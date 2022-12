Les dirigeants autoritaires ont subi de nouveaux revers en 2022

Cette année a été difficile pour les pires autoritaires du monde : le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le guide suprême iranien Ali Khamenei. Chacun d’eux termine 2022 sous le choc de blessures auto-infléchies, les conséquences du genre de mauvaises décisions que les autocrates aveugles à l’orgueil trouvent beaucoup plus faciles à prendre qu’à se détendre.

Compte tenu de cela, les États-Unis et leurs partenaires mondiaux devraient doubler en 2023 pour façonner la compétition qui se déroule entre démocrates et despotes qui définira l’ordre post-guerre froide. Le président américain Joe Biden a toujours considéré cette compétition comme un événement historique “Point d’inflexion.” Sa troisième année au pouvoir lui offre sa meilleure opportunité à ce jour de marquer des gains durables dans ce concours.

Au début de cette année, l’autocratie semblait être en marche. Les présidents Poutine et Xi début février 2022, juste avant les Jeux olympiques de Pékin, sont entrés dans une “Pas de limites” partenariat stratégique. Cela a été suivi par l’invasion de l’Ukraine par le président Poutine.

Depuis lors, cependant, dans les trois cas – la Russie, la Chine et l’Iran – les erreurs de commission des dirigeants non élus se sont aggravées, révélant les faiblesses sous-jacentes de leurs pays tout en générant de nouvelles difficultés qui défient les solutions faciles.

C’est le cas le plus dramatique du président Poutine, dont la guerre imprudente, non provoquée et illégale en Ukraine a fait 6 490 morts parmi les civils, selon l’estimation la plus récente de l’ONUet a incité plus d’un million de Russes à fuir son pays. Les tribunaux internationaux ont des preuves incontestables et volumineuses de crimes contre l’humanité.

Au-delà de cela, le président Poutine a fait reculer l’économie russe de plus d’une décennie, et les sanctions commencent seulement à mordre. Il ne retrouvera jamais sa réputation internationale, et son armée s’est révélée – malgré de nombreuses années d’investissements – comme mal formé, mal discipliné et manquant de moral.

Les erreurs du président Xi sont jusqu’à présent de nature moins sanglante. Les excès de sa politique zéro Covid ont déclenché des protestations spontanées à grande échelle qui ont constitué le défi le plus sérieux de sa décennie à la tête. Le mois dernier, le 20e Congrès national du Parti communiste chinois a oint le président Xi pour un troisième mandat à la présidence de la Chinemais les protestations qui ont suivi peu de temps après ont brisé cette aura d’invincibilité et de soutien public apparent.

“M. Xi est dans une crise qu’il a lui-même créée, sans issue rapide ou indolore”, a écrit l’économiste cette semaine. “Les nouveaux cas de Covid sont proches de niveaux records. La maladie s’est propagée à plus de 85% des villes chinoises. Serrez encore plus fort pour la ramener sous contrôle, et les coûts économiques augmenteront encore plus, alimentant encore la colère du public. Permettez-lui de se répandra et des centaines de milliers de personnes mourront… Les dirigeants chinois semblent chercher un terrain d’entente, mais il n’est pas clair qu’il y en ait un.

Au-delà de Covid-19, ce qui est en danger, c’est le contrat social non écrit entre le Parti communiste chinois de seulement 90 millions de membres et la population chinoise totale de 1,4 milliard. À savoir, le peuple chinois accepte des libertés restreintes et une loyauté envers le parti tant que le parti fournit des récompenses économiques et une sécurité sociale. Une série d’erreurs politiques ont ralenti la croissance chinoise à seulement 3 % en 2022, mais le président Xi continue de donner la priorité au contrôle des partis sur les libertés économiques.