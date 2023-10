La réponse des gouvernements arabes à la guerre d’Israël contre Gaza, comme leur réponse aux quatre guerres précédentes contre l’enclave palestinienne assiégée, a été pour le moins faible et fragile. Mais contrairement aux agressions passées d’Israël, ce génocide en cours – s’il n’est pas arrêté – aura des répercussions dangereuses sur l’ensemble du monde arabe.

Pris par surprise, les dirigeants arabes sont passés à l’action seulement après que l’opinion publique arabe ait clairement fait savoir qu’elle ne tolérerait pas les atrocités israéliennes contre les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza. Bien que la Palestine ait été et reste la question arabe la plus importante, ils n’ont fait que s’exprimer, principalement à travers des bavardages et des clichés.

Lors de leur réunion de la Ligue arabe au Caire le 11 octobre, les ministres arabes des Affaires étrangères ont condamné le meurtre et le ciblage de civils. “sur les deux côtés”, assimilant les occupés et les occupants, un groupe de résistance palestinienne et l’armée d’occupation israélienne. Ils ont parlé vaguement de la nécessité de la paix, alors qu’Israël entreprenait de reconstituer la Nakba (catastrophe) de 1948 avec une nouvelle série de violents nettoyages ethniques.

Le bombardement de l’hôpital al-Ahli le 17 octobre, au cours duquel quelque 470 Palestiniens ont été massacrés, a provoqué la colère de l’opinion publique arabe et internationale, obligeant les régimes arabes à réagir avec un peu plus de détermination.

Quelques jours plus tard, les ministres arabes des Affaires étrangères ont réussi à faire pression sur les États membres de l’ONU pour qu’ils adoptent une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant à la fois les attaques du 7 octobre et les atrocités commises par Israël et appelant à une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue conduisant à une cessation des hostilités ». .

Le soutien massif à la résolution, bien que édulcoré et non contraignant, a démontré l’isolement d’Israël au sein de la communauté internationale. Mais les autorités israéliennes l’ont complètement ignoré, clairement mus par le principe selon lequel « le monde dit ce qu’il veut, Israël fait ce qu’il doit ».

Ils ont nonchalamment lancé une invasion terrestre dévastatrice de la bande de Gaza, coupant les télécommunications sur le territoire pendant 36 heures et semant encore plus de morts et de destructions.

Israël estime que les États arabes sont trop divisés, impuissants et indifférents aux souffrances palestiniennes pour réagir de manière adéquate.

Ce n’est pas faux, hélas.

Le soutien officiel arabe à la cause palestinienne n’a cessé de décliner au fil des années. Tout a commencé avec la décision du président égyptien Anouar Sadate de signer un traité de paix avec Israël en 1979. Trois ans plus tard, personne n’a tenté d’arrêter l’invasion israélienne du Liban, qui a expulsé l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) du pays et ouvert la voie à l’invasion israélienne du Liban. l’émergence du Hezbollah au Liban et du Hamas en Palestine.

Au cours des quatre décennies suivantes, les régimes arabes ont continué à montrer de moins en moins d’intérêt à se rallier à la cause palestinienne, alors que le monde arabe était ravagé par de multiples guerres, notamment le conflit Irak-Iran et l’invasion du Koweït par l’Irak, deux guerres du Golfe menées par les États-Unis. guerres, ainsi que de multiples guerres civiles suite aux révolutions du printemps arabe de 2011.

Aujourd’hui, les dirigeants arabes sont peut-être disposés à parler en faveur de la Palestine, mais rares sont ceux qui sont prêts ou capables de mettre leurs paroles en pratique. Ceux qui ont les moyens d’influencer les événements ne pensent pas ce qu’ils disent, et les rares qui pensent ce qu’ils disent n’ont pas les moyens de donner suite.

À vrai dire, les dirigeants arabes ont généralement été en désaccord avec Israël en tant qu’entreprise coloniale qui divise parmi eux, mais ils ont également été indifférents au sort des Palestiniens, tout comme ils l’ont été à l’égard des souffrances de leurs citoyens.

En fait, certains régimes ont traité leur peuple presque aussi mal qu’Israël a traité les Palestiniens. Beaucoup ont défendu les droits des Palestiniens uniquement parce que cela leur a donné un semblant de légitimité aux yeux de leur peuple.

L’impuissance arabe a ouvert la voie à d’autres acteurs régionaux, l’Iran et la Turquie, pour montrer leurs muscles et étendre leur influence aux dépens des Arabes, créant ainsi un autre niveau de complexité et de division régionales. L’influence grandissante de l’Iran et sa politique irresponsable dans un certain nombre de pays arabes ont poussé certains régimes frénétiques à s’allier ouvertement à Israël en échange d’un plus grand soutien américain.

Mais cela s’est révélé être une vision à courte vue puisque ni Israël ni les États-Unis ne peuvent ou ne veulent garantir leur sécurité.

Aujourd’hui, ces régimes accusent tacitement l’Iran et le Hamas de l’escalade en cours à Gaza, qui vise à saper leurs nouveaux partenariats avec Israël et à les entraîner dans une guerre régionale. En effet, des prédicateurs, des journalistes et des experts associés au gouvernement dans des pays comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont condamné ce qu’ils considèrent comme les tentatives du Hamas inspirées par l’Iran de pousser la région dans la guerre, infligeant des souffrances insupportables au peuple palestinien.

Mais de telles positions n’ont pas influencé l’opinion publique arabe. Partout où ils ont été autorisés à le faire, les Arabes sont descendus massivement dans la rue pour protester contre les atrocités commises par Israël et pour appeler à une intervention internationale pour mettre fin aux massacres de civils palestiniens. Les protestations pourraient se transformer en bouleversements massifs susceptibles de menacer la stabilité régionale si aucune mesure n’est prise.

Alors qu’Israël continue de décimer Gaza et de commettre des massacres d’enfants, de femmes et d’hommes palestiniens, ses partenaires arabes doivent reconsidérer leurs accords de normalisation et de coopération avant d’être contraints de le faire sous la forte pression publique.

Ce processus de dénormalisation doit commencer par l’Autorité palestinienne elle-même, dont l’insistance à maintenir des relations avec Israël lui a permis d’approfondir son occupation militaire et d’accélérer le vol des terres palestiniennes.

Il est grand temps pour le régime du président Mahmoud Abbas de rompre ses relations avec le gouvernement israélien et de commencer à protéger ses civils de l’armée israélienne et des colons qui font des ravages en Cisjordanie.

Les dirigeants arabes doivent s’unir pour mettre fin au génocide à Gaza, quoi qu’il arrive. Car ce n’est qu’en s’unissant et en parlant d’une seule voix en faveur des droits arabes et palestiniens qu’ils pourront dissuader l’agression israélienne et l’ingérence étrangère dans les affaires arabes.