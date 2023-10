LE CAIRE, 21 octobre (Reuters) – Les dirigeants arabes ont condamné samedi le bombardement israélien de Gaza depuis deux semaines et ont exigé des efforts renouvelés pour parvenir à un accord de paix au Moyen-Orient afin de mettre fin à un cycle de violence de plusieurs décennies entre Israéliens et Palestiniens.

S’exprimant lors d’un rassemblement organisé à la hâte et baptisé Sommet de la paix du Caire, le roi Abdallah de Jordanie a dénoncé ce qu’il a appelé le silence mondial sur les attaques israéliennes contre l’enclave et a appelé à une approche impartiale du conflit israélo-palestinien.

« Le message que le monde arabe entend est que la vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était indigné et attristé par les actes de violence perpétrés contre des civils innocents à Gaza, en Cisjordanie et en Israël.

« Les dirigeants israéliens doivent comprendre une fois pour toutes qu’un État ne peut jamais prospérer s’il est construit sur des bases d’injustice… Notre message aux Israéliens devrait être que nous voulons un avenir de paix et de sécurité pour vous et les Palestiniens. «

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que les Palestiniens ne seraient ni déplacés ni chassés de leurs terres.

« Nous ne partirons pas, nous ne partirons pas », a-t-il déclaré lors du sommet.

Israël s’est engagé à effacer le groupe militant Hamas basé à Gaza « de la surface de la terre » suite à une attaque contre le sud d’Israël qui a tué 1 400 personnes le 7 octobre, l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire israélienne.

Il a déclaré avoir demandé aux Palestiniens de se déplacer vers le sud de Gaza pour leur propre sécurité.

La réunion du Caire tente de trouver des moyens d’éviter une guerre régionale plus large, même si les dirigeants du Moyen-Orient et de l’Europe réunis devraient avoir du mal à s’entendre sur une position commune sur le conflit entre Israël et les militants du Hamas.

Trois diplomates ont déclaré qu’il était peu probable qu’il y ait une déclaration commune de la part de la réunion en raison des sensibilités autour de tout appel à un cessez-le-feu et de l’opportunité d’inclure une mention de l’attaque du Hamas et du droit d’Israël à se défendre.

L’absence d’un haut responsable du principal allié d’Israël, les États-Unis, et de certains autres grands dirigeants occidentaux a refroidi les attentes quant aux résultats que cet événement organisé à la hâte pourrait apporter.

Les Etats-Unis, qui n’ont actuellement aucun ambassadeur en Egypte, sont représentés par leur chargé d’affaires d’ambassade.

Le sommet se réunit alors qu’Israël prépare une attaque terrestre sur Gaza. Plus de 4 100 Palestiniens ont été tués lors de la contre-offensive israélienne, sur fond de crise humanitaire croissante à Gaza.

Les pays arabes ont exprimé leur colère face aux bombardements et au siège sans précédent d’Israël contre Gaza, où vivent 2,3 millions de personnes.

Dans son discours, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que son pays s’opposait à ce qu’il appelle le déplacement de Palestiniens vers la région égyptienne du Sinaï.

« L’Egypte affirme que la solution à la question palestinienne n’est pas le déplacement, mais que la seule solution est la justice et l’accès des Palestiniens aux droits légitimes et à la vie dans un Etat indépendant. »

L’Égypte se méfie de l’insécurité près de la frontière avec Gaza, dans le nord-est du Sinaï, où elle a été confrontée à une insurrection islamiste qui a culminé après 2013 et est désormais largement réprimée.

La position de l’Égypte reflète les craintes arabes que les Palestiniens puissent à nouveau fuir ou être forcés de quitter leurs foyers en masse, comme ils l’ont été lors de la guerre qui a entouré la création d’Israël en 1948.

Peu avant l’ouverture du sommet, des camions chargés d’aide humanitaire ont commencé à entrer dans le passage de Rafah vers Gaza, ont montré des images de la télévision d’État égyptienne. L’Égypte tente depuis des jours d’acheminer l’aide humanitaire vers Gaza via le point de passage, le seul point d’accès non contrôlé par Israël.

L’Égypte a peu parlé des objectifs du rassemblement, hormis la déclaration de sa présidence du 15 octobre selon laquelle le sommet couvrirait les développements récents concernant la crise à Gaza et l’avenir de la question palestinienne.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ne seront pas présents, et il n’y a pas eu d’annonce officielle quant à la présence du président français Emmanuel Macron.

Un haut responsable de l’UE a déclaré vendredi que des discussions avaient eu lieu sur une déclaration commune au sommet, mais qu’il y avait encore des « différences », de sorte qu’il n’était pas clair si un texte serait finalement publié. Les pays européens ont eu du mal à adopter une approche unie face à la crise, au-delà de la condamnation de l’attaque du Hamas, après des jours de confusion et de messages contradictoires.