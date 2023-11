Les dirigeants arabes et islamiques de Riyad appellent à la fin immédiate des combats

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

Les dirigeants étrangers réunis samedi à Riyad pour un sommet conjoint de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique ont fermement condamné le bombardement massif de Gaza par Israël, qui a tué plus de 10 000 civils, appelant à la fin immédiate de la guerre.

Mais de profondes divergences sont apparues entre la majorité des dirigeants appelant à de nouveaux efforts de paix internationaux et à des négociations à plus long terme sur le conflit, et l’Iran, dont le président Ebrahim Raisi a appelé les pays arabes à « armer le peuple palestinien ».

Dans la nuit, des dirigeants tels que Bachar Al Assad de Syrie, le roi Abdallah II de Jordanie, le président palestinien Mahmoud Abbas et l’émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad sont arrivés dans la capitale, où ils ont rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avant le sommet d’urgence de samedi.

Le prince Mohammed a sévèrement critiqué le monde occidental dans son discours d’ouverture, appelant à ce qu’il a appelé « deux poids, deux mesures » après l’échec du Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter une résolution mettant fin à la guerre d’Israël contre Gaza.

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant à une « trêve humanitaire durable », mais seul le Conseil de sécurité peut adopter des résolutions censées être juridiquement contraignantes.

“Nous rejetons la guerre contre Gaza et nous appelons à mettre fin au siège de Gaza et à autoriser l’aide humanitaire”, a déclaré le prince héritier saoudien.

Par ailleurs, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a également critiqué Israël lors de son discours.

“Les forces extrémistes israéliennes, avec leur imagination malade, ne veulent pas abandonner leurs souhaits d’une nouvelle déportation, qui ne se réalisera pas et nous ne leur permettrai pas de réaliser leurs souhaits fascistes”, a-t-il déclaré lors du sommet.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a suscité la controverse pour son alliance avec des politiciens israéliens d’extrême droite qui soutiennent fermement l’expansion de la construction de colonies dans les territoires occupés.

« Tous les discours sur la sécurité de la bande de Gaza sans parler d’une solution politique et sans un mécanisme pour mettre en œuvre cette solution sont une perte de temps et ramèneraient les choses à la case départ. Je vois la nécessité d’une conférence internationale de paix », a déclaré M. Aboul Gheit.

Le roi Abdallah de Jordanie s’est concentré sur le blocus total de Gaza par Israël, affirmant qu’Amman rejetait « la mentalité qui veut transformer la bande de Gaza en un endroit non viable… L’injustice infligée à nos frères palestiniens est la preuve de l’échec de la communauté internationale à leur rendre justice. et garantir leurs droits à la dignité, à l’autodétermination et à la création de leur État.

Le président iranien Ebrahim Raisi s’est également exprimé samedi, affirmant qu’il y avait « une responsabilité devant Dieu envers ce qui se passe à Gaza ». Les États-Unis sont le partenaire d’Israël dans ses crimes. Les États-Unis sont pratiquement entrés en guerre en faveur d’Israël. »

Il a déclaré : « Les pays islamiques devraient armer le peuple palestinien. »

Téhéran et Washington sont des ennemis jurés depuis la révolution de 1979 qui a renversé le Shah d’Iran, allié des États-Unis, et installé un gouvernement théocratique.

Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis séparément pour élaborer une version du projet de résolution qui devait être lue en début d’après-midi, après les discours des dirigeants.

Plus tôt samedi, Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, a confirmé que le sommet d’urgence aborderait de nombreuses questions, notamment un cessez-le-feu immédiat à Gaza, le rejet de l’idée de déplacer les Palestiniens de Gaza et l’entrée de l’aide humanitaire, ainsi que ainsi que le conflit israélo-palestinien plus large.

