les personnes d’origine pakistanaise ou indienne, étaient les moins susceptibles de dire oui au vaccin, avec seulement 55% d’entre eux exprimant leur confiance.

Le sondage a également révélé que les groupes à faible revenu étaient moins susceptibles (70%) de se faire vacciner que les personnes à revenu élevé (84%).

S’adressant à la BBC, la directrice générale de la RSPH, Christina Marriott, a imputé le scepticisme à la désinformation. «Les messages anti-vaccination ont été spécifiquement ciblés» à ces minorités, a-t-elle déclaré au diffuseur. Le ministre junior Nadhim Zahawi, qui est en charge du déploiement des vaccins, a ajouté que « Les gens envoient des WhatsApp, des vidéos, toutes sortes de messages – si vous ne savez pas d’où cela vient, il est fort probable que ce soit inexact. »

Le gouvernement britannique mène une sorte de guerre de l’information pour convaincre ses citoyens de prendre le coup. Une unité de guerre psychologique de l’armée et des agents du renseignement électromagnétique ont même été enrôlés pour rechercher et contrer «Propagande en ligne contre les vaccins.» Cependant, on ne sait pas quel type d’action ces soldats et espions entreprennent réellement en ligne.

Les deux plus grands partis politiques sont unis dans leur désir d’étouffer le contenu anti-vaxx en ligne, le chef travailliste Keir Starmer faisant pression sur le Premier ministre conservateur Boris Johnson plus tôt ce mois-ci pour qu’il sévisse «Une désinformation dangereuse et qui met la vie en danger» sur les vaccins, exigeant des amendes pour les entreprises qui diffusent de telles informations.

Pourtant, le scepticisme demeure, de la part des théoriciens du complot en ligne habituels et de la part de beaucoup alarmés par le développement rapide du vaccin et l’utilisation de la technologie d’ARNm, jamais déployée auparavant dans un vaccin.

Le scepticisme n’est pas seulement un phénomène britannique. Aux États-Unis, un sondage Pew Research ce mois-ci a révélé que quatre Américains sur dix « Probablement » ou « absolument » pas prendre le jab. Comme au Royaume-Uni, la confiance dans le vaccin est partagée selon des critères raciaux, avec 61% des Blancs déclarant qu’ils se feraient vacciner, contre 42% des Noirs.

La bataille pour changer d’avis a été menée principalement par les géants de la technologie américains, Facebook et YouTube parmi les entreprises interdisant catégoriquement le contenu sceptique face aux vaccins de leurs plates-formes, et Twitter faisant la promotion du contenu pro-vaccin provenant de sources gouvernementales. Au niveau gouvernemental, le Dr Anthony Fauci, toujours présent, a parlé de la nécessité de «Amener les gens à se faire vacciner», ou faire face à des verrouillages au-delà de l’été prochain.

Pourtant, les Afro-Américains ne sont pas aussi enthousiastes que leurs homologues blancs. Un rapport de Chicago le mois dernier a révélé la difficulté de les convaincre de participer à des essais cliniques et de se porter volontaires pour la vaccination.

«Nous avons été trompés tant de fois avec les vaccins», un pasteur noir du sud de la ville a déclaré au Chicago Sun-Times. «Nous avons été expérimentés par le gouvernement, par la communauté scientifique et les hôpitaux.»

Les affirmations du pasteur ne sont pas sans fondement. Les Afro-Américains ont été soumis à un traitement horrible par des médecins blancs à l’âge de l’esclavage, et même après l’émancipation ont été utilisés comme cobayes, le plus tristement célèbre dans « l’expérience de Tuskegee », dans laquelle des centaines d’hommes noirs ont été laissés à souffrir et mourir de syphilis entre les années 1930 et 1970, sous l’illusion d’être traités.

«Nous savons que le manque de confiance est une cause majeure de réticence, en particulier dans les communautés de couleur», Le chirurgien général Jerome Adams a déclaré lors d’une conférence de presse lundi, quelques heures après que l’infirmière Sandra Lindsay, une femme noire, soit devenue la première personne du pays à prendre le coup. La vaccination de Lindsay a été diffusée en direct et très médiatisée, et l’ancien président Barack Obama s’est également porté volontaire pour prendre la photo devant la caméra pour aider à promouvoir son déploiement.

