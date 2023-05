Les dirigeants arabes, rejoints par le Syrien Assad lors d’un sommet en Arabie saoudite, cherchent à résoudre d’autres conflits

JEDDAH, Arabie saoudite (AP) – Les dirigeants arabes, rejoints par le président syrien Bashar Assad pour la première fois en plus d’une décennie, tenaient un sommet annuel vendredi en Arabie saoudite, axé sur le Soudan et d’autres conflits.

La réunion intervient alors que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman poursuit la diplomatie régionale avec la même vigueur qu’il avait précédemment apportée à la confrontation du royaume riche en pétrole avec son rival iranien et ses mandataires régionaux.

Ces derniers mois, l’Arabie saoudite a rétabli ses relations diplomatiques avec l’Iran, met fin à la longue guerre du royaume contre les rebelles soutenus par l’Iran au Yémen et a mené la pression pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, 12 ans après la suspension de son adhésion suite à la répression sanglante d’Assad. contre les manifestations du printemps arabe.

Les Saoudiens ont même proposé de servir de médiateur entre l’Ukraine et la Russie, à la suite d’un accord d’échange de prisonniers qu’ils ont négocié l’année dernière.

Alors que les dirigeants de la ligue de 22 membres se rencontrent dans la ville de Djeddah, sur la mer Rouge, l’attention devrait se porter sur le Soudan. Les principaux généraux du pays d’Afrique de l’Est – qui ont tous deux été soutenus par l’Arabie saoudite et d’autres États arabes – se battent à travers le pays depuis plus d’un mois, tuant des centaines de personnes et provoquant un exode de la capitale, Khartoum, et d’ailleurs.

Le général Abdel-Fattah Burhan, chef des forces armées, et le général Mohamed Hamdan Dagalo des Forces paramilitaires de soutien rapide, ont convenu la semaine dernière d’un pacte à Djeddah qui promettait un passage sûr pour les civils fuyant les combats et la protection des groupes d’aide. Entre-temps, l’Arabie saoudite et les États-Unis ont mené des efforts internationaux pour négocier une trêve durable.

Les combats ont tué plus de 600 personnes et poussé des dizaines de milliers d’autres à fuir leurs foyers.

On s’attend également à ce que la Ligue arabe réitère sa critique permanente du traitement des Palestiniens par Israël à une époque de tensions croissantes.

Ces dernières années, les forces d’Assad ont repris une grande partie du territoire syrien aux insurgés avec l’aide de la Russie et de l’Iran. L’Arabie saoudite avait été l’un des principaux sponsors de l’opposition au plus fort de la guerre, mais s’est retirée lorsque les insurgés ont finalement été acculés dans une petite poche du nord-ouest de la Syrie.

« La poussée de l’Arabie saoudite pour ramener la Syrie dans le giron fait partie d’un changement plus large dans l’approche du royaume en matière de politique régionale », a déclaré Torbjorn Soltvedt, un analyste de premier plan au Moyen-Orient à la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft.

« La politique étrangère auparavant aventurière définie par l’intervention au Yémen et les efforts pour affronter l’Iran est maintenant abandonnée au profit d’une approche plus prudente », a-t-il déclaré.

Certains Arabes résistent à la réhabilitation de Damas, notamment le Qatar, riche en gaz, qui soutient toujours l’opposition syrienne. Le Qatar a déclaré qu’il ne ferait pas obstacle au consensus arabe sur la réadmission de la Syrie, mais qu’il ne normaliserait pas non plus les relations bilatérales sans une solution politique au conflit.

Les pays occidentaux, qui considèrent toujours Assad comme un paria à cause des bombardements aériens et des attaques au gaz de ses forces contre des civils pendant les 12 années de guerre civile, ont critiqué son retour dans le giron arabe et se sont engagés à maintenir des sanctions paralysantes.

Cela continuera probablement à entraver toute reconstruction. Des années de violents combats impliquant les forces d’Assad, l’opposition et des groupes djihadistes comme le groupe État islamique ont laissé des villages et des quartiers entiers en ruines.

Les législateurs américains se mobilisent pour bloquer les efforts arabes visant à ramener Assad dans la communauté internationale. Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, un républicain du Texas, a déclaré que les États-Unis « doivent utiliser tout leur poids pour arrêter la normalisation » avec Assad.

Les démocrates et les républicains du comité de McCaul ont proposé cette semaine une législation interdisant à toute agence fédérale américaine de reconnaître ou d’entretenir des relations normales avec le gouvernement syrien tant qu’il sera dirigé par Assad, arrivé au pouvoir en 2000, après la mort de son père.

La législation comblerait également les lacunes des sanctions américaines existantes visant Assad et obligerait les États-Unis à créer une stratégie formelle pour contrer les efforts des pays qui normalisent leurs relations avec son gouvernement.

Les législateurs adoptent une ligne un peu plus dure que celle de l’administration américaine jusqu’à présent.

« Nous ne pensons pas que la Syrie mérite d’être réadmise dans la Ligue arabe », a déclaré mercredi à la presse à Washington le porte-parole adjoint du département d’Etat, Vedant Patel. Il a ajouté que les responsables américains ont soulevé ce point « avec nos partenaires régionaux et avec nos partenaires du monde arabe ».

« Notre position est claire. Nous n’allons pas normaliser les relations avec le régime d’Assad et nous ne soutenons certainement pas les autres qui le font », a déclaré Patel.

Patel a déclaré que l’administration était toujours attachée à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée en 2015 qui approuvait une feuille de route pour la paix rédigée trois ans plus tôt. Mais plusieurs séries de pourparlers tenues au fil des ans entre le gouvernement d’Assad et l’opposition n’ont abouti à rien, et il n’a guère été incité à faire des compromis avec les insurgés assiégés depuis que la Russie est entrée en guerre à ses côtés il y a huit ans.

Les rédacteurs de l’Associated Press Ellen Knickmeyer et Matthew Lee à Washington ont contribué à ce rapport.

Bassem Mroue, The Associated Press