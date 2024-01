Les dirigeants appellent à défendre les idées défendues par Jaramogi Oginga Odinga

Des universitaires, des chefs religieux et des hommes politiques, dont certains ont été encadrés par Jaramogi, se sont joints à la famille et aux amis pour commémorer le 30e anniversaire du premier vice-président du Kenya.

« Malgré toutes les intrigues, Jaramogi est resté déterminé et a continué la lutte pour la démocratie multipartite, la dignité et la justice sociale jusqu’à son dernier souffle », a rappelé le professeur Nyong’o.

Le leader d’Azimio, Raila Odinga, a déclaré que son père était l’un des plus incompris et maltraités, mais qu’il restait déterminé à servir les Kenyans.

« Il a réussi à négocier des ponts aériens pour que les Kenyans puissent étudier dans les pays communistes et socialistes. Plus de 5 000 Kenyans ont réussi à accéder à l’enseignement supérieur en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Afrique. Mais c’est l’un des domaines les plus négligés », a-t-il déclaré. En tant que père, M. Odinga a déclaré qu’il maintenait la simplicité et élevait sa famille comme n’importe quelle autre famille ordinaire, se promenant en short et en sandales.