Les dirigeants arabo-américains annulent leur réunion avec le directeur de campagne de Biden dans le Michigan

Les dirigeants arabo-américains du Michigan ont refusé vendredi de rencontrer le directeur de campagne du président Biden en raison du soutien du commandant en chef à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

La réunion prévue à Dearborn, dans le Michigan, faisait partie d’une « tournée d’écoute » de la campagne Biden, selon les nouvelles de Détroitet devait impliquer la directrice de campagne de Biden, Julie Chavez Rodriguez, et une douzaine d’élus, de fonctionnaires et de dirigeants communautaires musulmans et arabes américains.

Lorsque la nouvelle du sommet prévu a été connue, Assad Turfe, directeur adjoint du comté de Wayne et coordinateur de la réunion, l’a annulé, en raison de « l’indignation » de la communauté.

“À moins que quelque chose de grave ne se produise, vous avez perdu la communauté arabo-américaine et musulmane”, a déclaré Turfe au média à propos des sentiments de la communauté à l’égard du président de 81 ans. « À ce stade, d’après ce que je peux voir, il n’y a aucun moyen de les convaincre. C’était l’idée de la réunion.

“Tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu, le consensus général au sein de la communauté est qu’ils ne sont pas les bienvenus ici”, a-t-il ajouté.

Assad Turfe a été contraint d’annuler la réunion en raison de l’indignation de la communauté. assad_turfe/Instagram

Julie Chavez Rodriguez, la directrice de campagne de Biden, a été repoussée par les musulmans et les Arabes américains du Michigan. PA

Le maire de Dearborn, Abdullah H. Hammoud, un démocrate, a déclaré qu’il avait été invité à assister à la réunion mais qu’il n’avait aucun intérêt à parler avec les responsables de la campagne Biden jusqu’à ce que les opérations militaires israéliennes à Gaza soient arrêtées.

“La vie des Palestiniens ne se mesure pas aux chiffres des sondages”, Hammoud écrit le X. « Leur humanité exige des actions, pas des paroles en l’air. Lorsque les élus considèrent les atrocités commises à Gaza uniquement comme un problème électoral, ils réduisent notre douleur indescriptible à un calcul politique.»

« Je n’engagerai pas de conversations sur les élections pendant que nous regardons en direct un génocide soutenu par notre gouvernement », a-t-il ajouté.

Le maire démocrate de Dearborn, Abdullah H. Hammoud, a refusé vendredi de rencontrer le directeur de campagne de Biden. Ville de Dearborn

Le soutien de Biden parmi les Arabes américains a diminué à la suite de son soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas – le groupe terroriste qui a massacré quelque 1 200 personnes dans l’État juif et en a kidnappé environ 240 le 7 octobre 2023.

Seuls 17,4 % des électeurs arabo-américains ont déclaré qu’ils voteraient pour Biden en 2024, selon un sondage John Zogby Strategies commandé par l’Arab American Institute en octobre dernier.

En 2020, le même sondage mesurait le soutien des Arabes américains à Biden à 59 %.

Ce sentiment négatif pourrait être un énorme problème pour Biden dans le Michigan cet automne, où les musulmans et les Arabes américains constituent un bloc électoral important dans cet État clé du champ de bataille.

Près de 26 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

La campagne Biden n’a pas répondu à la demande de commentaires du Post.