Les dirigeants autochtones de la Colombie-Britannique montent sur la scène internationale pour un discours sur la politique climatique

Les dirigeants des Premières Nations de la Colombie-Britannique présentent leur discours sur la politique environnementale et climatique directement sur la scène internationale lors d’une conférence des Nations Unies sur le climat en Afrique dans le but de donner le ton à la politique climatique nationale.

Les dirigeants de la First Nations Climate Initiative, composée de quatre Premières Nations de la Colombie-Britannique, affirment qu’ils tireront parti de leur invitation à la COP27 pour réitérer le plan d’action climatique qu’ils ont présenté aux gouvernements provincial et fédéral en septembre.

Alex Grzybowski, animateur de la First Nations Climate Initiative, a déclaré que l’un de leurs principaux objectifs parmi sept propositions de politiques est de réduire la pauvreté dans les communautés des Premières Nations en mettant en œuvre des politiques climatiques innovantes.

“Il y a une opportunité extraordinaire d’atteindre les objectifs de réconciliation, alors que nous décarbonons”, a déclaré Grzybowski. “La décarbonisation et la décolonisation font partie intégrante de la même chose.”

Les Premières Nations veulent avoir l’occasion de faire partie de cette reconstruction pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique, a-t-il déclaré.

“Si nous devions décarboniser et que (les nations) étaient encore marginalisées, ce ne serait qu’une recolonisation.”

Il a dit qu’il ne suffit plus d’avoir une représentation autochtone dans la prise de décision. Au lieu de cela, a-t-il dit, les idées politiques des communautés autochtones devraient être « fondamentales » pour toutes les décisions en matière de ressources et d’énergie.

Plus de 120 dirigeants mondiaux sont attendus à la Conférence des Parties 27, ou COP27, qui débutera dimanche à Charm el-Cheikh, en Égypte. L’accent sera mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de l’aide financière aux pays pauvres aux prises avec les effets du changement climatique.

Grzybowski a déclaré que le groupe n’avait pas initialement prévu de se présenter sur la scène mondiale, mais cela a du sens car ils essaient tous d’atteindre le même objectif.

« Il s’agit de travailler en collaboration avec les juridictions du monde entier (et) avec les peuples autochtones du monde entier, pour essayer d’atténuer et de s’adapter aux changements climatiques et de rétablir le climat. C’est le but principal d’être ici.

L’objectif de la conférence est que les pays négocient des objectifs mondiaux pour lutter contre le changement climatique, présentent leurs plans individuels pour contribuer à ces objectifs et rendent compte de leurs progrès.

Grzybowski a déclaré qu’il espère réseauter et collaborer avec d’autres dirigeants politiques et autochtones lors de l’événement pour trouver des solutions innovantes à la crise.

“Nous devons penser à l’échelle mondiale ainsi que localement, et nous devons agir à l’échelle mondiale ainsi que localement”, a-t-il déclaré. « Les (Premières) Nations veulent développer des relations avec d’autres pays. Vous n’allez pas développer ces relations si vous n’êtes pas là-bas pour rencontrer des gens.

Candice Wilson, responsable de l’environnement pour la nation Haisla, a accepté, affirmant que son principal objectif en participant à la conférence était de “partager des informations” avec les dirigeants politiques et autochtones du monde entier.

“Cela nous donnera l’occasion de présenter le travail que nous réalisons sur nos territoires traditionnels et comment la restauration des écosystèmes est notre principal moteur pour participer à des projets de solutions basées sur la nature.”

L’Initiative climatique des Premières Nations a été choisie par le gouvernement fédéral pour se joindre à sa délégation à la conférence. Il est prévu de faire une présentation de 45 minutes au pavillon canadien mardi qui, selon M. Grzybowski, se concentrera sur trois domaines clés : les solutions climatiques fondées sur la nature, les nouveaux systèmes énergétiques et l’importance du leadership autochtone.

Cette année marque la 27e Conférence des Parties. Les parties sont les 198 nations, dont le Canada, qui ont signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le but de la convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre et les Nations Unies affirment que la responsabilité repose sur les pays industrialisés car ils sont la source de la plupart des émissions de gaz à effet de serre.

En vertu de la convention, les pays développés acceptent de partager la technologie et de soutenir les activités liées au changement climatique dans les pays en développement en fournissant un soutien financier pour l’action sur le changement climatique.

— Brieanna Charlebois, La Presse canadienne

Changement climatiqueAutochtones