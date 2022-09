Pour de nombreux peuples autochtones du Canada, la mort de la reine Elizabeth II n’est pas une occasion de pleurer, mais une occasion de réexaminer l’héritage d’assujettissement de la monarchie en tant que colonisateurs, les dirigeants appelant le nouveau roi à dénoncer la doctrine de la découverte.

La reine Elizabeth II, la plus ancienne monarque du Royaume-Uni, est décédée jeudi à l’âge de 96 ans, déclenchant des périodes de deuil officielles au Royaume-Uni et au Canada.

Mais réfléchir à son héritage de 70 ans peut évoquer des souvenirs douloureux et de la colère pour ceux qui se sont fait voler leur terre et leur culture au nom de la Couronne.

« Depuis le début de la colonisation, il y a toujours eu une relation difficile avec les peuples autochtones ici au Canada », a déclaré Terry Teegee, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, à CTV National News.

« Nous savons tous ce qui s’est passé au cours des 100 dernières années avec la politique des pensionnats, ainsi que des politiques vraiment génocidaires comme la Loi sur les Indiens et nous plaçant dans des réserves et nous retirant de nos terres.

L’ancien premier ministre Paul Martin a reconnu cette dissonance dans une déclaration jeudi après-midi honorer la mémoire de la Reine.

« La mention de la Couronne évoque un large éventail de réactions parmi les Canadiens », a-t-il écrit. « Les peuples autochtones en particulier assimilent la monarchie à une longue histoire de colonisation et de domination. La tâche complexe de la réconciliation continue de défier le Canada et, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’une vie de service et de devoir a donné à Sa Majesté une appréciation unique de la nécessité de remédier aux échecs de l’histoire et d’ouvrir la voie au changement.

Avec le trône passant au roi Charles III, le moment du changement pourrait être venu, a déclaré Teegee.

“Je pense que c’est un moment opportun pour changer la relation avec la monarchie, pour changer cette relation avec la couronne.”

Lorsque les Européens sont arrivés il y a des centaines d’années sur les rives de la terre que nous appelons maintenant le Canada, ils ont utilisé un cadre de colonisation appelé la doctrine de la découverte pour justifier la saisie de terres déjà occupées.

La doctrine de la découverte a commencé comme une série de bulles papales et est devenue le précédent juridique utilisé par les colonisateurs pour revendiquer des terres « non découvertes » au nom de leur monarque.

Alors qu’elle a été officiellement rejetée par le Canada l’année dernière, la doctrine n’a jamais été renié par la Couronne elle-même.

“Ce que nous demandons au roi Charles III de faire, c’est d’abroger et de dénoncer la doctrine de la découverte”, a déclaré Teegee. « Ce qui a permis la colonisation de ce que nous connaissons tous comme le Canada. Et ce que nous voudrions également voir, ce n’est pas seulement ce que nous avons appelé auparavant en guise d’excuses, mais pour décoloniser davantage ces terres.

Roseanne Archibald, chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, a également reconnu dans une déclaration sur Twitter dimanche que le décès de la reine suscite des émotions compliquées pour beaucoup.

“Rappelons-nous que le deuil et la responsabilité peuvent exister dans le même espace, simultanément”, a-t-elle écrit.

Elle a ajouté que le 45e appel à l’action du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation prévoyait qu’une « proclamation royale de réconciliation soit émise par la Couronne » pour réaffirmer les relations de nation à nation entre les peuples autochtones du Canada et la Couronne.

Une partie de cet appel à l’action consiste à renoncer à la doctrine de la découverte, à adopter et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’échelle nationale et à renouveler ou à établir des relations conventionnelles appropriées pour garantir que les peuples autochtones sont des partenaires égaux.

La monarchie n’est pas simplement un superviseur distant et symbolique pour les peuples autochtones du Canada – il existe des traités historiques signés par la Couronne qui sont encore réinterprétés devant les tribunaux aujourd’hui, avec des impacts directs sur les communautés autochtones concernées.

Par exemple, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué en 2018 que la Couronne avait l’obligation d’augmenter les rentes versées dans le cadre d’un ensemble spécifique de traités.

Les traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur, souvent appelés traités Robinson, portaient sur les terres autour du nord du lac Huron et du lac Supérieur, et ont été signés en 1850.

En 2001, les demandeurs Anishinaabe ont porté l’affaire devant les tribunaux, soulignant qu’une clause des traités leur promettait une augmentation des paiements de rente annuelle au rythme de l’augmentation des revenus dans le territoire cédé. La dernière fois que la rente a été recalculée, c’était il y a plus de 100 ans, en 1875, lorsqu’elle est passée d’environ 1,70 $ à quatre dollars par personne.

Bien que la décision de 2018 ait statué que la Couronne devait augmenter ces paiements, la longue bataille juridique souligne «que porter devant les tribunaux les questions d’injustices liées aux traités est un processus coûteux et long», a souligné un rapport spécial du Yellowhead Institute. .

Veiller à ce que ces traités soient respectés et interprétés équitablement est une part importante de la réconciliation, disent les experts.

Il reste à voir si quelque chose va vraiment changer dans la relation entre la Couronne et les peuples autochtones au Canada maintenant que le roi Charles III est à la barre.

Archibald a déclaré vendredi à CTV Power Play que lorsqu’elle a rencontré le roi Charles III récemment, avant le décès de la reine, elle a estimé qu’il “avait une réelle honnêteté à vouloir faire partie des solutions”.

«Je lui ai demandé de raconter à sa défunte mère qu’il doit y avoir des excuses de la part de la Couronne pour les échecs, et en particulier pour la destruction de la colonisation sur les peuples des Premières Nations et le rôle de l’Église anglicane et de la Couronne en tant que chef de cette église et beaucoup de ces institutions d’assimilation et de génocide », a-t-elle déclaré.

Teegee a mentionné la récente visite du roi Charles III au Yukon, où il « s’est entretenu avec des survivants des pensionnats et a parlé des atrocités que la monarchie a infligées aux peuples autochtones au Canada et ailleurs », comme un signe qu’un changement pourrait être possible.

“Je pense qu’il y a une réelle opportunité de changer cette relation car dans le cadre de la réconciliation, nous avons besoin d’un changement dans nos relations non seulement avec la monarchie, mais avec tous les niveaux de gouvernement.”



Avec des fichiers de la journaliste nationale de CTV Vanessa Lee