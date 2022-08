Les dirigeants autochtones souhaitent que la reconnaissance du génocide par le pape ait été faite sur le sol canadien

Un membre du National Indian Residential School Circle of Survivors dit que c’est bien que le pape François ait reconnu que ce qui s’est passé dans les écoles équivalait à un génocide, mais qu’il aurait dû le dire avant de quitter le Canada.

Ken Young, qui est l’ancien chef régional du Manitoba de l’Assemblée des Premières Nations, dit qu’il croit que le pape n’a pas fait la reconnaissance lors de sa visite au Canada la semaine dernière parce que les responsables catholiques canadiens ne l’ont pas informé correctement.

Francis s’est excusé plusieurs fois au cours de la semaine pour les abus des pensionnats catholiques, mais n’a pas utilisé le mot “génocide” jusqu’à ce que des journalistes lui demandent dans son avion de retour à Rome s’il acceptait que des membres de l’église aient participé au génocide.

Francis a déclaré que la raison pour laquelle il n’avait pas dit cela lors de sa visite d’excuses était qu’il pensait que « génocide » était un terme technique.

La Commission de vérité et réconciliation a qualifié les pensionnats indiens de forme de génocide culturel lorsqu’elle a publié son rapport final en 2015, et depuis lors, un certain nombre de groupes autochtones ont modifié cela pour dire qu’il s’agissait d’un génocide.

Young dit qu’il croit que Francis, à la fin de la visite canadienne, était libre d’exprimer son propre point de vue.

“C’est bien qu’il l’ait dit… mais il aurait dû le dire quand il parlait aux gens ici au Canada, et en particulier aux survivants des Premières Nations des pensionnats indiens, et bien sûr aux Métis et aux Inuits”, a déclaré Young au téléphone. entrevue lundi à Winnipeg.

“J’ai compris ce qu’il voulait dire et pourquoi il l’a dit. Beaucoup de gens seraient surpris parce que beaucoup de gens n’apprécient pas et ne comprennent pas ce que signifie génocide au sens de la convention de l’ONU.

Kenneth Deer, membre de la nation mohawk de Kahnawake, près de Montréal, et membre du comité des relations extérieures des Haudenosaunee, a déclaré qu’il estimait que la déclaration du pape à bord de l’avion papal était probablement une indication précise de ce qu’il ressentait.

“J’ai trouvé sa déclaration incroyable, je suis content qu’il l’ait dit. J’aurais aimé qu’il l’ait dit pendant qu’il était au Canada plutôt qu’au-dessus de l’océan », a déclaré Deer.

«Je pense que ce que vous avez entendu du pape à ce moment-là est ce qu’il ressent vraiment parce qu’il parlait au pied levé; toutes les autres déclarations étaient des déclarations préparées.

L’année dernière, après que la Première nation Tk’emlups te Secwepemc en Colombie-Britannique a déclaré qu’un radar pénétrant dans le sol avait détecté ce que l’on pense être les restes de 215 enfants autochtones dans un ancien pensionnat de Kamloops, le professeur de droit de l’Université métropolitaine de Toronto (anciennement l’Université Ryerson) Pamela Palmater a déclaré que la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide s’applique aux actions du Canada.

Elle a déclaré que la convention stipule qu’un génocide est commis lorsque des membres d’un groupe sont tués, soumis à de graves atteintes physiques ou mentales, mis dans des conditions pour les détruire, deviennent victimes de mesures visant à empêcher les naissances ou voient leurs enfants transférés de force à un autre groupe. .

Le professeur de l’Université de Guelph, David MacDonald, a déclaré à l’époque que le transfert forcé d’enfants, qui fait partie de la convention des Nations Unies, s’est produit dans le système des pensionnats au Canada.

Deer a déclaré que la reconnaissance du pape était importante étant donné que de nombreuses personnes contestaient les conclusions de la Commission de vérité et réconciliation selon lesquelles les pensionnats étaient un génocide culturel.

“Mais maintenant, nous avons le pape, le chef de l’Église catholique, qui dit oui, c’est un génocide, c’est pourquoi c’est très important”, a déclaré Deer.

Young, quant à lui, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y ait de différence entre “génocide” et “génocide culturel”.

“C’est soit un génocide, soit ce n’est pas un génocide”, a déclaré Young. « C’est comme ça que je le vois. C’est un peu noir ou blanc, je suppose, mais c’est mon point de vue.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaGénocideIndigenous apologyPape Francispensionnats