« Il existe un consensus parmi les membres de la Ligue arabe sur leur rejet total de l’idée du déplacement des Palestiniens. Des décisions politiques de haut niveau seront prises par les membres de la Ligue arabe, et le secrétaire général de la Ligue devra ensuite prendre en charge le mécanisme de mise en œuvre », a déclaré M. Zaki.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, au centre, arrive en Arabie Saoudite. AFP

Bien qu’il n’ait pas précisé ce qu’impliqueraient les décisions politiques, le communiqué final du sommet de samedi devrait énoncer des mesures à court terme pour le conflit qui aborderaient les questions humanitaires, plutôt que des solutions politiques, ont indiqué des sources diplomatiques. Le National à Riyad.

Les sources diplomatiques ont confirmé qu’un projet de résolution élaboré du jour au lendemain sur la crise de Gaza n’avait pas encore fait l’objet d’un consensus majoritaire.

Les États membres étaient en désaccord sur plusieurs clauses que la présidence, l’Arabie saoudite, a insisté pour qu’elles soient incluses lors de discussions intensives entre les 22 membres de la Ligue arabe. Onze membres ont voté pour cette résolution, quatre ont voté contre et les autres se sont abstenus.

Des sources du ministère saoudien des Affaires étrangères ont déclaré qu’une résolution combinée et un communiqué final seraient annoncés à la fin du sommet de ce soir, principalement axés sur les objectifs à court terme, tandis que la clause principale se concentrerait sur la création d’un comité arabe multilatéral dirigé par M. Aboul Gheit.

Il aurait la responsabilité de représenter la position collective du monde arabe lors des négociations avec les États-Unis et le monde occidental dans les semaines à venir.

Le 7 octobre, des hommes armés du Hamas ont pris d’assaut la frontière fortement militarisée depuis la bande de Gaza, tuant plus de 1 200 personnes dans le sud d’Israël et prenant environ 240 otages, selon des responsables israéliens.

Israël, promettant de détruire le Hamas, a riposté par un bombardement aérien et une offensive terrestre qui, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza dirigée par le Hamas, ont tué plus de 11 000 personnes, dont près de la moitié étaient des enfants.

The National rapporte depuis Riyad alors que des réunions d’urgence ont lieu sur Gaza

L’Arabie saoudite, qui préside par hasard cette année la Ligue arabe et l’OCI, avait pour objectif d’organiser des réunions d’urgence ce week-end pour exercer une influence sur les États-Unis, le proche allié d’Israël.

Dans les mois qui ont précédé les attentats du 7 octobre, les États-Unis avaient travaillé à la médiation pour parvenir à un accord entre l’Arabie saoudite et Israël.

«L’élite dirigeante et les responsables saoudiens disent toujours qu’ils ne sont pas opposés à la normalisation, mais beaucoup de gens interprètent mal. Ce qu’ils disent en réalité, c’est qu’ils envisagent le processus de normalisation et que les Saoudiens aiment rester dans cette zone privilégiée », a déclaré Aziz Alghashian, un analyste saoudien qui étudie la politique étrangère de son pays à l’égard d’Israël. Le National.

« Habituellement, lorsque les Saoudiens parlent de normalisation avec Israël, cela repose souvent sur certaines concessions sur la question palestinienne ainsi que sur ce que les États-Unis vont offrir.

Ouvrant vendredi le sommet saoudo-africain, le prince Mohammed a dénoncé la conduite des forces israéliennes combattant le Hamas à Gaza, dans ses premiers commentaires publiquement télévisés sur la guerre.

« Nous condamnons l’agression militaire observée dans la bande de Gaza, le ciblage des civils et les violations continues du droit humanitaire international par les forces d’occupation israéliennes », a-t-il déclaré.

Le sommet de Riyad marque le 51e événement de ce type en 77 ans. Depuis la création de la Ligue arabe, 32 sommets réguliers ont eu lieu, dont 15 sommets d’urgence, y compris la réunion de samedi.

Mise à jour : 11 novembre 2023, 16h03