Les dirigeants autochtones canadiens demandent que le gouvernement « raciste » de la province du Manitoba soit renversé s’il ne résout pas les problèmes communautaires

Le gouvernement dirigé par le premier ministre Brian Pallister a été critiqué ces dernières semaines pour des commentaires considérés comme « romantiquer le colonialisme » et minimiser l’impact de l’assimilation forcée des peuples autochtones par le biais du système controversé des pensionnats.

Pallister avait dénoncé les manifestants qui ont abattu des statues de la reine Elizabeth et de la reine Victoria qui se dressaient sur le terrain de l’Assemblée législative de la province – dans le cadre des élans continus de colère du public face à la découverte de fosses communes sur les anciens sites des pensionnats à travers le pays.

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas là pour renverser des statues. Nous sommes ici pour renverser un gouvernement raciste, un gouvernement qui n’a pas sa place dans cette législature », a déclaré le Grand Chef Garrison Settee du Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), qui représente 26 Premières Nations du nord de la province.

Debout sur les marches de l’Assemblée législative lundi, Settee et d’autres représentants autochtones ont interpellé le gouvernement progressiste-conservateur de la province, les accusant d’avoir fait un « tentative délibérée de déformer l’histoire des peuples autochtones concernant la politique de génocide dans les pensionnats. »

MKO Grand Chief Garrison Settee demande à Pallister de démissionner; dit que les Premières Nations ne sont pas ici pour renverser des statues, mais « nous sommes ici pour renverser un gouvernement qui est raciste ». pic.twitter.com/xM9jzCXiYc – Dylan Robertson (@withfilesfrom) 19 juillet 2021

Le grand chef Arlen Dumas de l’Assemblée des chefs du Manitoba a déclaré qu’il était « fatigué de parler » à Pallister et l’a claqué comme « mal informé » et « ignorant. »

«Je lui donne toutes les chances d’avoir un dialogue constructif. Nous proposons des solutions significatives pour travailler ensemble, main dans la main, pour aller de l’avant. Mais il préfère me parler. dit Dumas.

Parmi les remarques controversées de Pallister figurait que les colons qui sont venus au Canada ne sont pas venus « détruire n’importe quoi » mais à « reconstruire » et « construire mieux ». Il a également déclaré que les statues renversées seraient réparées et réinstallées, probablement à différents endroits.

Dans un communiqué, les groupes autochtones ont critiqué les commentaires de Pallister comme « la propagande politique raciste déformant et romantisant le colonialisme ».

Les commentaires de Pallister ont suscité une telle indignation que sa propre ministre des Relations autochtones, Eileen Clarke, a démissionné de son poste. Quelques minutes après avoir prêté serment pour la remplacer, Alan Lagimodière a déclaré que ceux qui dirigeaient les pensionnats « pensaient vraiment qu’ils faisaient la bonne chose » à l’époque.

Après un déluge de critiques, Lagimodière a publié un excuses et a dit qu’il « mal parlé » mais les retombées se sont poursuivies alors que deux représentants du gouvernement autochtone ont quitté leurs postes au sein des conseils de développement économique de la province.

Le député Alan Lagimodiere a déclaré que sa compréhension du système des pensionnats était qu’il visait à donner aux enfants autochtones les compétences dont ils avaient besoin pour s’intégrer dans la société. Voici l’échange entre Lagimodière et le chef du NPD Wab Kinew : pic.twitter.com/ohx5v7LbON – CBC Manitoba (@CBBCitoba) 15 juillet 2021

« Nous avons trouvé 1 505 enfants assassinés dans ces écoles, cachés et enterrés dans le sol, et dans le même souffle, [you] dire ‘mais les pensionnats étaient une bonne chose. L’assimilation était une bonne chose. Qui peut dire cela de bon sens ? » Dumas a demandé lundi.

Le grand chef Jerry Daniels de la Southern Chiefs Organization, qui représente 34 communautés des Premières Nations, a déclaré lors de la réunion de lundi que le gouvernement Pallister n’avait pas réussi à s’attaquer aux principales préoccupations autochtones comme les faibles taux de diplomation, l’espérance de vie plus courte, le manque de reconnaissance des droits issus de traités et la méfiance à l’égard des système de protection de l’enfance.

Déclarant que le gouvernement devait permettre aux peuples autochtones de prendre plus de contrôle sur leur vie, Daniels a déclaré : « Si Pallister ne peut pas diriger, et que son cabinet ne peut pas diriger, ils doivent démissionner. »

Les groupes ont également publié un « plan d’action » pour lutter contre les crimes de haine et la discrimination. Le bureau de Lagimodière a publié une déclaration d’une phrase disant qu’il était impatient de revoir le plan et de travailler en collaboration avec les communautés autochtones.

