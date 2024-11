Les dirigeants autochtones saluent le rapport sur les enfants « disparus » des pensionnats du Canada

AVERTISSEMENT : Cet article parle de la maltraitance des enfants dans les pensionnats.

Kimberly Murray a ouvert une conversation inconfortable mais attendue depuis longtemps sur la justice pour les enfants « disparus » des pensionnats du Canada, affirment les dirigeants autochtones.

Murray, l’interlocuteur spécial pour les enfants disparus et les tombes anonymes dans les pensionnats, a reçu une ovation debout mardi après avoir publié son rapport final en deux volumes à Gatineau, au Québec.

Bien que le rapport s’étende sur plus de 1 000 pages, la conclusion générale de Murray est que les enfants morts et enterrés dans les pensionnats ne sont pas portés disparus, mais ont été portés disparus par l’État.

Cela fait d’eux des victimes de « disparition forcée », un crime contre l’humanité selon le droit international, affirme Murray, avocat et membre de Kanehsatà:ke, une communauté Kanien’kehá:ka (Mohawk) au nord-ouest de Montréal.

Cindy Woodhouse Nepinak, chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations (APN), affirme que « c’est une vérité inconfortable », mais nécessaire.

« Cela a mis du temps à arriver et cela a été caché pendant si longtemps », a-t-elle déclaré à CBC News.

Au lieu de recommandations, Murray conclut son rapport avec une liste de 42 obligations juridiques, morales et éthiques, elle affirme que les gouvernements, les églises et autres institutions doivent respecter.

Une obligation pousse le gouvernement fédéral à nommer un groupe d’experts pour explorer la possible restitution des propriétés des pensionnats, ce qui a retenu l’attention du chef national.

« Restituer les terres aux Premières Nations et travailler à leur rendre ces terres est un pas en avant », a déclaré Woodhouse Nepinak.

Les obligations de Murray incluent également le renvoi des disparitions forcées d’enfants devant la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas.

Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami, a déclaré mercredi lors de la réunion qu’il était très intéressé par cet appel lancé au Canada pour qu’il se soumette aux processus internationaux.

« Si le Canada veut rester ferme et ferme dans un contexte international et se maintenir comme un État-nation qui respecte la primauté du droit et prend soin de ses citoyens, il doit également comprendre quand il ne respecte pas les normes qui il est responsable », a-t-il déclaré.

L’ancien chef national de l’APN, Ovide Mercredi, a fait écho à l’accent mis sur la responsabilité lors de son propre discours devant le rassemblement mercredi.

« Passons à l’international », a déclaré Mercredi, un avocat qui a dirigé l’Assemblée des Premières Nations de 1991 à 1997.

« Utilisons les véhicules qui sont là. Même si l’accès nous est refusé, y allons quand même. »

« Amnistie des colons »

Dans son résumé, Murray affirme que « l’amnistie des colons et une culture de l’impunité » ont protégé les auteurs de ces actes et mis l’État à l’abri de toute responsabilité.

Obed a déclaré que « le concept d’amnistie des colons est une discussion attendue depuis longtemps dans ce pays », une discussion que la Commission Vérité et Réconciliation « a dû contourner sur la pointe des pieds dans de nombreux cas, mais que maintenant, en 2024, nous pouvons affronter de front ».

Le gouvernement fédéral a nommé Murray en 2022 lors du bilan national qui a suivi la localisation de potentielles tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats.

Le ministre de la Justice, Arif Virani, a reçu le rapport en personne, mais a déclaré qu’il ne ferait aucune promesse tant qu’il ne l’aurait pas examiné en profondeur, bien qu’il ait offert sa réponse personnelle en tant que parent.

« Vous ne pouvez pas entendre des histoires sur des enfants », a déclaré Virani aux journalistes, sa voix semblant pleine d’émotion, « sur des personnes maltraitées, des jeunes filles mises enceintes, puis leurs bébés enlevés et incinérés, sans obtenir de réponse ».

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani, à gauche, reçoit mardi le rapport final de Kimberly Murray. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Le gouvernement fédéral estime qu’environ 150 000 enfants ont fréquenté les pensionnats, un système d’assimilation financé par le gouvernement et géré par l’Église et qui a fonctionné dans tout le pays pendant plus d’un siècle.

La Commission de vérité et réconciliation du Canada a conclu en 2015 que le système était un élément central d’une politique canadienne de génocide culturel. Plus de 4 100 décès dans les écoles ont été recensés en 2021.

« Une formidable contribution »

Il est difficile de répondre à la question de savoir si quelqu’un sera poursuivi pour disparition forcée, explique Mark Kersten, professeur adjoint à l’Université de Fraser Valley.

Kersten, qui se concentre sur le droit pénal international et a travaillé sur le rapport Murray, a déclaré qu’aucun tribunal international n’avait jamais poursuivi le crime contre l’humanité de disparition forcée, malgré la régularité avec laquelle il est commis.

« Je pense que c’est une affaire hermétique au regard du droit international des droits de l’homme », a déclaré Kersten.

« En droit pénal international, nous devons tester ces arguments, car ils n’ont jamais été testés auparavant. »

ÉCOUTER | Kimberly Murray parle du rapport qu’elle a publié mardi : Le courant18h43Un rapport sur les tombes anonymes dans les pensionnats réclame de nouvelles lois et des réparations Cela fait trois ans que les dirigeants autochtones de Kamloops, de Cowessess et d’autres Premières Nations ont révélé qu’il y avait des centaines de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats. Kimberly Murray, qui a été nommée interlocutrice indépendante spéciale pour les enfants disparus et les tombes et lieux de sépulture anonymes associés aux pensionnats indiens, parle de son nouveau rapport et des 42 obligations que les institutions canadiennes doivent respecter.

Fannie Lafontaine, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la justice pénale internationale et les droits de la personne, a déclaré mercredi à l’assemblée que Murray avait apporté une « énorme contribution » au vocabulaire juridique entourant les abus commis dans les pensionnats.

Lafontaine a travaillé sur le controversé analyse juridique du génocide produit par l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en 2019.

Faisant référence à cette réaction négative, elle a déclaré que le génocide, bien que généralement associé à l’extermination physique, peut inclure des actes visant à détruire un peuple en tant qu’unité sociale distincte, comme la stérilisation forcée et le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre.

Le rapport de Murray explique comment « la violence passée et continue au Canada peut être qualifiée de génocide, de crimes contre l’humanité et de disparition forcée », a déclaré Lafontaine lors d’une table ronde.

Murray auparavant a publié un rapport historiqueinclus dans son rapport final, décrivant ce qu’elle appelle « les preuves du génocide », qu’elle exhorte le public à examiner et à tirer ses propres conclusions.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens a été créée pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.