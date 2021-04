Plus de 300 entreprises et investisseurs ont appelé le président Joe Biden à presque doubler les objectifs américains visant à réduire les émissions liées au réchauffement de la planète sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

Dans un lettre publiée mardi, des chefs d’entreprise de sociétés comme Google, Apple, Walmart et Unilever ont félicité l’administration Biden pour avoir rejoint l’accord mondial de Paris sur le climat et lutter de manière agressive contre le changement climatique.

La poussée des dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du pays pour se fixer comme objectif de réduire les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’autres gaz d’au moins 50% – un objectif conforme à ce que veulent les groupes environnementaux – précède le climat des dirigeants mondiaux. sommet que l’administration organise le 22 avril.

L’administration Biden prévoit de dévoiler un objectif d’émissions plus strict pour l’accord de Paris au moment ou avant le sommet des dirigeants mondiaux. L’administration Obama a décidé de réduire les émissions jusqu’à 28% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2025, mais l’ancien président Donald Trump a interrompu les efforts fédéraux pour atteindre cet objectif et a retiré les États-Unis de l’accord de Paris.

Les entreprises qui ont signé la lettre représentent plus de 3 billions de dollars de revenus annuels et plus de 1 billion de dollars d’actifs. La lettre indique un changement de la part du secteur privé pour faire face à son propre impact sur le changement climatique et mieux s’aligner sur les objectifs de l’administration Biden, qui s’est engagée à mettre le pays sur la voie des émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050.