Les dirigeants autrichien et hongrois discutent de la migration et de la guerre en Ukraine

VIENNE (AP) – Le chancelier autrichien Karl Nehammer a accueilli jeudi à Vienne le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour des entretiens bilatéraux axés sur la migration ainsi que sur la guerre en Ukraine et ses conséquences.

La rencontre des deux dirigeants d’Europe centrale a eu lieu quelques jours seulement après la démission de l’un des plus proches collaborateurs d’Orban pour protester contre ce qu’elle a qualifié de discours “pur nazi” prononcé par le Premier ministre hongrois dans lequel il s’insurgeait contre le fait que l’Europe devienne une société “mixte”.

Nehammer a cherché à se distancier rapidement des remarques controversées d’Orban, déclarant aux journalistes à Vienne qu’il avait clairement indiqué au Premier ministre hongrois que “nous, en Autriche, rejetons, condamnons dans les termes les plus forts, toute forme de banalisation ou de relativisation du racisme ou même de l’antisémitisme”.

Alors que la position anti-migrants d’Orban et la critique des valeurs libérales occidentales ont longtemps provoqué un contrecoup, le discours de samedi a déclenché une nouvelle vague d’indignation dans toute l’Europe et de la part de l’opposition en Hongrie. Dans ce document, Orban a déclaré que les pays avec une migration à grande échelle de l’extérieur de l’Europe “ne sont plus des nations”.

Bien qu’Orban n’ait pas explicitement répété ces propos à Vienne jeudi, il a souligné son programme anti-migration et insisté sur ce qu’il considérait comme la nécessité de défendre la culture de son pays contre les influences extérieures.

« Je ne veux pas que la Hongrie devienne un pays d’immigration et je ne veux pas que la migration se renforce en Hongrie », a-t-il déclaré. “J’ai toujours eu ce point de vue et je continuerai à le faire, cela n’a aucun fondement biologique. Ce n’est pas une question raciale pour nous. C’est une question de culture. Tout simplement, notre civilisation doit être préservée telle qu’elle est aujourd’hui.

Nehammer, pour sa part, a décrit la migration comme un « défi » qu’il faut relever.

L’Autriche a accueilli plus de 80 000 réfugiés d’Ukraine et environ 30 000 demandes d’asile supplémentaires au cours du premier semestre, a souligné la chancelière, qualifiant l’arrivée de ces personnes de “défis auxquels l’Autriche est actuellement confrontée en plus de la crise énergétique, en en plus de l’inflation, en plus de la pandémie.

En comparaison, l’Allemagne a enregistré plus de 900 000 réfugiés uniquement en provenance d’Ukraine depuis le début de la guerre.

Les dirigeants autrichien et hongrois ont déclaré que leurs pays prévoyaient une conférence avec la Serbie sur la manière de « freiner la migration irrégulière ».

Nehammer et Orban ont déclaré avoir également discuté de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de ses conséquences sur l’Europe, notamment en ce qui concerne les sanctions contre les exportations énergétiques russes, ainsi que les liens économiques des deux pays.

The Associated Press